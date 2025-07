Jubilaciones y discapacidad: Unión por la Patria reunió mayoría, pero La Libertad Avanza desconoce los dictámenes

Los proyectos para declarar emergencia en discapacidad y aumentar jubilaciones quedaron envueltos en un duro debate reglamentario que llegará al recinto la semana próxima. Unión por la Patria (UP) sumó aliados y dictaminó ambos -junto a la moratoria previsional- en la comisión de presupuesto, mediante una autoconvocatoria que La Libertad Avanza desconoce.

Una vez más, el peronismo tuvo como socios a Martín Lousteau y Pablo Blanco (UCR); y la larretista Guadalupe Tagliaferri (PRO). Sumaron 11 firmas de las 19 posibles en la comisión, que no se había convocado antes porque la tenía cerrada su presidente, el libertario Ezequiel Atauche .

El peronismo planea pedir una sesión para el jueves 10 y sumará los proyectos para girar fondos a las provincias, pero habrá un duro debate sobre la legalidad de los dictámenes. Es que el grupo que formó la mayoría en la comisión -junto a la cordobesa Alejandra Vigo , que no fue- había pedido a Atauche citar a la comisión con estos temas, con día y hora.

Es por eso que Atauche desconoció las notas y no habilitó a asistir a los funcionarios de la comisión. Tampoco hubo filmación de Senado TV y los micrófonos llegaron tarde. Sí estuvo en el salón Illía el secretario parlamentario de la cámara, Agustín Giustinian , quien se negó a validar los dictámenes.

La novela no terminó ahí: iniciada la reunión, Atacuhe citó a plenarios de comisiones para tratar ambos temas el martes 15 de julio, con previa reunión de asesores el 8. Blanco, que llegó tarde a la reunión, contó que el jujeño le había prometido hacer la citación antes. Lo anunció el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el único oficialista que pisó la sala.

Jubilaciones: con ayuda de una senadora de Larreta, Unión por la Patria dio un paso para dictaminar aumentos



— LETRA P (@Letra_P) July 2, 2025

La disputa por las jubilaciones

El sainete derivará en un debate legal dentro y fuera del recinto. Previamente a la reunión de Presupuesto, las tres iniciativas habían sido despachadas en las otras comisiones a las que fueron giradas. El martes, Trabajo y Previsión Social dictaminó aumentos jubilatorios y moratoria; y este mismo jueves, al mediodía, Población y Desarrollo despachó discapacidad, con la firma en disidencia de la UCR, que resultó decisiva.

En ese debate, coordinado por Stefanía Cora (UP), los radicales Víctor Zimmermann y Eduardo Vischi intentaron frenar el dictamen, pero cuando Anabel Fernández Sagasti pasó el texto a la firma no se animaron a bloquearlo delante de organizaciones del sector, un preludio de lo que puede pasar en el recinto. También suscribieron sus correligionarios Mercedes Valenzuela y Stella Olalla. Anticipó el rechazo del Gobierno la burllichista Carmen Álvarez Rivero.

Hoy dictaminamos en el Senado el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad en la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que presido. La iniciativa ya tiene media sanción y busca garantizar la continuidad de prestaciones esenciales frente a una crisis profunda…



— Stefanía Cora (@StefaniaCoraOK) July 3, 2025

Como sólo faltaba la comisión de Presupuesto para que los proyectos quedaran listos, la cita de la tarde era decisiva. Cuando llegó la hora, UP estaba solo en sus bancas. Luego llegaron Lousteau y Tagliaferri, suficiente para reunir la mayoría. Blanco arribó después. Sin Atauche, el peronista Fernando Salino, vice de la comisión, distribuyó la palabra, en un principio a viva voz.

"Es un atentado a la democracia", se indignó Mayans, quien luego, molesto por la falta de transmisión, anticipó que tomará medidas en el recinto. Se especula con votar un cambio de autoridades: está vacante el secretario administrativo.

Lousteau fue el más duro. "¡Es inaudito! ¿Un senador -por Atauche- no quiere trabajar y pesa más que la mayoría de la comisión?", preguntó. Abdala se defendió: "Estuve con Atauche y está haciendo la citación. Hay urgencia, pero también la hay en la reforma laboral", sostuvo.

La pelea que se viene

Atauche nunca apareció y, ya con micrófonos, Salino coordinó un debate con Abdala como blanco predilecto. Los dardos llegaron a Giustinian, quien se mantuvo en un rincón de la sala tomando nota. "¡Validá la votación! ¡Validala!", gritó la kirchnerista Juliana Di Tullio. El funcionario movió la cabeza negándose.

Se firmaron tres dictámenes. La moratoria previsional no tendría los votos para la sanción, porque sólo UP está de acuerdo. Los otros dos temas, si se abre el recinto, serán ley y Javier Milei querrá vetarlos. Uno es la emergencia en discapacidad, que contempla un nuevo sistema de pensiones no contributivas, con un haber equivalente al 70% de la jubilación más baja y el aumento con indexación por inflación de las prestaciones.

"Es el 0.03% del PIB. Para muchos de nosotros no es un gasto: es una obligación", dijo la kirchnerista Cora, durante la comisión de Población y Desarrollo. El radical Zimmermann alertó sobre la posibilidad de duplicar las pensiones actuales y pidió estudiar bien ese tema.

El otro proyecto es el aumento de las jubilaciones en dos tramos: un 7,2% de los haberes y la suba de 40 mil pesos el bono, de 70 a 110 mil. "Yo lo hubiera llevado a 200 mil", se lamentó Mayans.

El camino para que estos textos lleguen al recinto es difícil. Como no había secretario de la comisión, si los despachos no son recibidos por ningún funcionario del Senado, no habrá una orden del día para incluir en el temario de un pedido a sesión. Por eso se viene una feroz pelea entre Unión por la Patria y Victoria Villarruel, que podría perder definitivamente el control del Senado si una mayoría echa mano a la administración.