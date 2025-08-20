Juan Schiaretti volvió al centro del ring y agitó al PJ de Córdoba contra las "aventuras individuales"

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , y su candidato a diputado por Provincias Unidas , Juan Schiaretti , encabezaron la primera reunión de estrategia de campaña. El cordobesismo mueve rápido en un escenario de alta incertidumbre por la ruptura con Natalia de la Sota y una lista libertaria cargada de nombres desconocidos.

En esta ocasión, el oficialismo provincial no tuvo empacho en mostrar su naturaleza, la que tuvo contenida bajo la estrategia transversal de construcción. Si bien Llaryora pondrá a jugar los lazos que construyó con el radicalismo y otros espacios, el PJ será oficialmente el tractor de la campaña que, en esta primera instancia, apuesta a fidelizar el núcleo duro.

Como anticipó Letra P , Schiaretti hizo su primera aparición este miércoles en un encuentro programado con integrantes de la lista, de la Legislatura, concejos deliberantes y autoridades municipales. El mensaje fue claro y la lectura que sobrevoló fue que el objetivo es ganar tres bancas.

Apenas lo nombraron, una ovación espontánea resonó en uno de los salones del Holiday Inn cuando Schiaretti subió al escenario. Hay alivio de saber que juegan con el que mejor mide, pero quedaron sobrevolando los interrogantes sobre el impacto de la ruptura de De la Sota y la baja participación en las urnas.

“Ustedes son la expresión de un peronismo cordobés que fue capaz de transformar la provincia”, dijo ante la militancia, al tiempo que reivindicó una forma de gobernar distinta a la de la Casa Rosada. “Nosotros somos un peronismo republicano que no se desentiende de la gente. Somos el peronismo que respeta la división de poderes”, repitió su viejo latiguillo.

En su repaso de la historia reciente, Schiaretti mencionó a los referentes que, según él, cimentaron ese modelo: nombró a José Manuel de la Sota como el principio y a Martín Llaryora como la continuación.

“Tenemos un gobernador, Martín Llaryora, que contiene la fuerza de la renovación con la fuerza de la investidura. Porque un movimiento, para perdurar en el tiempo, tiene que saber renovarse y leer los signos de los tiempos. Y, sobre todo, tiene que quedar claro: el proyecto es colectivo. ¡No valen las aventuras individuales! ¡Valen los proyectos colectivos!”, disparó Schiaretti ante más de 250 personas que llenaron el salón y no necesitaron mayores esfuerzos cognitivos para saber a quién se refería el exgobernador.

Críticas K y el contraste con Javier Milei

El capítulo antikirchnerista no podría faltar. Lo definió como lo opuesto al PJ cordobés, como feudal y dañino para el país. Pidió hacer todo lo posible para que el real contrincante del gobierno nacional sea la coalición de provincias del interior productivo que impulsan los gobernadores.

“El kirchnerismo se va apagando como una llamita: el kirchnerismo no vuelve. Al polo que hoy representa, sin dudas, el presidente Milei, hay que ponerle enfrente otro polo: el de la producción, el trabajo, el federalismo, el sentido común y la sensibilidad social. Eso es lo que estamos construyendo y lo que impulsa nuestro gobernador Martín Llaryora junto a otros tres gobernadores”, se extendió sobre la nueva criatura federal.

campaña UP córdoba intendentes PJ schiaretti El peronismo de Córdoba, a pleno en el primer acto de campaña de Martín Llaryora y Juan Schiaretti

Por lo menos en esta etapa de la campaña, Schiaretti avisó que no entrará al barro para disputarle votos a Milei. Seguirá con un libreto que la Casa Rosada conoce de memoria. No hubo críticas al Gobierno, sino el contraste de un modelo que pondera el superávit fiscal, pero con la gente adentro.

Antes del cierre a cargo de Llaryora, hablaron Carolina Basualdo y Miguel Siciliano, integrantes de la nómina de Provincias Unidas que peleará por una banca en la Cámara de Diputados.

Volvió el grito de Martín Llaryora

A grito pelado, como es habitual cuando Llaryora entra en modo campaña, el gobernador jugó con la reversión del cordobesismo que, rumbo a octubre, eligió ensalzar al peronismo al que hace poco había retado en público. Aseguró que es el momento del “partido de la sensatez”.

llaryora y passerini campaña UP Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, en el primer acto de campaña rumbo a octubre

Después le doró la píldora a Schiaretti: “A una persona con la imagen más alta y el reconocimiento del pueblo cordobés, que entregó su vida al servicio público y condujo a Córdoba a lo más alto del país, hay que reconocerla. Cualquier otro, en la especulación permanente y confiando en la voz de los consultores, hubiera elegido no jugar, dejar pasar el momento y quedarse en las páginas doradas de la historia, pero Juan no es cualquier otro”.

Según pudo reconstruir Letra P, el gobernador estaba animado y activo. “Está preparado para ir a la guerra”, coincidieron varias fuentes a este portal.

La previa con los sindicatos de Córdoba

El martes, fue el presidente del Partido Justicialista, Facundo Torres, quien tuvo la misión de activar al sindicalismo que, como se sabe, es más heterogéneo en sus identificaciones partidarias. Al punto, que un sector de una de las dos CGT, había anticipado su intención de apoyar a De la Sota, que competirá con Defendamos Córdoba.

facundo torres sindicatos provincias unidas campaña Facundo Torres junto a sindicalistas de Córdoba que trabajarán para la lista de Juan Schiaretti

“Esta es la primera reunión oficial de esta nueva etapa con la fuerza del trabajo. Vinimos a escucharlos y a poner en marcha una agenda conjunta. El peronismo cordobés, en este momento, quiere estar más cerca que nunca de los trabajadores frente a los desafíos que plantea el gobierno nacional. Es un momento bisagra que nos necesita unidos más que nunca”, subió la vara el también presidente provisorio de la Legislatura.

Del encuentro, participaron representantes de 60 gremios, además de funcionarios del gobierno provincial. No estuvo Schiaretti, pero sí dieron el presente otros integrantes de UP como Basualdo, Siciliano y Laura Jure.