Juan Schiaretti no se bajó. La porfía se celebró a lo grande, en un estadio Quality Arena desbordante de peronistas y socios transversales de Córdoba y el país. “Hemos vencido todos los vaticinios. Ganamos la provincia y ganamos la ciudad nuevamente. ‘Juan se va a bajar’, decían primero; 'no se va a presentar’; 'no va a poder entrar’, nos decían. Y acá estamos”, vociferó, con su estilo ya inconfundible, el gobernador electo, Martín Llaryora, beneficiario directo de la jugada de su promotor.