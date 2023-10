En Hacemos por Nuestro País, la fuerza que lidera Juan Schiaretti , están concentrados en la elección del domingo y lo que venga después, "se verá". No habrá apoyos abiertos, ni negociaciones por cargos con Javier Milei , a quien dan por ganador; mucho menos con Sergio Massa , a quien le desean la peor de las derrotas. Sostener la neutralidad de Córdoba es la consigna para sentarse a conversar sin condicionamientos con el gobierno “que venga”, desde un rol que buscará encarnar una nueva renovación del peronismo a nivel nacional. Para eso, hay que muscular y en política no hay mejor anabólico que los votos, pero atendiendo a reciclar aceitados contactos que la coyuntura invitó a pausar .

En el plan original que también despeja cualquier posibilidad de diálogo con Massa de cara a una eventual segunda vuelta, el entorno de Schiaretti también cuenta con una postura similar por parte del gobernador electo, Martín Llaryora. Como ya contó Letra P, pone un condicionamiento fatal a las conversaciones con el ministro de Economía.

“Tiene que sacarse de encima al kirchnerismo”, dicen a sabiendas de que eso no sucederá hasta que la elección no esté totalmente definida. “No hay que rifar todo por un apoyo que no garantiza nada, hace 25 años que Córdoba no recibe un sólo peso de la Nación y la provincia siguió funcionando”, dicen repitiendo un concepto que tiene mucho de slogan estratégico y al menos un cuestionable asiento concreto en la realidad.

El empuje final

Schiaretti y Florencio Randazzo encaran el sprint final de la campaña concentrando en sus parcelas preferidas. Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires serán los escenarios centrales para la recorrida de los candidatos del peronismo rebelde. Diego Bossio sumará la suyo desde la Ciudad de Buenos Aires y las referencias en carrera en otras siete provincias empujarán para no perder el envión de las últimas semanas.

En el sprint final que terminará el jueves con un acto en el Quality Espacio de la ciudad de Córdoba, Schiaretti tendrá este miércoles su mano a mano con Alejandro Fantino.

El periodista devenido en una especie de líder de opinión y sindicado por el propio Milei como uno de los que “lo bancó desde el principio”, que se reconoce amigo de Llaryora, tiene una muy buena imagen del cordobés. Compartieron un breve mano a mano en el encuentro que la CAME organizó semanas atrás y allí, lo llenó de elogios. “¿Podés explicarme Juan por qué un dirigente como vos y tu trayectoria no mide 30 o 35 puntos?”, comenzó aquella charla en la que Schiaretti confirmó que estaba jugando de local. La charla terminó con el gobernador hablando sobre la fórmula para preparar el fernet con coca.

Embed

En el equipo del líder cordobesista analizan que desde el primer domingo de octubre todo ha sido ganancia para Schiaretti y su equipo. Entienden que las horas previas a la elección son cruciales para la definición del voto y, por esa razón, la expectativa se mantiene en alza.

Aseguran no mirar encuestas, o al menos no confiar demasiado en ellas, pero afirman que el gobernador puede canalizar un voto que exprese la bronca que alimenta el caudal de apoyos al candidato libertario pero desde una opción más "seria y responsable".

Con el objetivo de las tres bancas cordobesas entre ceja y ceja, el schiarettismo ajusta motores para la última semana de la campaña que logró llevar al modelo provincial hasta la instancia más importante de su historia. El 22 de octubre se terminará la carrera presidencial del gobernador, pero no así el fin último de la expansión de ese concepto de gestión que buscará ser parte transversal para las discusiones que se darán en la Argentina a partir del 10 de diciembre.