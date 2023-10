El cierre de Schiaretti: "Voy a terminar con esta Argentina unitaria"

"Voy a terminar con esta Argentina unitaria", lanzó Juan Schiaretti . El candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País cerró su campaña en la capital cordobesa con críticas a sus rivales. "Ahora el ministro (Sergio) Massa le dice a los habitantes del AMBA que renuncien a los subsidios. No es culpa de los habitantes. Nosotros pedimos que se redistribuyen equitativamente", apuntó el mandatario mediterráneo.

"Sergio Massa maneja el gobierno. Él que no podría ser candidato en un país normal no solo es candidato sino que sigue siendo ministro. Hace abuso del poder con los carteles que puso en los trenes", le reprochó al titular del Ministerio de Economía. Con el libertario fue menos duro: "No tengo nada que opinar de su persona (por Milei). Pero es un viaje a lo desconocido".