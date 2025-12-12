UNIDAD CON FÓRCEPS

El peronismo de Santa Fe se reúne tras el 26-O: clima tenso, pases de facturas y la mira en 2027

Los caciques exploran la manera de evitar fugas. La mayoría apuesta a un “diálogo con todos”. El vínculo con Ciudad Futura, parte del debate de este viernes.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
El Congreso del peronismo de Santa Fe en diciembre 2024 generó una escisión difícil de reconstruir.

El peronismo de Santa Fe entró, después del 26 de octubre, en un nuevo proceso de diálogo interno. Las charlas informales están a la orden del día mientras comienza a verse en el horizonte un no tan distante 2027 y se multiplican las preguntas sobre qué estrategia se desarrollará y cómo seguir el vínculo con Ciudad Futura.

El Movimiento Evita, La Cámpora, Vamos, Hacemos, Activemos, entre otros, son espacios activos en la vida de un PJ que este viernes tendrá una instancia institucional de encuentro partidario con el Consejo Ejecutivo, desde las 11, y en la sede de la capital provincial. Será la primera reunión de los distintos sectores tras la elección legislativa. “Va haber un clima espeso, con pase de facturas para todos lados”, anticipa una voz representativa de los que que quedaron fuera del último acuerdo electoral.

Teléfonos sonando por todos lados en Santa Fe

Las conversaciones dentro de cada sector y las charlas cruzadas forman parte de un panorama que tiene a 2027 en la mira. La intención es contener a todos y generar una alternativa competitiva. Letra P pudo confirmar que actores como Marcelo Lewandowski, que días atrás asomó en clave municipalista en Rosario, mantiene diálogos con otros referentes como Eduardo Toniolli, Omar Perotti, Florencia Carignano y Pablo Corsalini, quienes a su vez también establecen vínculos entre ellos.

Más allá de los nombres propios, la respuesta generalizada es que “se sigue charlando para unificar posturas”. “Hay conversaciones informales de diagnóstico, no para definir acciones”, dice una voz del perottismo, uno de los sectores que quedó por fuera de la toma de decisiones electorales del partido y que decidió no jugar ni en la instancia provincial ni en la nacional. Mirando de acá a dos años, la voluntad del espacio es participar. “En lo provincial vamos a estar”, adelantan.

En esos diálogos nadie quiere adelantar procesos ni una toma de decisiones, pero surgen sí matices tras lo ocurrido y lo que puede suceder. Como contó Pablo Fornero en Letra P, el exgobernador pretende “un posicionamiento histórico del peronismo santafesino”, mientras que en el entorno de Lewandowski ven que Ciudad Futura “se engolosinó, quiso todo y todo junto”.

Puertas abiertas, pero con las reservas del caso

Cómo seguirá el vínculo del peronismo con el partido que lidera Juan Monteverde y que llevó a Caren Tepp en la cabeza de lista del PJ para diputados nacionales es uno de los temas que cruza subrepticiamente las charlas entre los distintos actores.

“Lo principal es definir de qué manera se toman las decisiones de cara a las elecciones”, agrega una voz del Evita, que no recompuso su vínculo con el espacio de Monteverde tras quedar afuera de la lista nacional.

“Cuando no hubo PASO se definió entre los senadores y Rossi. El resto quedó afuera. Esa discusión para que eso no vuelva a pasar se va a dar hoy, mañana o en un año”, dicen en el espacio con una mirada que, sostienen, comparten con varios actores involucrados de “los que quedaron afuera”.

Al diálogo con Perotti, Lewandowski y Carignano también se suma la referente camporista local Marilin Sacnun, cercana a Cristina Fernández de Kirchner.

El vínculo del PJ con Ciudad Futura

Al no pertenecer al PJ, Ciudad Futura no estará representando por lógicas razones en el encuentro de este viernes, aunque en el partido destacan que siguen “en diálogo con todos para proyectar el trabajo de 2026”.

La mira está puesta en lo que viene buscando Monteverde y que comparte toda la estructura partidaria: ganar Rosario en 2027. Es una carrera de fondo que el propio concejal, vencedor de la elección local en junio, se planteó ni bien fue derrotado hace dos años por Pablo Javkin.

“El que viene será un año clave para consolidar y ampliar la plataforma política, construir un plan de gobierno y los equipos de trabajo”, añaden en el armado monteverdista.

Pese a esto, la escisión generada con algunos sectores del PJ quedó expuesta en situaciones como la imposibilidad de generar un interbloque en el Concejo Municipal de Rosario, que terminó por darle a Norma López la posibilidad de acceder a una vicepresidencia en un escenario particionado.

La reconfiguración del esquema local “aún está verde”, aunque posicionar candidatos ‘puros’ dentro del justicialismo en toda la Bota será una búsqueda prácticamente segura. “Eso será más cerca del proceso electoral”, resalta una fuente del Evita, mientras que otra del perottismo agrega que el desafío será la de generar una alternativa competitiva.

“Vamos a plantear un esquema de primarias que permita resolverlo democráticamente. No hay problema si se compite. Pero si no hay modificaciones institucionales, todo termina siendo digitado”, advierten.

