Caren Tepp y Juan Monteverde: Ciudad Futura, presente sombrío

La fuerza de centroizquierda arrancó 2025 con festejos y lo cierra con problemas gruesos. Derrota abultada y una denuncia que escala. ¿Ahora cómo sigue?

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
La denuncia judicial que sufrió Caren Tepp cambió el rictus de Ciudad Futura. La fuerza aliada del peronismo de Santa Fe arrancó el año con celebraciones, pero lo cierra ensombrecida y replegada en un perfil extremadamente bajo. La Libertad Avanza(LLA) espera a la concejala de Rosario con las garras afiladas y asoma una pregunta: ¿qué hará Provincias Unidas?

Un arranque de esplendor para Juan Monteverde y Caren Tepp

Ciudad Futura quedó, entonces, parado en el pedestal de la oposición santafesina. Le prestó al peronismo la renovación que el PJ no tenía... y fue por más. Bancada por la dirigencia nacional de Fuerza Patria, Tepp fue la elegida para romper la encerrona de Agustín Rossi candidato de unidad: frescura, juventud, una narrativa más moderna y futuro. Todo cerraba para levantar a la rosarina.

Caren Tepp - Juan Monteverde
Sin embargo, desde el 26-O se desmoronó parte de lo conseguido. Primero, el resultado. Fuerza Patria perdió por 12 puntos con LLA en la provincia cuando, en la previa, imaginó un escenario parejo.

Ahora, Monteverde no será presidente del Concejo de Rosario porque el peronismo prefirió no ir detrás suyo. Tras la victoria de medio término, el edil confió que le podía arrebatar el puesto mayor a María Eugenia Schmuck, pero no le dan los votos. Especialmente, porque no logra encolumnar a todas las expresiones del PJ.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1983337993218777270&partner=&hide_thread=false

¿Corre peligro entonces el plan Monteverde intendente 2027? ¿Algunas corrientes del PJ lo están esperando para competir por fuera solo con el ánimo de perjudicarlo? Falta mucho y en política el tiempo siempre sobra, pero después del 26-O los reproches cruzados y los pases de factura son moneda corriente.

Provincias Unidas detonó una bomba

En ese contexto, nada se compara con la bomba de la denuncia que efectuó Provincias Unidas unos días después de las elecciones. Tepp paga por ser la primera de la lista, pero la figura más complicada es Oscar Cachi Martínez, que quedó a las puertas de ingresar al Congreso. Es que una presentación por supuesta malversación de fondos, amplificada por sus rivales, salpica a Ciudad Futura donde más duele. Una fuerza que, desde su génesis, significó renovación y frescura, pero también prolijidad y organización, no puede permitirse una mancha así.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1969796413564530936&partner=&hide_thread=false

Desde ese momento, Tepp y Ciudad Futura bajaron el perfil y el tono casi a cero. Silenzio stampa. La diputada electa no muestra actividad en las redes sociales desde el 24 de octubre. Los cinco concejales electos por Fuerza Patria en Rosario no fueron a la entrega de diplomas que se realizó en la semana en Santa Fe. Dos de ellos, Monteverde y Antonio Salinas, pertenecen a la fuerza de centroizquierda.

La Libertad Avanza, otra esfera, otros códigos

Si la denuncia impulsada por Provincias Unidas provocó temblores, la intención de LLA de frustrar la asunción de Tepp en la Cámara de Diputados detonó un cataclismo. El oficialismo está envalentonado y la rosarina cuadra casi a la perfección en el relato de agresividad que pregona la Casa Rosada. Por “comunista”, por “zurda”, por encarnar todo lo malo que denuestan las milicias digitales libertarias.

Como contó esta semana Letra P, la situación de Tepp se define con votos y negociaciones. Al impulsar la denuncia, ¿Provincias Unidas banca la movida? El asunto ahora no quedará encapsulado en la provincia, donde suelen regir otros códigos y acuerdos. Con el Gobierno en el medio, la escala es de otra magnitud y las reglas son distintas.

