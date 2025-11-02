Jorge Macri suma a un histórico publicista para relanzar la narrativa de su gestión

Jorge Macri incorporó a su equipo de comunicación al publicista Rodrigo Figueroa Reyes , figura histórica del mundo creativo, para darle un giro a la narrativa oficial y apuntalar la marca Ciudad.

Con una Legislatura porteña esquiva y la amenaza latente de La Libertad Avanza , Jorge Macri prepara un relanzamiento de su gestión. El jefe de Gobierno porteño incorporó a su mesa chica al publicista Rodrigo Figueroa Reyes , figura histórica del mundo creativo, para darle un giro a la narrativa oficial y apuntalar la marca Ciudad.

Los últimos meses fueron un sube y baja político para el alcalde porteño, atravesado por los cimbronazos de un tablero electoral que fue cambiando de forma abrupta. Tras la derrota de mayo , marcada por el desdoblamiento porteño, el PRO forzó un acuerdo nacional que Jorge Macri resistió hasta último momento. El resultado: quedó debilitado ante la mesa nacional amarilla, que impuso la estrategia de Mauricio Macri .

La caída libertaria bonaerense de septiembre, que desacomodó al oficialismo nacional, generó un clima de revancha y cierta jactancia dentro del PRO porteño, el principal bastión de la dirigencia amarilla que rechazaba la fusión con LLA, convencida de que las condiciones eran inadmisibles. Pero el triunfo violeta del último domingo, y la performance porteña en particular, torcieron la balanza: del festejo se pasó a una cuasi factura interna .

El malestar quedó en evidencia con la propia vicejefa de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio , que al celebrar la victoria, advirtió que “el pasado estuvo representado por quienes se opusieron a la alianza con LLA y no apoyaron a los propios candidatos”. ¿Un tiro por elevación a su jefe directo?

Más allá de la interna, Macri sabe que el escenario porteño cambió: la mayoría automática en la Legislatura porteña y la proyección nacional del PRO ya no están en el menú de opciones. Por eso, antes de fin de año encarará un reseteo de su imagen y la de su gestión.

El domingo estaba tan contenta con los resultados de la elección, que eran casi las tres de la mañana del lunes y no me podía dormir. La gente, a pesar de la abrumadora campaña de desaliento, desesperanza y bronca a la que fue sometida en los últimos meses,…

El elegido para eso es Rodrigo Figueroa Reyes, publicista con reconocida trayectoria corporativa y escasa exposición política. Su desembarco se produce tras la eyección del estratega electoral Antoni Gutiérrez-Rubí, desplazado después de las elecciones de mayo en las que fue señalado por muchos como el mariscal detrás de la derrota.

En Uspallata, sin embargo, aclaran que Figueroa Reyes no llega como “nuevo estratega”, sino como curador de toda la producción comunicacional: spots, gráficas y piezas que buscarán alimentar una nueva narrativa oficial de manera integral.

Entre las opciones que circulan aparece incluso la posible reformulación del histórico logo amarillo BA, emblema del macrismo desde hace más de una década. La incógnita es si ese rediseño se limitará a lo estético o si marcará un giro integral en la comunicación institucional. Lo que sí es seguro es que la estrategia volverá a girar en torno a la proyección de Buenos Aires como una de las capitales destacadas de la región y del mundo.

La Asamblea General de la UCCI llega a Buenos Aires. Este 5 y 6 de noviembre, la Ciudad recibe la 21° Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). El lema de este año es: "Ciudades Iberoamericanas: talento que transforma, innovación que impulsa".



— Buenos Aires Ciudad (@gcba) October 28, 2025

¿Quién es el nuevo gurú?

La designación encaja con el recorrido de Figueroa Reyes, considerado uno de los grandes referentes de la publicidad argentina y latinoamericana. Formado en agencias clásicas, en 2002 creó FiRe Advertainment, plataforma pionera en el cruce entre publicidad y entretenimiento desde la que capitaneó la transición de los spots y campañas de corto aliento hacia un modelo narrativo y experiencial, donde la marca actúa como coproductora de cultura.

El flamante curador fue el creador de una nueva lógica publicitaria que promovió que las marcas dejen de interrumpir al público con avisos tradicionales y se conviertan en generadoras o coproductoras de contenido atractivo que la gente quiera consumir por sí mismo. Las marcas dejaron de ser “avisadores” y pasaron a generar sus propias plataformas de contenido modificando el rol del marketing incorporándose al paisaje cotidiano a través de historias, shows o música.

Llévenla a Katy Perry a conocer La Matanza a las 3 de la mañana, a ver si sigue teniendo ganas de militar a Evita. — Rodrigo Figueroa Reyes (@Figueroa_Reyes) September 10, 2025

Ese cambio de paradigma es el que ahora podría impregnar la comunicación oficial porteña. Un giro hacia una estética propia, que no solo difunda políticas públicas y eventos, sino que también potencie la marca Buenos Aires como ciudad global, cultural y turística.