EL PRO QUE SE VIENE

Jorge Macri suma a un histórico publicista para relanzar la narrativa de su gestión

Rodrigo Figueroa Reyes será el encargado de reordenar el relato oficial. Buscará proyectar la marca Ciudad. Nuevo logo frente al avance de LLA.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Jorge Macri incorporó a su equipo de comunicación al publicista Rodrigo Figueroa Reyes, figura histórica del mundo creativo, para darle un giro a la narrativa oficial y apuntalar la marca Ciudad.

Jorge Macri incorporó a su equipo de comunicación al publicista Rodrigo Figueroa Reyes, figura histórica del mundo creativo, para darle un giro a la narrativa oficial y apuntalar la marca Ciudad.

Con una Legislatura porteña esquiva y la amenaza latente de La Libertad Avanza, Jorge Macri prepara un relanzamiento de su gestión. El jefe de Gobierno porteño incorporó a su mesa chica al publicista Rodrigo Figueroa Reyes, figura histórica del mundo creativo, para darle un giro a la narrativa oficial y apuntalar la marca Ciudad.

Notas Relacionadas
Patricia Bullrich se impuso con un contundente 50% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires
OLA VIOLETA

Efecto polarización: Bullrich arrasó en la Ciudad y se sube a la pelea por la Jefatura de Gobierno

Por  Francisco Basualdo

Los últimos meses fueron un sube y baja político para el alcalde porteño, atravesado por los cimbronazos de un tablero electoral que fue cambiando de forma abrupta. Tras la derrota de mayo, marcada por el desdoblamiento porteño, el PRO forzó un acuerdo nacional que Jorge Macri resistió hasta último momento. El resultado: quedó debilitado ante la mesa nacional amarilla, que impuso la estrategia de Mauricio Macri.

La caída libertaria bonaerense de septiembre, que desacomodó al oficialismo nacional, generó un clima de revancha y cierta jactancia dentro del PRO porteño, el principal bastión de la dirigencia amarilla que rechazaba la fusión con LLA, convencida de que las condiciones eran inadmisibles. Pero el triunfo violeta del último domingo, y la performance porteña en particular, torcieron la balanza: del festejo se pasó a una cuasi factura interna.

El malestar quedó en evidencia con la propia vicejefa de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, que al celebrar la victoria, advirtió que “el pasado estuvo representado por quienes se opusieron a la alianza con LLA y no apoyaron a los propios candidatos”. ¿Un tiro por elevación a su jefe directo?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/claramuzzio/status/1983186037254877212&partner=&hide_thread=false

La nueva narrativa de Jorge Macri

Más allá de la interna, Macri sabe que el escenario porteño cambió: la mayoría automática en la Legislatura porteña y la proyección nacional del PRO ya no están en el menú de opciones. Por eso, antes de fin de año encarará un reseteo de su imagen y la de su gestión.

El elegido para eso es Rodrigo Figueroa Reyes, publicista con reconocida trayectoria corporativa y escasa exposición política. Su desembarco se produce tras la eyección del estratega electoral Antoni Gutiérrez-Rubí, desplazado después de las elecciones de mayo en las que fue señalado por muchos como el mariscal detrás de la derrota.

En Uspallata, sin embargo, aclaran que Figueroa Reyes no llega como “nuevo estratega”, sino como curador de toda la producción comunicacional: spots, gráficas y piezas que buscarán alimentar una nueva narrativa oficial de manera integral.

Entre las opciones que circulan aparece incluso la posible reformulación del histórico logo amarillo BA, emblema del macrismo desde hace más de una década. La incógnita es si ese rediseño se limitará a lo estético o si marcará un giro integral en la comunicación institucional. Lo que sí es seguro es que la estrategia volverá a girar en torno a la proyección de Buenos Aires como una de las capitales destacadas de la región y del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gcba/status/1983179188300337589&partner=&hide_thread=false

¿Quién es el nuevo gurú?

La designación encaja con el recorrido de Figueroa Reyes, considerado uno de los grandes referentes de la publicidad argentina y latinoamericana. Formado en agencias clásicas, en 2002 creó FiRe Advertainment, plataforma pionera en el cruce entre publicidad y entretenimiento desde la que capitaneó la transición de los spots y campañas de corto aliento hacia un modelo narrativo y experiencial, donde la marca actúa como coproductora de cultura.

El flamante curador fue el creador de una nueva lógica publicitaria que promovió que las marcas dejen de interrumpir al público con avisos tradicionales y se conviertan en generadoras o coproductoras de contenido atractivo que la gente quiera consumir por sí mismo. Las marcas dejaron de ser “avisadores” y pasaron a generar sus propias plataformas de contenido modificando el rol del marketing incorporándose al paisaje cotidiano a través de historias, shows o música.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Figueroa_Reyes/status/1965609697517670671&partner=&hide_thread=false

Ese cambio de paradigma es el que ahora podría impregnar la comunicación oficial porteña. Un giro hacia una estética propia, que no solo difunda políticas públicas y eventos, sino que también potencie la marca Buenos Aires como ciudad global, cultural y turística.

Temas
Notas Relacionadas
 Mariano Recalde, le dio una buena noticia al peronismo renovando su banca de senador nacional con una estrategia de polarización con La Libertad Avanza. 
LA CIUDAD

Efecto polarización: Recalde fue reelecto senador y el peronismo porteño suma una banca en Diputados

Con el 30% de los votos, Fuerza Patria retuvo la banca del Senado por la minoría. Además, suma una butaca en Diputados. Bullrich arrasó.
El resultado de la elección nacional en la Ciudad de Buenos Aires dejó fuera de combate a las fuerzas que supieron integrar Juntos por el Cambio.
OLA VIOLETA

Los exsocios de Juntos por el Cambio, los grandes perdedores de la elección porteña

La polarización en la Ciudad de Buenos Aires arrasó con las viudas del macrismo. La debacle radical y la elección que no fue de López Murphy.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Rolando Figueroa tuvo diferente suerte el 26 de octubre y es el custodio de las Provincias Unidas del Comahue.
PATAGONIA NORTE

Provincias Unidas del Comahue

Por  Ariel Boffelli
El peronismo en la Legislatura, atravesado por la interna entre los sectores de CFK y Kicillof
TODO ROTO

CFK vs. Kicillof: qué tiene cada uno en la Legislatura bonaerense

Por  Juan Rubinacci
Rogelio Frigerio encara la segunda parte de su mandato en Entre Ríos tras un triunfo contundente en las legislativas.
ECOS DE LA OLA VIOLETA

El norte de Frigerio

Por  Laura Terenzano
El senador nacional, Martín Lousteau, logró finalmente asegurarse un lugar en la Cámara de Diputados.
¡ADENTRO!

Con lo justo, Lousteau logró una banca en la Cámara de Diputados

Por  Francisco Basualdo