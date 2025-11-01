Entre Ríos: cuál es el norte de Rogelio Frigerio después del triunfo el 26-O

Rogelio Frigerio encara la segunda parte de su mandato en Entre Ríos tras un triunfo contundente en las legislativas.

A Rogelio Frigerio se lo nota tranquilo. La confianza que le devolvieron las urnas el domingo pasado le permitió rápidamente empezar a hablar de reformas estructurales en Entre Ríos . Después de la preocupación que vivió ante lo que define como “errores del Gobierno”, la victoria electoral le confirmó la certeza de su norte a seguir.

Ahora, con el alivio de la legitimidad que dan los votos, se prepara para avanzar con su plan de gobierno para la provincia. La contundente victoria por más de 20 puntos en las legislativas de este año le dieron el impulso. Aunque edulcore el triunfo diciendo que lo del domingo no fue “un cheque en blanco”, el gobernador entiende que ahora puede ir más a fondo.

No habla de reelección, pero mira a los próximos dos años como definitorios de su futuro político. Con una macro “más estabilizada”, Frigerio apuesta a que llegará la hora, en los próximos 26 meses que le restan de su primer mandato, de mostrar “los beneficios concretos” del modelo de gobierno que defiende.

El gobernador reconoció ante Letra P que el resultado del 26-O lo sorprendió. No la victoria, pero sí los 20 puntos de diferencia. Esa ventaja que se evidenció ente la alianza La Libertad Avanza y el PJ recae sobre sus espaldas como “una gran responsabilidad”, la de sostener “el cambio posible”.

“A todos nos causó mucha sorpresa. Sobre todo, que la mayor diferencia se haya dado en departamentos de donde eran oriundos los candidatos de la oposición, como Paraná y Gualeguaychú . Eso llama la atención”, apuntó. Lo que se viene en los próximos dos años es el desafío de mostrar al electorado que “hizo bien en apostar al futuro, con una convicción profunda de hacia dónde no hay que volver”.

En el plan político, aparece la prioridad de consolidar el modelo de la mano de Javier Milei, quien lo abrazó efusivamente el jueves en la Casa Rosada. Por lo menos hasta que haya que hablar de una nueva alianza electoral.

Una alianza ¿con larga vida en Entre Ríos?

Frigerio escapa a cualquier postulación electoral a futuro. Terminó la campaña y volvió al modo full gestión. Sin embargo, asegura que el sustento de su pacto electoral con LLA fue sólido y no reniega de las bases que lo edificaron. “Hay dos razones por las que terminamos acordando con el Gobierno: la primera, convicción. La segunda, empatía con la gente”, sostiene.

Imagen de WhatsApp 2025-10-26 a las 22.57.47_22178d40 Rogelio Frigerio celebró el triunfo de La Libertad Avanza en Entre Ríos junto a los candidatos.

Desde ese lugar, no cierra la puerta a un futuro conjunto. “Con La Libertad Avanza venimos trabajando desde el primer momento, tenemos acuerdos legislativos. No es una novedad el pacto”, apunta. Le gusta recordar que fue uno de los primeros en apoyar al Gobierno cuando todavía no había apuestas electorales en juego. Eso quedó demostrado en la relación recíproca que generó con varios miembros del gabinete presidencial. En esta semana, las novedades de nuevos giros de la Nación a la provincia evidenciaron esa buena sintonía.

Sin embargo, no todo fue un camino de rosas en el trayecto al día después del 26-O. El gobernador estuvo un tiempo preocupado, cuando a nivel nacional la derrota era todavía una posibilidad por las denuncias que golpeaban a la gestión libertaria. Frigerio reconoce que ese escenario lo inquietó. “No pensé que fuera un error la alianza, pero sí me pongo mal cuando el Gobierno comete un error. Eso me diferencia de los que se regocijan. A mí me preocupa, porque yo quiero que ese norte se sostenga y que le brinde bienestar a la gente”, afirmó.

El plan camino a 2027

Frigerio habla de reformas estructurales para la provincia. No es todavía preciso con los detalles, pero asegura que en esta etapa quiere mostrar “beneficios del modelo”.

Entre los puntos que enumera incluye la mejora salarial de agentes del Estado, una deuda que no pudo todavía saldar. “Si la suerte nos acompaña y tenemos mejor recaudación, de la mano de esta mejora del contexto, quiero mejorar la situación de sectores clave como docentes, médicos y policías”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/1984074211539964343&partner=&hide_thread=false La Argentina que viene y que esperan la mayoría de los argentinos: diálogo, responsabilidad y reformas de fondo, duraderas y que generen resultados positivos para la gente.



Tenemos la oportunidad y el desafío de hacerlo posible. pic.twitter.com/bPLd4gbmtU — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) October 31, 2025

La situación de la Caja de Jubilaciones es siempre un tema candente. Hacerla sustentable es el desafío de todas las gestiones. Esta semana la Justicia aceptó la demanda en la Corte y el 12 de noviembre habrá una audiencia por la deuda de la ANSES con la provincia.

La oposición en Entre Ríos

El gobernador incluye a la oposición en su balance electoral. “Lo que se demostró es que una oposición que pone palos en la rueda y que no colabora para transformar una realidad difícil no tiene éxito”, asegura. “Ese formato de oposición claramente ha sido derrotado”, apuntó.

Frigerio proyecta para los próximos dos años legislativos una oposición colaborativa. “Los entrerrianos valoran a una dirigencia política que, más allá del lugar que ocupa, siempre ponga el hombro, no que se ponga enfrente y que las cosas salgan mal. Ojalá trabajemos juntos para encarar los cambios de nuestra provincia y crecer”, sentenció.