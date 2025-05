Batacazo: Manuel Adorni ganó y dejó tercero al PRO en la Ciudad de Buenos Aires

Live Blog Post

Larreta: "Volvimos para trabajar y recuperar esta maravillosa Ciudad"

El candidato a legislador porteño por Volvamos Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, cuya lista acumuló el 8,08% de los votos, celebró y criticó la gestión de su sucesor Jorge Macri. "Volvimos para trabajar y recuperar esta maravillosa Ciudad de Buenos Aires", insistió el ex alcalde porteño en su búnker.

"La Ciudad está mal, no es lo que era, en cada uno de los barrios me lo fueron diciendo", sostuvo Larreta este domingo y añadió: "No se trabaja lo que la Ciudad necesita: la seguridad, obras, la limpieza".