Jorge Macri consolidó inversiones en innovación y transporte sostenible para la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño mantuvo encuentros con empresas chinas para profundizar la cooperación tecnológica, ambiental y de infraestructura urbana.

Por Letra P | Periodismo Político
Durante su visita, Macri se reunió con representantes de King Long, SUS Environment, CITIC Construction y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT). Los encuentros apuntaron a fortalecer la cooperación técnica y el desarrollo de proyectos conjuntos en materia de transporte sustentable, gestión ambiental y desarrollo urbano.

El alcalde porteño resaltó el valor del vínculo entre ambas ciudades: “Buenos Aires y Shanghái comparten una agenda de futuro basada en la innovación, el talento y la apertura al mundo”.

El reencuentro de Jorge Macri con una empresa de autobuses y soluciones de movilidad inteligente

El primer encuentro fue con King Long, fabricante global de autobuses y soluciones de movilidad inteligente. La firma mantiene una relación histórica con Buenos Aires: participó en el piloto de electrificación del transporte público en 2018 y recientemente concretó la venta de 300 buses a gas natural comprimido (GNC) al Grupo Metropol.

El ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, destacó: “Estuvimos viendo los nuevos colectivos de última generación y de energía sustentable que estarán operando en la ciudad de Buenos Aires a principios de 2026”. El proyecto Buenos Aires–King Long–Metropol busca sustituir gradualmente la flota convencional por unidades a GNC, e incluye una estación de carga en Barracas con capacidad para abastecer 150 colectivos por día en ocho horas.

Cooperación ambiental y economía circular

La segunda escala de la jornada fue en el Shanghái Baoshan Renewable Energy Utilization Center, operado por SUS Environment, líder en proyectos de conversión energética de residuos (Waste-to-Energy). Macri conoció el sistema integral de gestión de residuos basado en la recuperación de energía y la reducción de emisiones.

SUS Environment cuenta con el respaldo del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y de ONU-Hábitat, y colabora en la promoción de infraestructura urbana sostenible. La visita permitió analizar tecnologías aplicables a la Estrategia de Sostenibilidad de Buenos Aires, en especial el desarrollo de plantas de valorización energética y sistemas de monitoreo ambiental inteligente.

Proyectos de infraestructura para la Línea F

El tercer encuentro oficial fue con CITIC Construction, cuyos directivos expresaron interés en participar en el desarrollo de la futura Línea F del Subte, tanto en infraestructura como en material rodante. La empresa manifestó su compromiso de acompañar la agenda de movilidad y de afianzar su presencia en la Ciudad.

El cierre de la agenda se realizó junto al CCPIT Shanghái, organismo dependiente del Ministerio de Comercio de China, que promueve la cooperación y las inversiones internacionales. Durante el encuentro, se subrayó el potencial de Buenos Aires como destino confiable para proyectos de infraestructura, energía limpia y tecnología urbana.

