Los exsocios de Juntos por el Cambio, los grandes perdedores de la elección porteña

El resultado de la elección nacional en la Ciudad de Buenos Aires dejó fuera de combate a las fuerzas que supieron integrar Juntos por el Cambio .

El resultado de la elección del domingo en la Ciudad de Buenos Aires , en la que Patricia Bullrich se impuso en una polarización extrema con el peronismo, dejó fuera de combate a las fuerzas que supieron integrar Juntos por el Cambio . El radicalismo quedó detrás de la izquierda y reducido a su mínima expresión en el Congreso.

La estrategia de polarización asumida por los protagonistas de la elección nacional del domingo tuvo un fuerte correlato en la Ciudad. El enfrentamiento entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria sepultó con las expresiones moderadas: ambas fuerzas absorbieron cerca del 80% de los votos.

Los números son elocuentes. En mayo, durante las legislativas locales, se presentaron 17 fuerzas para disputar 30 bancas en la Legislatura y siete lograron representación. El 26 de octubre, con una oferta idéntica en la boleta única, solo cuatro espacios consiguieron representación parlamentaria en el Congreso en unos comicios en los que arrasó la ministra de Seguridad .

Los libertarios se quedaron con siete diputados nacionales y los dos senadores por la mayoría. El peronismo porteño, encabezado por Mariano Recalde , sumó la banca por la minoría en la cámara alta y cuatro diputados, uno más de los que ponía en juego. El Frente de Izquierda, con Myriam Bregman como figura central, alcanzó el 9,11% de los votos —su mejor resultado en al menos dos décadas— y retuvo dos bancas. A la cola quedó Ciudadanos Unidos, la lista encabezada por Martín Lousteau .

El presidente del radicalismo porteño fue la cara visible de una crisis que golpea a la UCR en un distrito clave, que no solo gobernó sino del que supo nutrir bancas en el Congreso. La caída se refleja en que el partido contaba con tres diputados nacionales y un senador por la Ciudad que ahora desaparecen.

En esta elección defendamos los intereses de los vecinos de la ciudad. Vamos a recuperar la banca por la minoría que hoy ocupa el kirchnerismo en pos de los intereses de CFK. Con la ayuda de todos podemos lograrlo. El domingo acompañanos con tu voto. pic.twitter.com/nEaN1LuoJ5

La candidatura de Lousteau fue un testimonio fiel de esa crisis. En un principio, el senador había sellado un acuerdo con Facundo Manes para acompañarlo en la lista de Diputados, con el aval de los gobernadores de Provincias Unidas. Pero la negociación se cayó y terminó jugando con Graciela Ocaña en una candidatura testimonial a senadora.

Con lo justo, apenas seis puntos, Lousteau logró entrar a Diputados, pero el resultado sacudió al radicalismo porteño. Detrás suyo también estaba Daniel Angelici, devenido asesor de Jorge Macri tras la derrota del PRO en las locales de mayo. El empresario del juego apostaba a dos bancas radicales como base para rearmar un polo de referencia entre los restos de JxC y Cambiemos. El objetivo: contrarrestar la influencia de Horacio Rodríguez Larreta sobre los disidentes que no acuerdan con el acercamiento del PRO a LLA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rlopezmurphy/status/1982428306088792194&partner=&hide_thread=false ¡Viva la Patria! pic.twitter.com/Bb4VpyldF1 — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) October 26, 2025

Las viudas de Jorge Macri

Una de las incógnitas era la capacidad de daño de las listas de la Coalición Cívica, Confianza Pública, el radicalismo y Potencia BA. En este último caso, Ricardo López Murphy intentó capitalizar la épica republicana como eje de campaña, pero apenas alcanzó el 4% de los votos y quedó fuera del Congreso. No logró renovar su banca en Diputados.

Algo similar ocurrió con la alianza Hagamos Futuro, el sello que armaron Ocaña y Elisa Carrió en respuesta al pacto entre LLA y PRO. La jugada se desinfló rápido, duró 48 horas: Ocaña terminó pegada a Lousteau y Carrió buscó retener representación con Hernán Reyes, que fracasó en su intento de renovar la banca que deja Paula Olivetto.

Misma suerte corrió María Eugenia Vidal, la exgobernadora bonaerense que, aún dentro del PRO, rechazó el acuerdo con los libertarios. Esa posición la dejó fuera de la lista ganadora del último domingo y marcó su creciente aislamiento político en la Ciudad.