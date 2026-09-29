Javkin acelera en Rosario la prohibición de cuidacoches: envía al Concejo la adhesión a la ley provincial

Adherir ley de prohibición de cuidacoches, uno de los objetivos de la gestión de Pablo Javkin en Rosario.

El municipio de Rosario avanzará esta semana para adherir formalmente a la flamante ley provincial que prohíbe la actividad de los cuidacoches. Según pudo saber Letra P , Pablo Javkin ultimaba el mensaje que enviará al Concejo Municipal para incorporar la normativa a la ciudad y habilitar así la aplicación del nuevo régimen sancionatorio.

La decisión política estaba tomada y había sido anticipada por el propio intendente luego de que la Legislatura de Santa Fe convirtiera en ley la iniciativa impulsada por el senador departamental Ciro Seisas . Lo que faltaba era ponerle fecha a la presentación. Fuentes municipales confirmaron a este medio que durante esta semana se avanzará con el envío del texto al Palacio Vasallo.

La adhesión no es un detalle administrativo. La ley provincial incorporó nuevas figuras al Código de Convivencia, pero estableció como condición para su aplicación que la actividad estuviera prohibida por una normativa local vigente. Es decir, dejó en manos de cada municipio la llave para activar el nuevo esquema.

La intención del oficialismo es acelerar los tiempos. Distintas áreas del Ejecutivo mantienen reuniones internas para terminar de definir la letra chica del mensaje. Según anticiparon fuentes municipales a este medio, no habrá modificaciones sustanciales respecto del espíritu de la ley provincial.

La nueva normativa sanciona a quien, sin autorización, ofrezca lugares para estacionar o servicios de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en el espacio público a cambio de dinero. Para una primera infracción contempla entre dos y diez días de trabajo comunitario y la prohibición de regresar al lugar. En caso de reincidencia, establece entre diez y 20 días de arresto.

Finalmente hoy se aprobó por unanimidad la ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches en toda la provincia. Ahora la prohibición va a figurar en el Código de Convivencia, y esto le da a cada municipio herramientas legales para actuar y el acompañamiento del Estado… — Ciro Seisas (@Ciro6as) September 17, 2026

También fija agravantes para casos de violencia o amenazas y para la actividad en determinados lugares o circunstancias, como zonas de estacionamiento medido, eventos masivos, horario nocturno y sectores escolares, bancarios o comerciales.

Para Rosario, la discusión tiene un peso particular. La ciudad fue uno de los principales motores políticos de la iniciativa provincial y Seisas, autor del proyecto, forma parte del esquema político de Javkin. Además, la problemática de los cuidacoches tiene desde hace años una presencia especialmente fuerte en zonas gastronómicas, comerciales, espacios de esparcimiento y en las adyacencias a los estadios.

En los Juegos Suramericanos, el acontecimiento que colocó a la ciudad en el centro de la escena deportiva internacional durante dos semanas, se armó un operativo especial en las zonas destinadas a la competencia.

María Eugenia Schmuck busca acelerar el debate

En paralelo al movimiento del Ejecutivo, el Concejo Municipal volverá a reunir en los próximos días a la mesa de trabajo que ya venía discutiendo el problema antes de la sanción provincial. La convocatoria servirá para retomar esa discusión con un escenario distinto: ahora existe una ley provincial sancionada y el municipio está a punto de iniciar formalmente el proceso para adherir.

En Rosario vamos a aplicar esta ley.



Lo dijo Pablo Javkin y es una decisión que venimos sosteniendo hace años. Porque todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de cuidacoches: pagar para que no te rayen el auto, para poder estacionar frente a tu casa o simplemente para que… — María Eugenia Schmuck (@mariuschmuck_) September 18, 2026

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, pretende que una vez ingresado el mensaje del Ejecutivo el tratamiento avance rápidamente y la norma quede fijada antes del cierre de año legislativo. De concretarse ese cronograma, Rosario quedará en condiciones de activar las herramientas que la Legislatura santafesina sancionó el 17 de septiembre.

El desafío que viene después de la prohibición

Si la letra jurídica aparece bastante encaminada, el interrogante está puesto en qué ocurrirá con aquellas personas que actualmente viven de la actividad y quieran incorporarse al mercado laboral formal.

Es uno de los puntos que el municipio todavía debe terminar de diseñar. Una de las alternativas bajo análisis es avanzar con algún tipo de experiencia piloto para generar herramientas de capacitación e inserción laboral. Según indicaron fuentes del Ejecutivo, incluso ya hubo cuidacoches que se acercaron a centros municipales de distrito para consultar por posibilidades de trabajo.

En el Palacio de los Leones, sin embargo, no desconocen la complejidad del desafío. Buena parte de las personas alcanzadas cuenta con baja calificación laboral. Bajo esas condiciones, conseguir una salida sostenida por fuera de la actividad difícilmente pueda resolverse únicamente con la aprobación de una ordenanza.

Ese componente también estuvo presente durante el debate provincial. La ley contempla herramientas de capacitación, formación en oficios e intermediación laboral para quienes llegaron a la actividad como consecuencia de una situación de vulnerabilidad.

Javkin también había adelantado que Rosario buscaría contemplar las condiciones sociales y laborales de las personas alcanzadas por el cambio al esquema local. Tras la aprobación de la ley sostuvo que una ciudad de la escala de Rosario presenta una realidad social diferente a la de localidades más pequeñas y planteó que la prohibición deberá convivir con controles y mecanismos sociales.