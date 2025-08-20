Los viejos pibes para la liberación (de CFK)

"Lo viejo funciona", presentó Eduardo Valdés (69) a Jorge Taiana (75), sentado a su diestra. A su siniestra, aplaudía Kelly Olmos (73). Ocurrió este martes, en la sede del PJ de CFK , donde el excanciller debutó como frontman de la campaña bonaerense de Fuerza Patria para las elecciones nacionales de octubre, que arrancó en modo Eternauta.

El mitin, organizado de antemano por el diputado para presentar una revista sobre política internacional (por eso la presencia del también exministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero y la casi presencia de su antecesor inmediato, Felipe Solá , que se excusó a último momento), tuvo una consigna ordenadora: Cristina libre .

En 2011, después de arrasar en las urnas y conseguir la reelección en andas del 54%, Cristina Fernández de Kirchner activó el trasvasamiento generacional, aunque uno controlado, porque nunca cedió el bastón de mariscal que ofrecería en 2023, ni siquiera cuando Axel Kicillof , uno de sus hijos políticos favoritos, dio el paso al frente para reclamar ese cetro .

En aquel tiempo, la entonces presidenta produjo un fuerte movimiento de placas en su administración que dejó un tendal de heridos en la vieja guardia peronista, que la poblaba desde la gestión fundacional de su marido, Néstor Kirchner .

Un ejército de cuadros sub 40 entró como una tromba y copó las segundas y terceras líneas del Gobierno. Era La Cámpora , los pibes para la liberación versión siglo XXI, reivindicantes de sus ancestros de "la gloriosa JP" de los setentas.

20250618-cristina plaza de mayo- gesualdi-48 (2).JPG La Cámpora en la marcha del 18 de junio en defensa de CFK, condenada y encerrada en su departamento de Constitución.

Catorce años después, la opción Máximo Kirchner -líder de aquella renovación- para encabezar la lista bonaerense de Fuerza Patria para la Cámara de Diputados de la Nación fue explorada pero descartada por el comando de San José 1111. En su lugar, entró Taiana: el reflujo del trasvasamiento.

La primera foto de la campaña peronista bonaerense para las elecciones de octubre salió en modo Eternauta: el perfil de Taiana, setentista de Néstor y Cristina, machea de maravillas con el espíritu del comic que el kichnerismo hizo bandera y la dupla Stagnaro - Darín rejuvenecieron en formato Netflix.

Acaso sea sólo una imagen de una película que vaya incorporando actores y actrices de nuevas generaciones, pero fue la primera impresión, que, dicen, es la que cuenta.

Jorge Taiana, el candidato de CFK

El sábado, 30 horas antes del vencimiento del plazo para la formalización de las listas, Taiana fue presentado como el candidato de nadie: La Cámpora dijo que lo puso Kicillof; Kicillof juró que lo puso La Cámpora. La segunda opción siempre pareció la más cercana a la verdad y este martes se vio fortalecida por las evidencias.

En la última edición de su columna de los domingos, titulada La lista de CFK, Gabriela Pepe escribió que "la expresidenta armó una boleta de leales en Buenos Aires" y aportó dos datos que ayudan a zanjar la discusión sobre el patrocinio de Taiana, que "siempre fue fiel" a CFK:

1) "El ministro de Defensa de la administración Frente de Todos "fue elegido como vocero de la campaña Cristina libre, que gira por el exterior".

2) "El cristinismo se queja de que el lema brilla por su ausencia en la campaña bonaerense, que lidera Kicillof para las elecciones del 7 de septiembre".

Eso último es muy cierto: como escribió Macarena Ramírez en este portal, los intendentes, encima ahora relegados de la lista nacional, ponen "todos los fierros" en la campaña provincial con estrategias localistas que destacan pavimentos y cordones cuneta y evitan montarse sobre el fuego cruzado con Milei que propone CFK. En los territorios, La Cámpora empuja la campaña Cristina libre en soledad.

Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Taiana. Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Taiana.

El reflujo del trasvasamiento

Como contó Sebastián Iñurrieta, que cubrió el acto para Letra P, este martes, la sede de la versión CFK del PJ se convirtió en un fuerte de resistencia, con Cristina como la más mencionada en los discursos.

"Está pagando una detención que no merece", dijo Valdés, en tanto Olmos, segunda candidata por la Ciudad de Buenos Aires, arengó: "Vamos a contribuir con un triunfo (electoral) para la libertad de Cristina".

El debut de Taiana cerró con el clásico cántico de "la gloriosa JP". La juventud peronista vuelve de los setentas al prime time electoral 2025 con aquellos viejos pibes para la liberación, ahora al servicio de la reivindicación de la última mártir del peronismo.