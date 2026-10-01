Javier Milei en París: "Estamos bien armados para enfrentar intentos golpistas"

El presidente Javier Milei aseguró este jueves en París que su Gobierno está “bien armado” para enfrentar “intentos desestabilizadores y golpistas” durante el próximo período electoral. Lo afirmó durante su exposición en la Argentina Week, organizada en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al referirse a la balanza comercial y al flujo de capitales, Milei afirmó que su equipo dedicó el año a preparar “una bazuca de dólares” compuesta por 20 mil millones de dólares de compra de reservas. En ese marco, vinculó esa estrategia con las elecciones presidenciales previstas para 2027.

“Sabemos que en la Argentina los períodos electorales son temporadas de maniobras desestabilizadoras e intentos golpistas”, sostuvo el mandatario. Luego agregó: “Estamos bien armados para enfrentar a todos los intentos desestabilizadores y golpistas que no tuvieron éxito el año pasado y que con este Congreso que tenemos ahora, muchísimos menos”.

El jefe de Estado también reconoció las restricciones que enfrenta su administración. “Sabemos que estamos en la silla eléctrica. Conocemos las restricciones, pero jugamos mejor que ellos y vamos a ganar”, afirmó ante empresarios e inversores reunidos en la capital francesa. Su discurso incluyó distintas referencias a una eventual reelección en 2027.

En ese sentido, Milei aseguró que JP Morgan proyecta que, si obtiene un segundo mandato, la Argentina alcanzará el investment grade. El Presidente utilizó esa estimación para reforzar su defensa del programa económico y de las reformas que promete profundizar en caso de conseguir otros cuatro años al frente del Gobierno.

Durante su presentación en la OCDE, el mandatario también sostuvo que no descansará hasta convertir a la Argentina en el país “con más libertad económica del mundo”. Además, buscó atraer inversiones europeas en energía, minería y tecnología y afirmó que una eventual continuidad de su gestión permitiría acelerar el proceso de reformas económicas.

Energía, inversiones y el mensaje a Europa

Durante su exposición, Milei presentó a la Argentina como un potencial proveedor de energía para Europa, con especial énfasis en el gas natural licuado. “Europa aprendió lo costoso que es depender de proveedores poco confiables”, señaló, y afirmó que el país podrá ofrecer energía abundante y confiable a partir del desarrollo de sus recursos naturales.

El mandatario también destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que acumula más de 45 mil millones de dólares en proyectos aprobados y alrededor de 200 mil millones en iniciativas presentadas. A la vez, mencionó el potencial argentino en inteligencia artificial, minería y centros de datos, sectores para los cuales el Gobierno prepara un marco destinado a atraer nuevas inversiones.

Javier Milei se reúne con los gobernadores

Tras su discurso, Milei tiene previsto reunirse este jueves con el grupo de gobernadores que lo acompañó a Francia para participar de la Argentina Week. Aunque la agenda formal del encuentro no fue difundida, la Casa Rosada busca aprovechar la cita para avanzar en conversaciones sobre el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, con la eventual suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) entre los temas en discusión.

Entre los mandatarios que integran la comitiva se encuentran Gustavo Sáenz, Leandro Zdero, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Juan Pablo Valdés, Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Claudio Vidal, Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Rogelio Frigerio. También viajaron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la vicegobernadora de Córdoba, Miryam Prunotto.