Javier Milei viaja a Mar del Plata: caminata con público random, vidriera de precandidatos y máxima pureza.

Como parte de la estrategia de mantener una campaña permanente hasta 2027 , Javier Milei encabezará dos actividades el 26 y 27 de enero en Mar del Plata : un acto y una caminata. El primero será sobre el escenario de La Derecha Fest, evento que ya pasó por Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires ; la segunda, una recorrida a pocos kilómetros del centro de esa ciudad.

La primera de las actividades fue presentada como “el evento más antizurdo del país”, una consigna que el jefe de Estado suele difundir en sus redes sociales. En esta ocasión se realizará en una ciudad con una fuerte conexión política y familiar con los Milei, ya que la madre de ambos, Alicia Lucich , es oriunda de ese distrito. Allí mismo, además, el entonces diputado nacional sorteó por primera vez su dieta y, tiempo después, relanzó su campaña bonaerense junto a Diego Santilli .

Ahora, volverá a ser centro de la campaña permanente hacia las elecciones del próximo año, donde el oficialismo busca la reelección del Presidente y arrebatarle la gobernación al peronismo con un candidato lo más puro posible.

"Los detalles estarán cuando el Presidente regrese a Buenos Aires, pero la propuesta es que el lunes 26 por la tarde, cuando todos vuelvan de la playa, haga una recorrida por la ciudad y al día siguiente participe de la Derecha Fest", comentó un hombre al tanto de la logística libertaria. Se espera que en ambos encuentros se sumen algunas de las principales figuras nacionales y provinciales de La Libertad Avanza . Al cierre de esta nota no tenían previsto abrir invitaciones a los socios del PRO.

Antes de estas actividades, el Presidente estará este vienes en la localidad cordobesa de Jesús María , donde se realiza el tradicional festival de doma y folklore. Al día siguiente, viajará a Asunción para participar de la firma del acuerdo Mercosur - Unión Europea. Luego, partirá hacia Suiza para asistir al Foro Económico de Davos.

Diego Santilli, el ministro que saca ventaja en la campaña

Para la Casa Rosada, Santilli está haciendo los deberes a rajatablas, pese a que los resultados no siempre son los esperados. De hecho, más allá que todavía le recuerdan su fallida primera estrategia de "repartir sonrisas y plata a los gobernadores" para sancionar el Presupuesto 2026, hay quienes lo ven como un candidato puesto para competir por la gobernación.

Además del denominado triángulo de hierro amarillo, que el Colorado comparte con Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, hay figuras de La Libertad Avanza que lo ponderan como una de las mejores figuras para ganar las elecciones en la madre de todas la batallas. Incluso, en el PRO bonaerense juran que fue el propio Presidente que lo mencionó como su candidato natural para 2027.

En la cúpula libertaria de la provincia de Buenos Aires no confían en la palabra que los amarillos repiten en privado, sobre que Santilli es el candidato de Milei, no porque no lo consideren un funcionario con posibilidades de ganar sino, simplemente, porque creen que, en definitiva, los candidatos los terminará eligiendo Karina Milei. "El Colorado nos gusta, pero también vemos a otros en vidriera", confió a Letra P un experimentado armador violeta.

Sebastián Pareja, la mano de hierro de El Jefe en Buenos Aires

Con el paso del ostracismo de José Luis Espert, emergieron otros dirigentes con posibilidades de arrebatarle la provincia al peronismo, hoy gobernada por Axel Kicillof. La segunda persona más nombrada detrás de Santilli es Sebastián Pareja, el presidente de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Aunque tiene mucha menos penetración electoral, y un escaso margen de instalación en el gran público, el armador libertario tiene a su favor algo de lo que carecen todos los otros dirigentes: un lugar en la mesa chica de Karina, reservado por ser su mano derecha en el territorio bonaerense.

l_5acd7f0280ca16f4c88ad1b71640d28b Sebastián Pareja, junto a Karina Milei.

En el ecosistema violeta sostienen que no sería indispensable que el candidato a gobernador en 2027 sea una figura conocida, carismática o con buen desempeño televisivo. “Lo único que importa es que sea un candidato coherente”, repiten en el oficialismo. Con esa definición buscan subrayar que Pareja no solo demostró capacidad para resolver disputas internas y construir un amplio armado territorial, sino también un alineamiento con los hermanos Milei como ningún otro, desde el minuto cero.

La vidriera con otros candidatos de La Libertad Avanza

Por fuera de Santilli y Pareja, se escuchan otros nombres en los pasillos del poder, como el presidente del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo; el intendente de Tres de Febrero en licencia, Diego Valenzuela y el senador provincial Guillermo Montenegro. Aún así, en el PRO reconocen que el Cabezón desistió de su ambición de ocupar el sillón Dardo Rocha de La Plata, y respaldar de manera directa a su amigo Santilli, y que Montenegro se sentiría más cómodo en un cargo en el gobierno nacional que en una pelea interna por quedarse con una candidatura bonaerense.

El caso de Valenzuela merece un punto y aparte. En el Gobierno hay quienes no olvidan que Tres de Febrero fue el único de los 135 distritos que tiene la provincia en donde La Libertad Avanza perdió votos entre la elección provincial y la nacional. De hecho, la alianza electoral logró recolectar en septiembre 85.665 votos (46,48%), mientras que el 26 de octubre bajó a 81.930 (42,8%), en una sección donde a sus pares como Soledad Martínez, de Vicente López o Ramón Lanús, de San Isidro, les fue muy bien.

De todos modos, Valenzuela tiene una madrina política con peso propio: la senadora Patricia Bullrich. De hecho, la exministra de Seguridad lo llevó a una actividad política y empresarial en el tradicional Torreón del Monje, en Mar del Plata, donde expuso sobre la reforma laboral y no ahorró críticas contra la gestión de Kicillof.

Además de una licencia como intendente, Valenzuela también pidió licencia como senador. En la actualidad se encuentra sin un cargo formal, a la espera que la titular de Seguridad Alejandra Monteoliva lo designe al frente de la Dirección Nacional de Migraciones, tal como dejaron trascender en su momento en el bullrichsismo. El oficialismo admite que su posible pase al Ejecutivo nacional es parte de una estrategia para madurar su instalación como candidato.

El manual político de Karina Milei para las elecciones bonaerenses

Más allá de los nombres, las estrategias y los formatos de la campaña permanente, si hay algo que la Casa Rosada no está dispuesta a resignar es una reforma electoral que incluya la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el justicialismo suspendió en los comicios pasados, y la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), que funcionó sin problemas en las elecciones de octubre.

Si se avanza con la primera iniciativa no habría posibilidad que Santilli, Pareja o Valenzuela resuelvan sus diferencias en las urnas, como lo hizo Juntos por el Cambio en 2023 o Cambiemos en 2019. De todos modos, en la cúpula libertaria insisten en que todas las postulaciones serán escritas por la lapicera de la secretaria general de la Presidencia: "No hubo PASO antes, no habrá PASO ahora, y si en el PRO están pensando en pedirlo deberían buscarse un candidato a Presidente".