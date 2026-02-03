Javier Milei llega a Santa Fe con protocolo estricto, palcos divididos y Romina Diez asomando

Con la confirmación de la participación del presidente Javier Milei en el acto aniversario del Combate de San Lorenzo, el gobierno de Santa Fe puso en marcha la maquinaria protocolar. La organización ingresó en su etapa más sensible, con el envío de invitaciones formales, la segmentación de palcos y definiciones que empezaron a asomar en la previa. En ese escenario, el arribo de Alejandra Monteoliva dejó a la vista a una Romina Diez en pleno movimiento.

Como anticipó Letra P días atrás , el acto está previsto para las 19 del sábado. En San Lorenzo , la confirmación del arribo presidencial ya es un hecho y, en la mañana del martes, comenzó a circular el escrito con las invitaciones cursadas a funcionarios provinciales y municipales. “Todo es complejo”, sintetizó una fuente nacional al describir el nivel de detalle que rodea la organización.

Si bien la logística venía trabajándose desde hacía días, el engranaje institucional se activó formalmente con el envío de las invitaciones y la publicación, este martes, de la resolución en el Boletín Oficial que autorizó el traslado del sable corvo del general José de San Martín , hecho central para la ceremonia.

El texto oficial indicó que, debido a la presencia del Presidente de la Nación y por criterio de la Oficina de Ceremonial de Presidencia, las autoridades serían ubicadas “en palcos diferenciados”. Con el correr de las horas trascendió que la segmentación contemplará tres espacios distintos: uno reservado para Milei , funcionarios nacionales, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente local Leonardo Raimundo ; otro para referencias libertarias; y un tercero para funcionarios provinciales y locales.

En ese marco, el escrito solicitó a los invitados “confirmar asistencia antes del jueves 5 de febrero” mediante un formulario específico. “El código de acceso será único e intransferible y solo se enviará por correo electrónico en caso de que la presencia sea confirmada dentro del plazo establecido”, aclaró el texto, una señal del nivel de control que se busca para el evento, con trazabilidad individual de cada asistente.

MileiDiez.jpg Javier Milei, Karina Milei y Romina Diez.

En la Casa Gris explicaron que se trata de un esquema habitual cuando hay participación presidencial, aunque reconocieron que el acto de San Lorenzo tendrá un nivel de segmentación mayor al de otras conmemoraciones. Días atrás, fuentes de La Libertad Avanza ya habían anticipado a este medio que se estaba armando un palco con referencias locales.

La previa, Monteoliva y el rol de Romina Diez

Antes del sábado, Diez dio señales de que su movimiento apunta más allá del acto. Su equipo mostró la antesala del encuentro con una recorrida de la diputada y jefa libertaria en el territorio junto a Monteoliva, a quien acompañó al Comando Unificado. “Rosario y Santa Fe siguen siendo una prioridad. Gracias Romina por acompañarnos”, tuiteó la ministra minutos después.

La ministra de Seguridad arribó a Rosario en un acto junto a Pullaro, donde ambos se repartieron elogios por la baja de homicidios. “Hoy Rosario tiene otro rostro, recobró su vida”, dijeron en el encuentro que incluyó funcionarios de ambos órdenes.

Pullaro y Monteoliva Encuentro entre Alejandra Monteoliva y el gobiernador Maximiliano Pullaro.

Al margen de estos gestos, por estas horas quedó descartada la posibilidad de un discurso de Diez durante el acto. “Solo habla el presi”, respondió una figura de LLA ante la consulta. Resta definir su ubicación en un espacio pensado, en principio, para pocas figuras nacionales, con presencias confirmadas de Karina Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti.

El sable corvo, eje simbólico del acto

La dimensión histórica del evento quedó reforzada este lunes con una confirmación oficial: el traslado del sable corvo del general San Martín fue autorizado y publicado en el Boletín Oficial. La resolución despejó cualquier duda sobre el eje simbólico de la ceremonia y ratificó que el acto no será uno más dentro de la agenda presidencial.

Aunque la participación del Presidente ya está confirmada en los hechos, el esquema mantiene una cláusula clave: la reconfirmación formal de Presidencia se realizará dentro de las 72 horas previas al acto. La logística también responde a ese criterio. Milei llegará a Rosario en avión, aterrizará en el Aeropuerto de Fisherton y desde allí se trasladará en helicóptero hasta San Lorenzo.