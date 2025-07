Santa Fe: cómo surgió la idea de los carteles que Maximiliano Pullaro instaló para reclamar por las rutas

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

El mensaje no tiene el logo de la provincia, pero es un mensaje claro para exponer a la Casa Rosada sin confrontar de manera directa.

“Le pedí al ministro de Obras Públicas (NdR: Lisandro Enrico ) que ponga señalética en cuáles son rutas nacionales y cuáles son rutas provinciales porque me da vergüenza como gobernador que piensen los santafesinos o los que la transitan que de esas rutas me tengo que hacer cargo yo”, explicó Pullaro.

La disputa por obra pública entre Santa Fe y la Nación lleva ya varios capítulos. Después de múltiples reuniones en las que no consiguieron ni fondos ni la habilitación para hacerse cargo del mantenimiento de las rutas de jurisdicción nacional, el gobierno provincial recurrió a otra estrategia: la presentación judicial para que se ordene la reparación, iluminación y desmalezamiento de las trazas. No lo hizo la Casa Gris de manera directa. Los diputados de Unidos José Corral y Dionisio Scarpín , y el senador departamental por Rosario, Ciro Seisas , realizaron presentaciones ante la Justicia Federal.

El encargado de exponer públicamente y sin filtros el enojo santafesino es Enrico. Ahora, tras la colocación de los carteles, el ministro de Obras Públicas santafesino volvió a ser el encargado de poner el grito en el cielo. “Les importa un bledo realmente lo que pase en el interior con las rutas”, aseguró en diálogo con Radio 10.

Toto Caputo y Francos, en la mira

Enrico culpó por la decisión de no invertir dinero en el mantenimiento de las rutas al ministro de Economía, Luis Caputo. “Ese dinero que se recauda con cada litro de nafta o diésel, que se cobra segundo a segundo, es para reparar rutas, pero el Ministerio de Economía lo chupa, lo pisa, compra letras del Tesoro y mientras tanto las rutas están hechas un desastre”, advirtió.

También cuestionó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, porque “dice a todo que sí, pero no llegó ni un peso”. Además, se quejó por el recambio de funcionarios en la gestión libertaria, lo que impide proyectar un plan de trabajo. “Cada tres meses echan un funcionario y ponen a otro. Nunca hay estabilidad. No se puede trabajar así. Es muy caótico, todo desorganizado”.

Por último, dejó además la puerta abierta para una posible demanda judicial. “Ya no sabés a quién reclamar. Esto, si sigue así, va a terminar en la Justicia. Se están quedando con dinero que es para rutas y no las reparan. Y la gente se está accidentando y matando”, advirtió Enrico.

EnricoTercerCarril.jpg

Pullaro, reclamo y mano tendida

Pullaro se subió al reclamo por la obra pública con la curiosa decisión de colocar carteles. Al explicar la orden que había dado, cuestionó a la administración libertaria, pero lo hizo dejando claro que el problema lleva ya muchos años.

“Se está terminando el activo vial de las rutas nacionales que no son reparadas. En los últimos años, no éste Gobierno, los últimos gobiernos no han invertido lo que tienen que invertir”, aclaró.

Sin embargo, le pidió a la gestión libertaria que se haga cargo de reparar, bachear y repavimentar las rutas. “Y si no, que se la transfiera al gobierno de Santa Fe, que estamos dispuestos a arreglarlas con un plan de inversión de infraestructura vial, sosteniendo las rutas nacionales también”, insistió.

Caputo ofreció en distintas conversaciones ceder el manejo de algunos tramos de rutas nacionales a Santa Fe, pero finalmente no se concretó.

Las otras peleas con la Nación

El contrapunto por este tema se suma a los que viene manteniendo Pullaro –aunque sin confrontar de modo directo con Milei– con el Gobierno, aunque eligiendo cuándo y cómo hacerlo. Pragmático, el gobernador también está dispuesto a ponerse del lado del Presidente si algún proyecto de la oposición, en especial del kirchnerismo, atenta contra el equilibrio fiscal.

Además de ser parte del grupo de gobernadores que impulsó proyectos en el Senado para reclamar por el reparto de fondos, el martes rechazó la oferta que la Nación elevó a la provincia por la deuda previsional.

En Santa Fe calculan que el monto ronda los 1,8 billones de pesos. Fue el segundo encuentro y la oferta elevada fue calificada como “insuficiente”. La primera que habían arrimado desde la Casa Rosada, directamente fue considerada por Santa Fe como “irrisoria”.

El gobernador sabe que involucrarse en una pelea constante con Milei no es conveniente. En su entorno tienen medido que en Santa Fe, Unidos y los libertarios comparten una buena porción del electorado.