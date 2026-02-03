Textiles, de contragolpe: Toto Caputo es casta, endeudador y responsable de los precios de la industria

Después de que Javier Milei bautizara como “Don Chatarrin" al patriarca del Grupo Techint , Paolo Rocca , el ministro Toto Caputo acusó a los empresarios textiles nacionales de perjudicar a "47 millones de argentinos" que "han tenido que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo".

“Toto Caputo es parte de la casta y un endeudador serial. Si hubiera sido un empresario ya estaría fundido, es parte de un gobierno que no tiene plan económico y que ofende a los empresarios nacionales”, le respondió el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher .

Caputo, en una entrevista con Radio Mitre, contó: “Nunca compré en mi vida ropa en Argentina porque era un robo, los que teníamos posibilidades de viajar o algo, comprábamos afuera", dijo, antes de agregar que "conozco a la mayoría de los empresarios textiles, excelente gente, los quiero mucho y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado".

Drescher, el empresario textil, fundador de la marca Caro-Cuore, desarrollador de Vitamina y ahora socio de Jazmín Chebar, se hizo cargo de la respuesta pública al ministro de Industriales Pymes Argentinos. Otros empresarios consultados por Letra P advirtieron, en off, que "no hay tiempo de contestar a Caputo, estamos en momentos muy críticos para nosotros y para los trabajadores de nuestras fábricas".

En diálogo con Letra P , el empresario textil Marco Meloni , integrante de Industriales Pymes Argentinos (IPA) dijo que "Caputo no tiene idea de administrar la microeconomía" y agregó que el Gobierno atenta contra la competitividad cuando "habilita que los monopo­lios nos aumenten el costo del agua, el gas, la elec­tri­ci­dad, los combustibles y los peajes para nuestra logís­tica".

Drescher afirmó que Milei y Caputo implementan “un liberalismo ingenuo y pasado de moda, de los noventa, en un mundo que cambió". "Donald Trump inauguró otro capítulo, puso aranceles a China, nadie quiere volver al proteccionismo, pero hay que entender las asimetrías entre China y Argentina, y repactar el comercio bilateral”, completó.

javier-milei-donald-trump-3 Javier Milei y Donald Trump.

La semana pasada, cuando Milei destrató a Rocca, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, hizo silencio público. Pero 24 horas después, mediante una columna en Clarín, salió a respaldar al empresario italo-argentino, en la que afirmó que el país “necesita un entramado completo: el 1% de empresas líderes que empujan la escala, la tecnología y la exportación, y el 99% de PyMEs que forman el tejido territorial”.

La producción textil, en quebranto

El sector textil muestra los números más negativos del entramado productivo nacional. El último informe de la UIA, fechado en noviembre 2025, indica que, en términos interanuales, entre los sectores más afectados -con baja a dos dígitos- está la producción textil (-36,7%), seguido de vehículos automotores (-23%), productos de metal (-18,6%) y maquinaria y equipo (-18%).

Según cifras oficiales y de las cámaras sectoriales, de diciembre de 2023 a fines de 2025, se perdieron entre 16.000 y 18.000 puestos de trabajo registrados en la cadena textil, confecciones, cuero y calzado, lo que representa una caída acumulada del 13% al 15% en el empleo formal del sector.

Sin embargo, Drescher le dijo a Letra P que si se observa toda la cadena, sumando la comercialización y el empleo no registrado, se perdieron 100.000 empleos con Milei.

China y las importaciones que no pagan impuestos locales

El sector quedó envuelto en la tormenta perfecta entre la caída del consumo, la avalancha de importaciones, mediante plataformas de China como Shein y Temu, el contrabando, la ropa usada estadounidense y el regreso de cadenas globales con prendas asiáticas baratas.

fardos ropa importaciones Fardos de ropa nueva y usada llegados desde China.

La Fundación ProTejer describió el escenario actual: las importaciones de China representan el 94% del total de productos textiles ingresados al país en 2025; en indumentaria, el 71%; y en confecciones terminadas, el 68%. “El 70% del placard es ropa china”, graficó la entidad.

Caputo castigó a los textiles sobre un dato en el que hay consenso en el mismo sector: la ropa en Argentina es cara: "Hay 47 millones de argentinos que, por 40 años, han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro (y hasta) diez veces lo que vale en el mundo con el cuento de proteger a 150 mil familias que trabajan en esto", reprochó el ministro.

Javier Milei no bajó los impuestos

¿De quién es la culpa entonces? Drescher aseguró que “si Caputo hiciese la tarea, la ropa en Argentina valdría la mitad”. El textil enumeró que más del 50% de los costos de la indumentaria se va en el 21% de IVA, el 1,2% del impuesto al cheque, el 1,8% del arancel de la tarjeta, el 14,8% en el costo de financiamiento de seis cuotas y el 15% en el alquiler; además del 3,5% de ingresos Brutos en cada proceso productivo y de las tasas municipales.

image

“Todo eso no incluye el gasto en transporte, diseño y publicidad”, culminó Drescher.

En la lista de las empresas que cerraron o registraron despidos están Mauro Sergio/Textilana S.A., Hazan Silvia, Magnera, Vitamina y Uma, Das, Bicontinentar, Karavell y Tecotex, en Buenos Aires, Textilcom y Alpa Cladden en Catamarca.

También en Chaco y Corrientes la firma Emilio Alal; en La Rioja, las empresas Luxo, Vulcalar, Textilcom y Alpa Cladd; en Neuquén la planta de Textil Neuquén; en Santiago del Estero Coteminas; en Tierra del Fuego las Barpla, Fabrisur y Australtex; y finalmente en Tucumán las plantas de TN & Platex y Santista.