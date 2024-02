¿Por qué Bullrich le negó la cárcel federal de Coronda a Pullaro?

La decisión del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich de rechazar la oferta realizada por Maximiliano Pullaro para hacerse cargo de la cárcel federal de Coronda no cayó bien en el gobierno provincial. No solo por las formas -en Santa Fe dicen que no hubo una respuesta institucional-, sino por las consecuencias: aunque en Nación aseguran que “no le falta mucho” y desmienten ruidos en el vínculo con sus pares santafesinos, en la Casa Gris hay lamentos porque insisten en que “en una semana” podrían tenerla en funciones.

Sin embargo, tanto en la Casa Gris como en la casona que el ministerio de Seguridad ocupa en el barrio porteño de Recoleta no quieren escalar la disidencia. En Santa Fe, eligieron no hablar del tema públicamente y solo hicieron conocida su postura en off the record.

En Buenos Aires, Curi aseguró que “el planteo se evaluó y se decidió”, pero que siguen “trabajando juntos, no hay un contrapunto”. “Estamos orientados hacia el mismo lugar, es lo mismo quién lo haga”, sostuvo el funcionario, bajándole el tono al asunto.