Javier Milei quiere habilitar el blanqueo a testaferros y complica el pacto fiscal

A los problemas de Javier Milei para consensuar con la oposición dialoguista la versión XS de la ley ómnibus se suman las críticas al pacto fiscal. El aumento de Ganancias a trabajadores es la principal, pero no la única: en la Casa Rosada, el bloque Hacemos Coalición Federal cuestionó la habilitación a testaferros para participar del blanqueo.

Stolbizer llegó acompañada por el jefe de su bloque, Miguel Pichetto , y sus pares Emilio Monzó y Oscar Carreño . No hubo referentes de la Coalición Cívica ni del bloque del gobierno de Córdoba, que forman parte de HCF. Como explicó Letra P , el reclamo principal sobre el borrador del pacto fiscal es la reversión del impuesto a las Ganancias.

En la versión XS de la ley ómnibus -difundida también con un texto provisorio-, la mayor disidencia es la nueva fórmula jubilatoria . HCF también cuestionó el Régimen General de Inversiones: pide que no se restrinja a grandes empresas.

Stolbizer pidió no incluir en el pacto fiscal el artículo 35 del borrador, titulado “bienes registrados a nombre de terceros”, en clara alusión a lo que se conoce como testaferros.

Se los habilita a blanquear bienes con los mismos beneficios que quienes son titulares. Sólo tendrán que pagar una penalidad que aumenta cuanto más tiempo pase de la vigencia de la ley.

francos HCF.jpg

Según el borrador, la única excepción para utilizar testaferros la tendrán los no residentes, que el proyecto incluye entre los beneficiarios para el resto de los casos. A la oposición tampoco le convence.

El blanqueo a terceros estaba incluido en la versión original de la ley ómnibus y fue eliminado en el dictamen. Milei volvió a insistir en la XS y, si no cediera, podría ser uno de los capítulos que se cayeran en el recinto, pero no el único. Francos y Posse no respondieron a las críticas de Stolbizer: sólo anotaron y prometieron escribir nuevas versiones.

Como explicó Letra P, Milei no está apurado: por el contrario, quiere postergar hasta abril el debate de la ley ómnibus y el pacto fiscal, con la expectativa de sancionar las dos iniciativas en mayo, antes del pacto que intenta suscribir con gobernadores.

Jubilaciones y Tierra del Fuego

La oposición vincula dos temas que complican el acuerdo con el Gobierno. Son la movilidad jubilatoria -incluida en la ley ómnibus- y el régimen especial de Tierra del Fuego, que absorbe 0,35% del PBI y el team dialoguista lo quiere eliminar.

Milei se resiste a negociar una indexación previsional con la inflación retroactiva a enero, como propone el proyecto de la Coalición Cívica, que no tuvo cuórum la semana pasada para ser debatido en el recinto.

El borrador de la ley ómnibus que llegó al Congreso plantea ajustar por la suba de precios, pero excluye del empalme a la inflación de enero, que fue de 20.6%. Sólo se compensa con un aumento de diez puntos.

En HCF tienen una contrapropuesta, si no hay plata: se puede eliminar el régimen de Tierra de Fuego y usar los fondos para las jubilaciones. La idea no fue bien tomada por la dupla Francos-Posse.

“No podemos tocarlo porque hay derechos adquiridos”, respondieron los funcionarios. Un diputado le recordó que uno de los artículos de la versión XS de la ley ómnibus incluye facultar al Gobierno a rescindir todos los contratos vigentes.

Todos contra Nicky

En una de sus últimas entrevistas, Milei ratificó que no eliminará los beneficios fiscales en la provincia más austral porque su plan es bajar impuestos en el resto del país.

En la oposición sospechan de la influencia de Nicky Caputo, amigo de Mauricio Macri y uno de los empresarios beneficiados por la baja tributación en Tierra del Fuego.

Nicky tiene parte de su familia en el gabinete: su primo es el actual ministro de Economía, Toto Caputo, y su sobrino es Santiago Caputo, asesor estrella de Milei.