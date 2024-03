El bloque de Miguel Ángel Pichetto le pidió al Gobierno revisar la reforma de Ganancias

Como parte de las reuniones que realizan con líderes parlamentarios para conseguir respaldo legislativo, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse , y el ministro del Interior, Guillermo Francos , recibieron a los referentes del bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto , quienes les sugirieron no enviar la reforma de Ganancias con los topes que trascendieron la semana pasada.

Según un borrador que circuló en los despachos, en la reforma fiscal que llegará al Congreso , los mínimos no imponibles de Ganancias descenderán hasta 1.1 millón para solteros y a 1.5 para casados. Quienes ganen un peso más, pagarán.

En la reunión en la Casa Rosada, Pichetto, Oscar Carreño, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer le informaron a Posse y Francos que, con esas cifras, la reforma de Ganancias no pasa el filtro legislativo. Para los funcionarios no fue una sorpresa: como explicó Letra P, los gobernadores patagónicos tampoco la aceptan y por lo tanto no están los números para la sanción.