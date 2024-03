Ley ómnibus XS: Javier Milei separa la zanahoria de Ganancias del shock liberal

El paquete fiscal incluye la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social y del Régimen de Regularización de Activos y la modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.

El Pacto de Mayo como meta

El Gobierno también propone la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas; la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

Milei Congreso Javier Milei ante la Asamblea Legislativa Télam

En relación con Ganancias, la administración libertaria no hizo modificaciones en el mínimo no imponible respecto del proyecto de ley ómnibus que fracaso en febrero. No obstante, especifica que, "a través de alícuotas progresivas", busca una carga tributaria que permitirá al Estado recomponer los ingresos perdidos por la política fiscal adoptada en forma previa a diciembre 2023.

Ley ómnibus XS privatizadora

El capítulo II del proyecto de ley ómnibus XS, dedicado a la privatización de empresas públicas, incluye en la lista de un traspaso total a manos privadas a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (Enarsa) y Radio y Televisión Argentina.

Mientras que AySA, el Correo Oficial, el Belgrano Cargas, la operadora de trenes metropolitanos SOFSE, Corredores Viales y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) fueron catalogas dentro de la opción "privatización/concesión".

Por su parte, Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación y todas las empresas del Grupo Nación y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) "sólo podrán ser privatizadas parcialmente -dice el texto- debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias".