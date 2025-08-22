Javier Milei nombró en la ANMAT a un colaborador del "hijo de remil putas" de Ginés González García

Gastón Morán, el nuevo director del INAME, fue funcionario del exministro de Salud Ginés González García.

El gobierno de Javier Milei oficializó este viernes al bioquímico Gastón Morán como nuevo director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) por el lapso de seis meses, como parte del sumario administrativo interno y la investigación judicial que se instruyen en paralelo por un posible desvío de calidad en los lotes de fentanilo que salieron al mercado contaminados.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA El book de selfies de Spagnuolo con la plana mayor de La Libertad Avanza Por Letra P | Periodismo Político

Morán no es un desconocido en el sistema de salud público y muchos menos en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos (ANMAT), el organismo del que depende el INAME, donde comenzó su carrera como residente en Control de Calidad de Medicamentos y obtuvo el título de especialista.

Tras desempeñarse desde 2016 como vicepresidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), en febrero de 2020 ascendió a presidente de esa institución promovido por el “hijo de remil putas” de Ginés González García, como calificó Milei al fallecido exministro de Salud por su gestión de la pandemia de Covid 19.

carla vizzoti payasa filomena La ministra Carla Vizzotti y la payasa Filomena: coreo infantil en la pandemia. Javier Milei recurre a un funcionario de esa admibistración en plena crisis por el fentanilo contaminado. Meses después, Vizzotti lo designó como subsecretario de Atención Primaria e Integración de Sistemas de Salud, pero en 2022 el flamante funcionario de Milei recaló en el INAME como director de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos, cargo que también ejerció durante la gestión de Mauricio Macri.

Ahora, con uno de los peores escándalos sanitarios desatados, Morán vuelve a tener un ascenso de la mano del ministro mileísta Mario Lugones, con el objetivo de “fortalecer el INAME, modernizando las áreas que lo componen y potenciando su rol estratégico en la fiscalización de la calidad y seguridad de los medicamentos para cuidar la salud de la población”, como indica la comunicación oficial. O lo que es igual, lo que no habría ocurrido durante la gestión de su antecesora al frente del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumado: la debida fiscalización a los laboratorios farmacéuticos que fabricaron los lotes de fentanilo contaminado con bacterias, que ya provocaron más de 100 muertes.

Compartir en:









Notas Relacionadas