Javier Milei no logra cerrar el pacto fiscal y se complica la aprobación de la ley ómnibus XS

Javier Milei confía en aprobar la ley ómnibus XS durante abril en Diputados, pero no sería posible si antes no logra cerrar un pacto fiscal con los gobernadores. Es que si bien la oposición dialoguista imagina cerca un acuerdo sobre el proyecto emblema del Gobierno, advierte que una rebelión de los mandatarios podría cerrar el Congreso .

Ese es el principal problema, según las fuentes consultadas en los bloques que pueden darle la mayoría al Gobierno: la UCR , el PRO y los partidos provinciales. Esas bancadas entienden que sin un consenso impositivo entre la Nación y las provincias será muy difícil poner en consideración la ley ómnibus XS. "Los gobernadores van a dejar vacías sus bancas si no hay acuerdo por fondos", vaticinó ante Letra P una fuente del radicalismo.

En HCF pesan fuerte los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). La discusión no se resuelve porque el Gobierno ofrece sumar contribuyentes al impuesto a las Ganancias, pero algunas provincias insisten en coparticipar otros impuestos, como el cheque y el PAIS. Fue este debate en el que trabó la ley ómnibus en febrero y todo sigue igual. El PRO planteó que podría restringirse la reforma de Ganancias y Milei quedó en estudiarlo .

Las autoridades legislativas de la oposición dialoguista también se reunieron con Francos en la última semana, pero siguen expectantes las negociaciones de los gobernadores. Leyeron los borradores de la ley ómnibus XS, enviaron algunas objeciones y aún no tuvieron respuestas.

En los sectores díscolos de la UCR (referenciados en Martín Lousteau y Facundo Manes), persisten dudas sobre la reforma del Estado y las privatizaciones. No comparten la disolución de organismos y la venta de empresas estatales sigue teniendo resistencia. Piden al menos mayor transparencia en el proceso.

En HCF, como explicó Letra P, hallaron algunas sorpresas en el texto, como habilitar el blanqueo a testaferros o restringir a las grandes empresas el Registro de Inversores. Esperan una convocatoria de la Casa Rosada para los próximos días.

Para Milei, sin pacto fiscal tampoco debería haber ley ómnibus XS. Al menos esas dos normas son condiciones que puso el propio Presidente para firmar el Pacto de Mayo con los gobernadores.

Delegaciones escondidas

Otras objeciones de la oposición tienen que ver con "delegaciones escondidas", como le llaman a las atribuciones que tiene el Ejecutivo en la letra chica del borrador para desregular o modificar estructuras.

Algunas están explícitas en las bases de las facultades delegadas, que no fueron aprobadas en la ley ómnibus de febrero y el Gobierno tuvo que corregir para esta edición. Otras aparecen mechadas en el texto.

"Hay una estrategia de redacción que consiste en sacar derogaciones de leyes y convertirlas en facultades para hacer lo mismo”, señalan en HCF.

Un caso sería el de la posibilidad de revender entradas en espectáculos deportivos, que no está explícito en el proyecto pero sí implícito en algunas de las delegaciones. “Si no revisan esos detalles, no las votamos”, repiten en la oposición dialoguista.

Reforma laboral

Uno de los reclamos que habían hecho todas las bancadas opositoras invitadas a la Casa Rosada es la de incluir el capítulo de la reforma laboral del DNU 70/23 que fue suspendido por la Justicia. El Gobierno confirmó este lunes que será incorporado.

La reforma contiene la ampliación del período de prueba, la reducción de la indemnización por despido o su reemplazo por fondos de cese laboral; la desregulación de la jornada, la tercerización y la eliminación de las multas por empleo no registrado. Con el respaldo de la oposición dialoguista, la Casa Rosada tiene los votos para aprobarla.

Una postal del acuerdo fue la designación del mendocino Lisandro Nieri como presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, que debería intervenir en el debate.

En LLA creen que tienen más de 150 votos para aprobar la reforma, aunque sí forma parte de la ley ómnibus, la historia volverá a repetirse: otros fragmentos del proyecto podrían caerse en la votación en particular. El Gobierno tratará de evitarlo.