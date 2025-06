Javier Milei, la Corte Suprema y la construcción del país gorila

Como son textos clásicos, tuve que revolver bibliotecas, la mía, y las de otros, como si fuera un arqueólogo en busca de un tesoro. Reconozco que pensé en algún momento en mi propio desvarío. ¿Qué podían aportarme tres libros escritos hace 70 años, en un país absolutamente diferente, viviendo las crisis del subdesarrollo en pleno fordismo, la ruptura colonial del Tercer Mundo, los primeros pasos de la industrialización, la conquista de derechos políticos para las mujeres y sociales para los trabajadores? En mi cabeza revoloteaba el mensaje de Favalli: lo viejo funciona . Así que me dispuse a leerlos. Tres semanas, con mate y biscochos, en pausas entre clases o algún domingo perdido.

Los tres autores tratan de resolver el intríngulis del peronismo. Intelectuales de los márgenes del movimiento son, paradójicamente, los que hacen la reinterpretación fundante. No es extraño. Por lo general, la historia es posterior a los hechos y la escriben los que viven la derrota trágicamente. Como Cervantes, que escribió El Quijote para expiar la derrota de la caballería.

Contra este modelo se levanta el famoso Estado liberal , que tan bien supo rescatar el historiador Loris Zanatta en Del Estado Liberal a la Nación Católica. Iglesia y ejército en los orígenes del peronismo 1930-1943, desde su europeísmo conservador. Tan conservador, pobre, que ahora su enemigo es el difundo papa Francisco (no le alcanza ya con Juan Domingo Perón ). Su tesis fue que el Estado populista es una construcción política de una iglesia antiiluminista y un ejército nacional que comenzó a gestarse en los años 30, y no una culminación inexorable de la historia.

Caído el gobierno popular, el método que se impone es desacreditarlo mediante un ensamble que Jauretche llamó la “intelligentzia” en La colonización pedagógica. “Figurones” mediáticos, la llamada “prensa independiente” y un conjunto de referentes culturales “enajenados”, dirá Hernández Arregui, sin ninguna connotación psicológica (cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia), sino marxista, que no reconocen sus condiciones periféricas en un país subdesarrollado exprofeso por la disputa geopolítica que le es previa.

image.png Juan José Hernández Arregui.

Así aparecían en la prensa de la época los lingotes de oro en los pasillos de la Casa Rosada, las denuncias por asociación ilícita del gobierno o las menciones recurrentes al tirano prófugo. En esa entelequia confusa, los liberales montan la construcción cultural que impugna un gobierno democrático surgido de elecciones libres que no ha hecho más que hacer valer los votos de las mayorías. Así, desde la “libertad” que impone un gobierno de facto se proscribe a los partidos políticos, se acalla a la prensa no adicta, se persigue a los políticos opositores, se eliminan los derechos sociales de trabajadores. En el proceso, el Círculo Rojo (alguna vez se lo llamó oligarquía) se adueña del país para entregarlo al capital extranjero. No es esto un oxímoron, es literal.

Lo del capital extranjero es importante señalarlo en esta época trumpista, un dilema que bien refleja el divorcio del presidente norteamericano con Elon Musk, hablando de continuidades.

Así, aquel gobierno de facto (entonces la dictadura de Eugenio Aramburu se llamó a sí misma Revolución Libertadora) no tuvo resquemores con empresarios y empresas foráneas, pero sí para perseguir a los migrantes pobres, a los que endilgaba venir a quitarnos el trabajo y la salud. Vieja artimaña de buscar en el interior de los sectores populares chivos expiatorios del malestar que ellos mismos crean. Ahora, 70 años después, la historia del país gorila parece repetirse. Ya no como una farsa, sino como una nueva tragedia.

Para darle el punto final a esa historia falta un hecho.

Un fallo de la Corte Suprema.