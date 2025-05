Javier Milei, los profetas del odio y la ruptura del pacto democrático

La noticia publicada por Hugo Alconada Mon informado de un plan de inteligencia destinado a vigilar periodistas tuvo su lapidaria confirmación cuando intentaron hackear las cuentas del periodista en las redes sociales. La nota hablaba de un plan de la SIDE contra todos aquellos (periodistas, economistas, políticos) que intentaran “sabotear la confianza” en el Gobierno, en una escalada de persecución que el presidente Javier Milei viene impulsando desde que lanzó la consigna “No odiamos suficiente a los periodistas”, que emula la de Donald Trump, "You don´t hate the media enough".