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A UN AÑO DEL FALLO

Máximo Kirchner lleva a Paraná el debate del peronismo por la economía con el lema "Cristina Libre" de fondo

El hijo de la expresidenta continuará en Entre Ríos su gira por el país. Hablará el viernes en la sede de ATE, tras reclamar la candidatura de CFK.

Letra P | Exequiel Flesler
Por Exequiel Flesler
El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, durante su paso por Santa Fe.&nbsp;

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, durante su paso por Santa Fe. 

Máximo Kirchner visitará Entre Ríos este viernes para encabezar un acto en Paraná. Será horas después de haber asegurado que trabajará para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata en 2027, pese a la condena que inhabilita de por vida a la expresidenta para ejercer cargos públicos.

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Exequiel Flesler

En tierra entrerriana, el líder de La Cámpora continuará una gira nacional que comenzó en abril en Santa Fe la misma tarde que Axel Kicillof asumía la presidencia del PJ bonaerense. Cerca del hijo de la expresidenta aseguran que las charlas en las provincias buscan poner en discusión con la militancia el plan económico del peronismo en un eventual gobierno en 2027. Con todo, la organización local asegura también que buscará expresar el reclamo de "Cristina Libre", a un año de la prisión domiciliaria de la expresidenta.

La convocatoria está prevista para las 18.30 en la sede provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El resto de la agenda en la capital entrerriana al cierre de esta nota todavía estaba en construcción.

Cristina candidata, en la previa de Paraná

En la noche del miércoles, Kirchner planteó públicamente la idea de que la expresidenta debe poder competir en 2027. Entrevistado en C5N, sostuvo que el peronismo hará “todo lo posible” para garantizar su participación electoral y advirtió que una elección sin Cristina “va a tener grandes problemas”, porque —según afirmó— una parte significativa del electorado “no quiere votar otra cosa”.

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También remarcó que la sociedad debe tener la posibilidad de elegirla libremente: “Si la sociedad quiere elegirla, que lo haga; y quien no quiera, no la vota y sanseacabó”.

El dirigente planteó que su espacio político está dispuesto a “dejar la vida” para que Cristina sea candidata y vinculó su condena con un deterioro general de las condiciones de vida bajo el gobierno de Javier Milei.

Quiénes recibirán a Máximo Kirchner

La Cámpora forma parte de la convocatoria, pero no como núcleo excluyente del acto. El exdiputado Tomás Ledesma, con la Fundación Avancemos, fue uno de los dirigentes que asumió la organización de la actividad. También participó Juan Manuel Huss, exdiputado provincial y uno de los pioneros del kirchnerismo en Entre Ríos.

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La convocatoria para la visita de Máximo Kirchner a Entre Ríos.

La convocatoria para la visita de Máximo Kirchner a Entre Ríos.

Blanca Osuna podría ser una de las oradoras. La diputada es una de las dirigentes que más respaldó a CFK y conserva influencia dentro de ese espacio. También serán de la partida los dirigentes de Patria Grande. La exsenadora Stefanía Cora, referente de La Cámpora en la provincia, confirmó a Letra P que no asistirá.

La dirigencia de Entre Ríos que recibirá al líder de La Cámpora trabaja para afianzar el núcleo duro del peronismo kirchnerista para recuperar protagonismo en la provincia de cara al armado electoral de 2027. "La idea es fortalecer el peronismo provincial", subrayó una fuente del sector.

Aunque no hay detalles de quién acompañará al diputado en la comitiva, fuentes cercanas a la organzación adelantaron que la gira sumará como protagonista a Wado de Pedro. La presencia de Kirchner inaugurará un fin de semana cargado de actividades para el peronismo entrerriano, que celebrará su congreso provincial este sábado y oficiará de anfitrión del Peronismo Federal el lunes en Concepción del Uruguay.

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