Javier Milei envió al Senado el pliego para designar embajadora a la neuquina Lucila Crexell

El presidente Javier Milei envió al Senado el pedido formal de acuerdo para designar a la exsenadora neuquina Lucila Crexell como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Argentina . La última heredera de la dinastía Sapag , cuestionada por negociar su apoyo a la Ley Bases a cambio de una representación diplomática, tendría como destino Canadá .

El pedido oficial, que lleva las firmas del Presidente y del canciller, Pablo Quirno , ingresó este viernes a la cámara alta y para su aprobación deberá pasar por la comisión de Acuerdos, que controla el oficialismo.

De concretarse, la designación de Crexell cerraría un círculo abierto en 2024, cuando la Casa Rosada buscaba votos para aprobar un conjunto de leyes clave reunidas en el paquete que el oficialismo denominó Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos .

En el marco de ese debate, la Cancillería avanzó con un expediente para designarla embajadora ante la Unesco , aunque el trámite quedó quedado congelado después de que la jugada tomara estado público.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, el pedido del Ejecutivo otorga inicialmente a Crexell el rango de embajadora, aunque sin destino confirmado. La definición final del cargo requiere el acuerdo del Senado, tal como establece la normativa para los representantes diplomáticos.

Si bien la solicitud ya está sellada por mesa de entradas, aún no ingresó formalmente al circuito parlamentario. El proceso comenzará formalmente con su incorporación en una próxima sesión y luego será derivado a la comisión de Acuerdos, que analiza las designaciones enviadas por el Gobierno.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 16.36.07(1) La solicitud de acuerdo girada al Senado con las firmas de Milei y Quirno.

La comisión que preside el senador Juan Carlos Pagotto, un dirigente que responde al espacio de Martin y Lule Menem, evaluará el pliego junto con otros expedientes pendientes, entre ellos la lista de ascensos diplomáticos correspondientes a 2024 y 2025, además de promociones militares.

Según pudo saber Letra P, el destino previsto para la futura representante argentina sería Canadá, aunque esa definición deberá confirmarse una vez completado el proceso institucional.

La polémica previa por una embajada en la Unesco

El nombre de Lucila Crexell había quedado envuelto en una controversia política en junio de 2024, durante el debate legislativo por la Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei.

En aquel momento, como contó este medio, el ministerio de Exteriores avanzó en tiempo récord con un expediente para designarla como embajadora argentina ante la Unesco, organismo internacional con sede en París y que hoy en día está fusionado con la embajada argentina en Francia.

crexell NA.jpg Crexell fue el eje de una controversia por supuestamente negociar su apoyo a LLA a cambio de la embajada en la Uneso.

Luego de que el asunto trascendiera de forma pública, el trámite llegó a la Casa Rosada y quedó congelado. En el oficialismo interpretaron la filtración como una operación destinada a influir en el posicionamiento legislativo de la entonces senadora.

El trascendido que dejó todo en la nada

Las versiones sobre una supuesta negociación política tomaron estado público cuando el periodista Carlos Pagni reveló el dato en su programa de LN+. Días después, el diario Clarín replicó la información y el tema escaló en el clima previo a la sesión parlamentaria.

La polémica creció cuando algunos senadores advirtieron a la legisladora neuquina que, de confirmarse un eventual intercambio de su voto por un cargo diplomático, podrían denunciarla por el delito de “dádivas”.

En una entrevista, a modo de descargo, Crexell aseguró que su salida a París había sido parte de conversaciones previas a las elecciones presidenciales. “Después viene un tema que no tiene nada que ver, que es lo que se mezcló por los tiempos: las negociaciones por la ley Bases”, dijo en una entrevista con La Mañana de Neuquén.

Quién es Lucila Crexell

La trayectoria política de Lucila Crexell se inscribe en la de la familia más influyente en la historia de Neuquén. Nieta de Elías Sapag e hija de Luz Sapag, su apellido forma parte de un linaje que mantuvo presencia en la política provincial durante más de seis décadas.

La dirigente había llegado al Senado en 2013, impulsada por el dirigente petrolero Guillermo Pereyra, tras una interna que anticipó las tensiones políticas dentro del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Su recorrido parlamentario mostró una relación oscilante con los distintos gobiernos provinciales. Primero con el exgobernador Omar Gutiérrez, con quien tomó distancia por diferencias políticas, y luego con el actual mandatario Rolando Figueroa, en un vínculo que alternó cooperación institucional y competencia interna.

En los últimos años, Crexell se acercó a sectores liberales y mantuvo una relación más fluida con el gobierno nacional. Desde el Congreso acompañó iniciativas del oficialismo, mientras en la provincia de la Patagonia el MPN transitaba un camino de fragmentación de su base territorial.

El final de su mandato legislativo en diciembre de 2025 (junto al de su tía segunda Silvia Sapag), cerró una línea histórica de representación de la familia neuquina en el Congreso, que no se había interrumpido desde 1963.