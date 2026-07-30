Javier Milei designó a Gustavo Genusso como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica

En otro movimiento de alto impacto para el escenario político de Río Negro , Javier Mieli designó al ingeniero nuclear a Gustavo Gennuso como el nuevo vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y reemplazará en el cargo a Luis Alfredo Tomás Rovere.

La medida fue informada a través del Decreto 673/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , que se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

“Desígnase al ingeniero nuclear Enrique Gustavo Gennuso en el cargo de Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía”, sostiene el texto.

Previamente, en el mismo se indicó: “Acéptase la renuncia presentada por el ingeniero nuclear Luis Alfredo Tomás Rovere al cargo de Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía”.

El nuevo nombramiento posiciona ahora al exintendente de Bariloche dentro de un organismo clave en la órbita de la gestión nacional, en lo que se lee como la confirmación de su acercamiento a las filas de la Libertad Avanza.

Un ascenso para Gustavo Gennuso

No es el primer gesto político. Gennuso había sido designado por el Gobierno en junio al frente de la Fundación Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud (Intecnus), un importante instituto integral de medicina con sede en la ciudad patagónica que funciona bajo la órbita de la CNEA.

Esa designación abrió interrogantes sobre el mapa político rionegrino ya que el dirigente, entre 2015 y 2023, integró las filas de Juntos Somos Río Negro y en la actualidad está enfrentado al partido y al gobernador Alberto Weretilneck.

A principio de año, el dirigente mantuvo diálogo con la intendenta de General Roca, María Emilia Soria. Esas conversaciones alimentaron versiones que lo ubicaban como un posible candidato a vicegobernador. Pero el perfil construido por el exalcalde es tan amplio que también había quienes lo veían como el posible acompañante de Aníbal Tortoriello. El ascenso en la CNEA suma un nuevo elemento al análisis, aunque parece inclinar la balanza hacia el sector violeta.

El viejo enfrentamiento con Alberto Weretilneck

Lo que está claro es que Gennuso jugará en las veredas opuestas a las de Juntos Somos Río Negro. Su enfrentamiento con Weretilneck es de vieja data. Secretario general de JSRN hasta la reciente renovación de autoridades, aunque alejado de la toma de decisiones partidarias desde hacía tiempo, Gennuso venía cuestionando el achicamiento de los espacios internos de debate y la marginación de la ciudad cordillerana en la mesa de discusión provincial.

Cómo ya contó Letra P, entre el gobernador y el exintendente hubo un primer quiebre en 2023, cuando JSRN selló el Gran Acuerdo Rionegrino con el radicalismo y sectores del peronismo. Dos años después se escucharon críticas públicas al “dedismo” en la selección de los candidatos que representaron al oficialismo provincial en las parlamentarias de 2025.

El distanciamiento siguió escalando. De hecho, días después de que el gobierno nacional lo designara al frente de la Fundación Intecnus, Gennuso quedó en la mira de la Justicia cuando un fiscal decidió reactivar una investigación en su contra. La denuncia por supuesta administración fraudulenta contra el exjefe comunal había sido presentada en noviembre de 2024 por su sucesor, Walter Cortés, cercano a Weretilneck.