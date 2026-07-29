Axel Kicillof banca el reclamo de CFK ante la ONU, pero advierte que hablar de candidatura es prematuro

Pese a las diferencias que mantienen Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof , el gobernador de Buenos Aires apoya la presentación que la expresidenta hizo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por su condena en la causa "Vialidad", al tiempo que "respeta" la postura de diversos dirigentes kirchneristas, entre ellos Máximo Kirchner , que insisten con su postulación.

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No obstante, considera que presentar candidaturas es "prematuro". Así lo dijo una fuente del entorno más cercano del gobernador ante la consulta de Letra P .

La presentación de la nueva estrategia internacional de Cristina tiene el respaldo de Kicillof. "Nos parece bien que lleven el tema a la ONU, porque la condena de CFK es una aberración jurídica", dijo la fuente consultada, y agregó que en Argentina "no hay más posibilidad de revisión del caso porque la Corte decidió no tomar el tema".

Esa postura no es una novedad: en reiteradas ocasiones Kicillof manifestó públicamente su rechazo a la condena de la expresidenta. Sin embargo, en los últimos días el kirchnerismo volvió a exigir más gestos del gobernador al reclamarle que si quiere discutir la modificación de la ley que pone tope a las reelecciones de los intendentes también debe apoyar que el Congreso trabaje en una herramienta que habilite a CFK a postularse, amparándose en la propuesta de Miguel Angel Pichetto .

Las candidaturas son prematuras

Respecto a la propuesta del kirchnerismo para que CFK sea candidata, la posición de Kicillof es más distante. "No tenemos problemas en que los distintos sectores del peronismo propongan candidatos cuando quieran, a nosotros nos parece prematuro, por eso no hablamos de candidatos por el momento, pero respetamos lo que hagan los otros sectores", expresó una persona de la mesa chica del gobernador.

Kicillof viene sosteniendo que este es un año de "construcción política" y que recién en 2027 llegará el momento de las candidaturas. No obstante, se cuentan de a decenas a los diferentes dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que piden por su candidatura a presidente el año próximo.

En la conferencia de presa que ofreció esta mañana su equipo de abogados, Borrego sostuvo que, de querer hacerlo, la expresidenta podría presentarse como candidata en las PASO si esta herramienta se mantuviera, ya que en esa instancia no se elige un "cargo público" sino que son "elecciones preparatorias", lo que abre una nueva ventana de debate al interior del peronismo. El movimiento se complementó con las declaraciones de Máximo Kirchner.

En el marco de la presentación de la causa Vialidad ante organismos internacionales, el nuevo abogado de Cristina Kirchner sostuvo que la expresidenta podría competir en las PASO



Argumentó que las primarias no eligen cargos públicos, sino candidaturas pic.twitter.com/l4qRlpv975 — LETRA P (@Letra_P) July 29, 2026

“Cualquiera que quiera ser candidato puede serlo; Cristina no. Nosotros queremos que sea Cristina y ella está demostrando, incluso en esta carta que publicó y en todos los lugares, su vocación de querer participar en la vida política argentina”, expresó en diálogo con AM 530.