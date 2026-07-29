Karina Milei organiza un congreso para lanzar una plataforma electoral bonaerense

Karina Milei organiza un último congreso de La Libertad Avanza antes de la presentación de la plataforma electoral con la que enfrentará al peronismo en la provincia de Buenos Aires , hoy gobernada por Axel Kicillof . Como en las ediciones anteriores, habrá mesas temáticas para analizar las problemáticas locales y también un cierre político a cargo de El Jefe, en el que se espera que el presidente Javier Milei esté en primera fila.

La cúpula libertaria espera que sea el acto más multitudinario de la dirigencia violeta en el principal distrito electoral del país. De hecho, estará invitado el jefe de Estado, todo el gabinete nacional, y las principales figuras territoriales. Además de servir como base para la plataforma electoral, el congreso dará inicio a la precampaña.

Además de Karina, expondrán el presidente de la cámara baja, Martín Menem , que junto a su primo Lule integra la mesa chica del karinismo, y el diputado Sebastián Pareja , el artífice de todas las actividades en territorio bonaerense.

Los anteriores congresos partidarios de La Libertad Avanza en territorio bonaerense se realizaron en La Plata y Mar del Plata , los dos distritos con más densidad poblacional por fuera del conurbano. La idea de la secretaria general de la Presidencia y su equipo de armadores políticos es repetir una de esas locaciones, en la que los Milei se sienten cómodos con su electorado, aunque también se analizan otros distritos.

Uno de ellos es Azul , anclado en la Séptima sección electoral, es decir el corazón productivo de Buenos Aires , que amalgama agro e industria. El otro un municipio del conurbano que mantienen bajo estricta reserva. Las razones de no haber llevado congresos a la región más poblada del país quizá se deba al rechazo del electorado, aunque también a los propios obstáculos internos de los libertarios en estos distritos.

Por caso, Tres de Febrero es manejado de manera política por el legislador Diego Valenzuela, que responde de manera directa a la senadora Patricia Bullrich, hoy una aliada que mantiene varios cortocircuitos con Karina. Quilmes si bien sería un anclaje ideal para mostrar diferencias con el kirchnerismo, ya que lo controla la intendenta Mayra Mendoza, está atravesado por serias faltas de organización: el último presidente del bloque libertario en el Concejo Deliberante quilmeño, Ricardo Rij, duró menos de un mes en el puesto y luego rompió el bloque.

Algo similar sucede también con Bahía Blanca, el otro grande conglomerado del interior de la provincia, que es un territorio de fuertes disputas internas. El legislador oriundo de este distrito y último candidato seccional libertario, Oscar Liberman, perdió la confianza de la Casa Rosada, que se tradujo en un llamativo movimiento en los últimos días: el PRO le arrebató la conducción de la ANSES, luego de que el todavía legislador libertario se haya reunido con jefes comunales del Frente Renovador de Sergio Massa. La movida no cayó bien en el karinismo.

Las mesas temáticas encargadas de la plataforma electoral

Como sucedió en la previa de las elecciones legislativas del 2025, la mujer más influyente de la Casa Rosada armará mesas temáticas que funcionan en la actualidad en distintos puntos del territorio bonaerense. Estos espacios, que serán conducidos por distintas figuras libertarias como Juan Osaba, Alejandro Carrancio, Ramón Vera y Miriam Niveyro, presentarán las principales conclusiones ante la conducción y las bases libertarias.

Los temas principales serán economía, seguridad, desregulación y reforma constitucional, aunque también habrá lugar para salud, educación y presupuesto. En total serán 20 mesas. "Todo lo que se estudió a lo largo de estos meses será unificado en la plataforma electoral que usará La Libertad Avanza", comentó a Letra P una fuente que está al tanto de la organización del congreso.

Sebastián Pareja, el elegido de Karina Milei, con jóvenes libertarios.

La principal incógnita es quién representará esa plataforma electoral: a quién elegirá Karina como candidato a gobernador. Si bien el número puesto es el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el preferido del primer mandatario y buena parte del gabinete libertario, todavía no se descarta que ese lugar lo ocupe Sebastián Pareja, la mano derecha bonaerense de la hermana presidencial.

De hecho, esta posibilidad de entronar a Pareja como candidato en 2027 obligó a Las Fuerzas del Cielo a bajar las armas contra el karinismo bonaerense: el caputista Agustín Romo, rebelde de la conducción de Karina, cerró un acuerdo electoral de beneficios mutuos con Pareja, que incluye un enroque en la Cámara de Diputados, apoyo digital al posible candidato y al menos un lugar para los caputistas en las listas.

Un gran acuerdo electoral para intentar ganar en Buenos Aires

Si bien la plataforma electoral será diseñada íntegramente por La Libertad Avanza, en el oficialismo explican que Karina está decidida a cerrar un acuerdo con otros espacios políticos, sobre todo el PRO de Cristian Ritondo. La idea no sólo es repetir la estrategia del año pasado, sino fortalecerla en algunas secciones electorales, después de que en la Primera y la Séptima no hayan llegado a acuerdos.

"El objetivo principal es la reelección del Presidente. Para eso tenemos que ganar la provincia y eso implica rediscutir algunas cuestiones", comentó a este medio un hombre muy influyente del armado libertario. La frase devela cierta autocrítica, ya que hace referencia a que en algunos distritos presionaron por demás o no llegaron a los mejores cierres. Además de Ritondo, para el diálogo entre violetas y amarillos será clave Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López que hoy se mueve como la principal espada de Mauricio Macri en Buenos Aires.