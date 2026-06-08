Bariloche: Gustavo Gennuso fue designado al frente de un centro de la CNEA de Milei

En un movimiento de alto impacto para el escenario político de Río Negro , el exintendente de Bariloche , Gustavo Gennuso , fue designado por al frente de la Fundación Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud (Intecnus) , un importante instituto integral de medicina con sede en la ciudad patagónica que funciona bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

La resolución, firmada por el presidente de la CNEA, Martín Porro , abre un nuevo interrogante sobre el mapa político rionegrino de cara a las elecciones del año que viene. El exintendente de Bariloche entre 2015 y 2023, integró las filas de Juntos Somos Río Negro y en la actualidad está enfrentado al partido y al gobernador Alberto Weretilneck .

En este marco, según trascendió, el dirigente mantiene hace meses diálogo con la intendenta de General Roca, María Emilia Soria . De acuerdo a la prensa local, estas conversaciones incluso habrían alimentado versiones que lo ubicaban como un posible candidato a vicegobernador. Pero el perfil construido por el exalcalde es tan amplio que también hay quienes lo ven como el acompañante de Aníbal Tortoriello .

Es por eso que el reciente nombramiento generó sorpresa en el ámbito político ya que posiciona al exintendente dentro de un organismo clave en la órbita de la gestión nacional de Javier Milei , en lo que se podría leer como un acercamiento a las filas de la Libertad Avanza , aunque en la actualidad no se le conozca una vinculación expresa con ese espacio.

De hecho, aunque Gennuso tiene formación como ingeniero nuclear, detalle que lo posicionó como un candidato con un alto respaldo técnico, su designación contiene una gran carga política ya que el cargo que ocupa requiere de un visto bueno que viene directamente del Ejecutivo nacional. En ese marco, en Bariloche destacan el rol que en la elección de Genusso tuvieron el senador libertario Enzo Fullone, el libertario provincial con mayor cercnaía con la cúpula violeta, y del ministro del Interior, Diego Santilli.

Desde el Ejecutivo argumentaron que la nueva conformación “responde a un modelo de gestión acorde con la visión respecto del funcionamiento institucional de la Fundación, orientado a fortalecer su conducción y asegurar una representación adecuada de la CNEA”.

Renovación y crisis en Juntos Somos Río Negro

La noticia, además, se da en el marco de una crisis profunda en el seno del oficialismo provincial. Y es que Gennuso todavía maneja ciertos hilos del poder tras su salida de la intendencia en Bariloche, la ciudad más grande de Río Negro. De hecho, uno de los referentes de su espacio, el legislador Daniel Sanguinetti, anunció este fin de semana su renuncia a JSRN, justo cuando se realizaba el acto que consagraba a las nuevas autoridades del partido.

“Juntos ya no es lo que fundamos", advirtió Sanguinetti en un comunicado firmado con Marcela Abdala, otra de las representantes que abandonó el bloque del JSRN en la Legislatura provincial el fin de semana. Justificó su decisión por "el abandono del Gobierno a los problemas reales de los rionegrinos, la falta de debate interno, el rumbo elegido y la pérdida de los valores".

La designación de Genusso parece ser algo más que la llegda de un intendente a un organismo del Estado y en la provincia intentan comprender el impacto que ese cambio de piel podría tener en el juego electoral 2027.