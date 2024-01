La respuesta a esta pregunta es esencial para determinar cómo posicionarnos frente al futuro del país y en relación con las políticas que adopte La Libertad Avanza en general y hacia el sector de CyT en particular. Personalmente, sostengo que no existe una mayoría consolidada de ultraderecha en Argentina. Considero que el triunfo de Milei se debe a diversos factores, entre ellos el respaldo de las clases dominantes que se beneficiarán con un gobierno neoliberal . En segundo lugar, Milei logró canalizar el enojo, las insatisfacciones de la sociedad debidas a las dificultades económicas y sociales. Con su retórica encendida, respaldada por los medios de comunicación y un uso eficaz de las redes sociales, persuadió a una parte de la población de que los responsables de la crisis son las instituciones estatales y sus integrantes, a quienes agrupó bajo el término "la casta". El Conicet y los organismos de CyT, las universidades y las personas que allí trabajan quedamos englobados en su ataque contra el Estado.

La estrategia de Milei parece haber evolucionado ligeramente desde la campaña electoral: en lugar de cerrar directamente organismos, los ahogará presupuestariamente y dejará morir de inanición al sistema de CyT. De esta forma, la profecía autocumplida de que la ciencia no aporta nada a la sociedad y los científicos no trabajan se hará realidad al no poder dar continuidad a proyectos, contratar personal, adquirir equipamiento e insumos ni definir políticas para el sistema.