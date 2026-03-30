“Las universidades muchas veces tuvimos dificultades, pero nunca estuvimos tan mal como ahora”, advierte el flamante presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci . El rector de la Universidad Nacional de Rosario asevera en una entrevista con Letra P que el gobierno de Javier Milei “no muestra voluntad real de solucionar el problema”.

Elegido el viernes pasado como nuevo titular del CIN en el plenario celebrado en La Pampa , el también dirigente de la UCR de Santa Fe anuncia un tiempo de más fortaleza e incidencia política de esa organización; propone una “segunda reforma universitaria” y advierte sobre la necesidad imperiosa y urgente de mejorar el salario del sector.

El reemplazante del pampeano Oscar Alpa está en alerta, como todo el sistema. "Siempre soy muy cauteloso en mis declaraciones, pero claramente, conforme avanzan los meses y no aparecen respuestas, la situación se hace cada vez más grave y delicada", subraya.

-¿Qué significado tuvo el plenario del CIN? Los rectores se plantaron como pocas veces contra el Gobierno.

-El escenario es extremadamente delicado y el encuentro fue quizás uno de los más relevantes de los últimos años. Se hizo un diagnóstico exhaustivo de la situación precaria y crítica en la que se encuentra el sistema universitario nacional y evaluamos acciones para poder revertirlo en las próximas semanas. Muchas veces tuvimos dificultades, pero nunca estuvimos tan mal como ahora. El desafío que tenemos por delante es enorme: sostener en pie el sistema universitario público y la ciencia del país.

bartolacci alpa Bartolacci junto al pampeano Oscar Alpa, que presidió el CIN hasta el último plenario.

-¿Cuáles son las dificultades más importantes?

-Tenemos problemas en todas las dimensiones de la vida de nuestras universidades, pero la más angustiante, acuciante y urgente es la situación salarial de docentes y no docentes. Nadie reclama holgura en un contexto donde muchos sectores de la economía la están pasando muy mal, pero sí un salario digno para quienes forman a las futuras generaciones de profesionales. Hoy no solo perciben un salario de miseria, sino que además son desconsiderados permanentemente.

El perfil político de un hombre de la UCR

-Usted tuvo protagonismo en la Marcha Federal de 2024 y participa de la política partidaria. ¿Cómo debe leerse su designación como presidente?

-Es un honor que los colegas me hayan asignado esta responsabilidad que asumo como tal y como un reconocimiento, no en términos personales, sino en representación de la Universidad Nacional de Rosario. De mi parte, garantizo compromiso, honestidad en la tarea diaria y hacer lo necesario para estar a la altura de las circunstancias en un año muy desafiante.

debate cin El debate de los rectores en La Pampa: las universidades al borde del abismo.

-¿Cuáles son las tareas concretas que marca como sus ejes?

-Tenemos que trabajar en tres aspectos sustanciales. La unidad del sistema es el valor más sustantivo que hemos construido en defensa de la universidad. Es clave para poder sostener con firmeza el reclamo, pero también para poder encontrar respuestas a los problemas que atravesamos y mucha capacidad para cuidar el vínculo con la sociedad que nos sostiene con su esfuerzo, que deposita en la universidad enormes expectativas y que nos abraza solidariamente.

Universidades, política y reforma

-Se planteó que el CIN debe tomar un rol político más determinante y hacerse cargo de la política universitaria. ¿Qué significa eso exactamente?

-Tenemos un desafío enorme en tres dimensiones: reclamar con vehemencia, responsabilidad y seriedad, como lo venimos haciendo, los recursos mínimos indispensables, sobre todo una recomposición salarial urgente; avanzar en reformas que el sistema exige en el mundo que vivimos, emprender una especie de segunda reforma universitaria; y en tercer lugar, sostener con mucho esfuerzo, como lo venimos haciendo, la universidad pública abierta produciendo ciencia y conocimiento. Es prioritario abocarnos a la tarea de diseñar ese horizonte.

rectores bartolacci Franco Bartolacci, flamante presidente del consejo que agrupa a las universidades del país, durante su exposición en La Pampa.

-¿Cómo imagina esa segunda reforma?

-Todo el tiempo se afirma que la educación es lo relevante, pero es realmente increíble que cuando hay que tomar decisiones se hace muchas veces lo contrario. La reforma se debe hacer sobre la base de nuestro sistema universitario público, que como en ninguna otra parte del mundo garantiza acceder a una formación pública de excelencia sin restricciones. Hay que impulsar transformaciones que tienen un capítulo central estratégico en lo que denomino una especie de revolución académica, pedagógica y curricular que nos permita introducir modificaciones y repensar nuestros planes de estudio, los tipos de carrera y los modos de enseñar.

El gobierno de Javier Milei, sin voluntad

-¿Es posible una vía de negociación con el Gobierno?

-El Gobierno no ha mostrado hasta el momento voluntad real y concreta de resolver el problema. Tenemos una ley de financiamiento como debe haber pocas en la historia con tanta legitimidad. Hoy lo discutimos en el ámbito judicial. Esa ley estipula razonablemente las respuestas que hacen falta para resolver los problemas que tenemos, incluyendo la convocatoria urgente a la paritaria nacional, que hace más de un año y medio que no funciona.

-Tras el informe sobre el castigo financiero a las universidades, ¿hasta cuándo está garantizada la subsistencia del sistema?

-Siempre soy muy cauteloso en mis declaraciones, pero conforme avanzan los meses y no aparecen respuestas, la situación se hace cada vez más grave y delicada. Vamos a poner todo el esfuerzo a nuestro alcance para sostener la universidad, pero necesitamos que empiecen a aparecer respuestas reales, concretas, operativas por parte de las autoridades nacionales. No hay universidad pública sin salarios dignos. Esperemos que las autoridades nacionales tomen efectivamente nota del estado delicado de la situación.