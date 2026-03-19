Javier Milei y la energía nuclear: ingenieros top de la CNEA ganan $1,5 millones y se van a trabajar afuera

Protesta frente a la CNEA por el ajuste de Javier Milei

El ajuste de Javier Milei en la Comisión Nacional de Energía Atómica ( CNEA ) dispara el éxodo de profesionales, con salarios por debajo de la pobreza que mide el INDEC y riesgo de más desempleo en el sector. La paralización de proyectos y el avance privatizador agravan la crisis del sistema nuclear.

Quienes trabajan en la CNEA exigen la reapertura de paritarias. Aseguran que el 92% del personal percibe salarios de miseria. Un licenciado en Química con 21 años de experiencia y posgrado cobró en enero $1,5 millones, mientras que técnicos y administrativos no superan los $800 mil por jornadas de 40 horas semanales.

La CNEA desarrolla y transfiere tecnología nuclear . Produce radioisótopos para tratamientos médicos, agricultura y biología, y gestiona residuos radiactivos de Atucha I, Atucha II y Embalse. También impulsó el reactor CAREM 25, proyecto actualmente paralizado.

Desde 2023, la CNEA perdió más de 300 trabajadores: pasó de 3992 a 3646. El 31 de marzo vencen los contratos de otros 340 profesionales, sin confirmación oficial de renovación, aunque existe un compromiso verbal de extensión por tres meses.

Gran parte de la fuga se canaliza hacia la empresa estadounidense Meitner Energy , que adquirió la patente de los reactores modulares ACR-300, desarrollo de INVAP . La firma rionegrina participa con el 40% a través de su subsidiaria Black River .

Los profesionales pasan a cobrar en dólares, incluso sin emigrar, mediante trabajo remoto desde Buenos Aires.

“Están regalando el conocimiento nuclear a empresas del exterior. Meitner, que se quedó con la patente de los ACR-300, se está llevando a los mandos medios que trabajaron en CAREM. Los profesionales se están yendo regalados, algo que Estados Unidos venía buscando hace mucho tiempo”, afirmó a Letra P la diputada Adriana Serquis, expresidenta de la CNEA.

Conducción, salarios y conflicto

El presidente de la CNEA, Martín Porro, asumió en diciembre. Recibió a representantes gremiales tras ser interceptado fuera de su oficina, en un encuentro tenso. “No tenemos plata ni para un tornillo, tienen que generar proyectos con privados”, sostuvo.

Según el funcionario, el organismo está “sobredimensionado” y carece de un plan de negocios. Durante la reunión, Porro dijo con ironía, que "les agradecería si los trabajadores consiguen un aumento del 15%, porque beneficiaría mi sueldo, pero lo importante es la electricidad que genera la energía nuclear".

El gerente general de la CNEA cobra $2,05 millones de sueldo bruto. De ahí, los salarios se estructuran hacia abajo. Un gerente de área, gana $1,9 millones brutos; un jefe departamental, $1,4 millones; un jefe de división, $1,06 millones; un jefe de sección $779 mil.

El salario más bajo de la nómina es $481 mil. A esas sumas se les descuentan las retenciones legales y se les suman adicionales por títulos y regiones. Una persona con un doctorado, por ejemplo, cobra $466 mil adicionales en bruto.

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“Todo el sector nuclear es atacado desde el inicio del gobierno de Milei: boicoteó el CAREM con la obra al 80%, cerró la planta de uranio en Formosa y la crisis salarial empuja al pluriempleo y el pedido de licencias sin goce de sueldo que después se transforman en renuncias”, dijo Rodolfo Kempf, investigador y delegado de ATE.

Energía nuclear en las universidades

El ajuste impacta también en centros universitarios dedicados a la formación de recursos humanos para el sector de la energía nuclear: el Instituto Balseiro (Bariloche), el Instituto Dan Beninson (Ezeiza) y el Instituto Jorge Sabato (San Martín); todos relacionados con la CNEA.

Con el recorte presupuestario, un jefe de trabajos prácticos cobra menos de $300 mil y sufrió la suspensión del pago del presentismo.

El Gobierno creó la Secretaría de Asuntos Nucleares, a cargo de Federico Ramos Napoli, cercano a Santiago Caputo. Voceros del área no respondieron las consultas de Letra P.

En paralelo, fue desplazado de Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) Demian Reidel, cercano a Milei, quien había anunciado un plan nuclear que nunca se detalló. Lo reemplazó Juan Campos.

reidel Demian Reidel, el hombre nuclear de Javier Milei

Diego Chaher, a cargo de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, se mantiene en el directorio de NASA. También cercano de Santiago Caputo, es el encargado de redactar el pliego para privatizar, al menos, el 44% de la empresa.

Trump quiere centrales nucleares

A nivel global, la energía nuclear gana consenso como fuente clave para la transición energética por su baja emisión de carbono y estabilidad.

El Gobierno frenó Atucha III, proyecto con financiamiento chino, en una decisión vinculada al alineamiento con Estados Unidos y la eliminación de la obra pública.

La Agencia Internacional de Energía Atómica proyecta que la generación nuclear se triplicará hacia 2050.

En ese marco, el presidente estadounidense Donald Trump impulsa la expansión privada del sector para abastecer la creciente demanda eléctrica, en especial por el desarrollo de la inteligencia artificial. El país importa más del 90% del uranio que utiliza. En 2024 contaba con 54 plantas nucleares, 94 reactores y operaciones en 28 estados.

El secretario del Interior estadounidense Doug Burgum sostuvo que el desafío es “producir suficiente electricidad para ganar el duelo de inteligencia artificial con China”.