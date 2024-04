Reprobado: pese al mantra de la casta, el Gobierno acusa recibo por la potencia de la marcha

La metáfora elegida por el funcionario que escolta diariamente a Karina Milei, principal estratega territorial del gobierno y una de las pocas que se quedó en la Casa Rosada hasta último momento de la manifestación, daba cuenta de la estrategia para intentar desacreditar la manifestación.

“Si alguien cree que esas personas o grupos le puede quitar legitimidad a un gobierno o cualquier otro... Es extraño, es casi un tren fantasma”, chicaneó Adorni al reiterar que estos dirigentes de la oposición “transformaron” la jornada en un “acto político”. La jornada, que fue un acto político a la que se sumó la política, recién comenzaba.

Casi un tren fantasma. pic.twitter.com/J1sGOmHY3e — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) April 23, 2024

Con todo, si bien ningún integrante de La Libertad Avanza lo dijo públicamente, en el funcionariado de la Casa Rosada admitieron que la comunidad educativa ganó la agenda pública como no lo había logrado ningún otro colectivo. Hubo quienes admitieron a este medio la potencia política que a la jornada le dio el número de participantes y, más aún, la transversalidad política de los movilizados. “Es la marcha más importante que tuvimos en contra desde que arrancó nuestro gobierno”, comentó off the record un integrante del gabinete un rato antes de la lectura del documento, cuando ya no era posible el avance de las columnas hacia la plaza.

Las auditorías del gobierno pueden esperar

La puesta en escena que pergeñó el gobierno en la previa a la marcha incluyó también la instalación de un tema controvertido, que fue muy mal recibido por la comunidad educativa: un pedido de auditoría sobre la UBA y otras universidades públicas, para intentar demostrar supuestas irregularidades en el manejo de sus cuentas y contrataciones de personal.

Ese anuncio que se había hecho hace unos pocos días, admitieron ahora fuentes oficiales de la Casa Rosada, fue otra de las estrategias para instalar el tema, toda vez que admitieron que el Ejecutivo no sólo que no tiene potestad para auditar un ente autónomo como una universidad, sino tampoco voluntad política de hacerlo. “Es algo que deberá resolver la AGN y la UBA”, concluyeron.

Un funcionario que siguió el tema explicó que, de todos modos, cumplieron con el objetivo que se plantearon: “Instalamos el tema, que se esté hablando de eso ahora no es poca cosa”. La postura está completamente en línea con la habitual estrategia de Milei, y sobre todo de su consultor político estrella, Santiago Caputo, que busca todo el tiempo ganar “la batalla cultural” a la oposición.

Protocolo antipiquetes frustrado

El protocolo antipiquetes de Bullrich también fue un tema central de debate cruzado en la Casa Rosada. Es que mientras algunas voces oficiales se esmeraban en decir que se aplicaría en los mismo términos y con las mismas metodologías que en ocasiones anteriores -en las que con tal de evitar los cortes de tránsito hubo fuertes operativos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires e incluso represión en los alrededores del Congreso-, en el Ministerio de Seguridad decidieron no tensionar demasiado.

Las vallas alrededor de la sede de gobierno y el grueso de efectivos policiales se desplegaron a poco de que se leyera el documento de la marcha y no 24 horas antes como suele hacerse de manera habitual.