El gremio municipal de Santa Fe quiere entrar a Sauce Viejo y tensa la relación entre los intendentes

Sauce Viejo es epicentro desde hace varias semanas de un conflicto gremial que parece no tener fin. Asoem , el gremio municipal de la ciudad de Santa Fe , quiere seguir expandiendo sus fronteras por el departamento La Capital y hacer pie en la ciudad vecina, pero el intendente local, Mario Papaleo , resiste y denuncia que la avanzada es “ilegal”.

La tensión no para de escalar con paros, movilizaciones y bloqueos, y comienza a generar ruido entre Papaleo y el resto de los intendentes del departamento, incluido el santafesino Juan Pablo Poletti .

Es que el alcalde de Sauce Viejo acusó a sus colegas de permitir o avalar que delegados gremiales de sus ciudades asistan a bloqueos o protestas en su localidad. Los apuntados rechazaron de plano la acusación y las relaciones, como es de esperar, se resintieron. El sauceño también planteó quejas del accionar policial.

El gremio conducido por Juan Medina tiene la intención de seguir creciendo y por eso quiere desembarcar en Sauce Viejo . El reclamo es que la municipalidad sauceña le otorgue “los códigos de descuento correspondientes a la organización sindical”.

En un comunicado, Asoem aseguró que “la negativa del municipio constituye un acto lesivo e irreparable, tanto para el sindicato como para los trabajadores que decidieron afiliarse libremente ”. Además, ya hay presentaciones judiciales por un supuesto impedimento de desarrollar la libertad sindical.

Hace algunos años, el gremio local decidió romper con Festram y jugar de manera independiente. En ese proceso recibió acusaciones de corrupción, asambleas que terminaron con sillas voladoras y judicialización, pero Medina logró su cometido. Hoy tiene presencia en Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Leyes, Arroyo Aguiar y Candioti.

La postura de Sauce Viejo

“Somos rehenes de Asoem”, denunció el intendente Papaleo en una entrevista con Aire de Santa Fe y aclaró que hay “dos gremios” que tienen capacidad de acción en su localidad. Uno de ellos es Utram, que pertenece a Festram y está en medio de una disputa feroz con el sindicato de Medina en Santa Fe y otras localidades.

Mario Papaleo Mario Papaleo, intendente de Sauce Viejo.

El mandatario argumenta que Asoem no puede actuar en su municipio. Como fundamento pone sobre la mesa un informe enviado por el Ministerio de Capital Humano que indica la zona habilitada para el gremio de Medina: "El documento deja en claro que la zona de actuación de Asoem es la ciudad de Santa Fe”.

Una disputa sin salida

En el municipio denuncian actos de violencia, intentos de dirigentes de Asoem de ingresar al edificio central, bloqueos de obradores y extorsiones. Asoem devuelve acusaciones sobre la imposibilidad de ejercer libremente los derechos sindicales, maltrato laboral y hostigamiento.

Medina, que comanda las riendas de Asoem desde hace muchos años, logró que el conflicto escale y supere las fronteras sauceñas. Hábil para hacer maniobras políticas, impulsó medidas de fuerza que afectaron al resto de las localidades del departamento y generaron inconvenientes al resto de los intendentes. “La preocupación trasciende los límites de una localidad”, indicó Medina en un comunicado.

Asoem paro en Santa Fe Así estaba la Municipalidad de Santa Fe uno de los días que Asoem decidió hacer paro.

Esta semana, Asoem planteó un paro de 48 horas -martes y miércoles- en todas las localidades en las que tiene injerencia, lo que reavivó el malestar entre los mandatarios del departamento. El conflicto se logró destrabar en la mitad de la primera jornada luego de las mediaciones del municipio de Santa Fe y de que el Ministerio de Trabajo provincial cite a las partes.

Sin embargo, Papaleo se negó a ir al encuentro con el argumento de que hacerlo sería una manera de avalar el reclamo de Asoem. El conflicto ya dejó de ser un problema exclusivamente sindical en Sauce Viejo: escaló al plano político regional y abrió tensiones entre intendentes que hasta ahora convivían sin mayores cortocircuitos e incluso también con la provincia.