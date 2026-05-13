El voto de silencio de los hermanos Manuel Adorni y Francisco Adorni

"El voto de silencio es una práctica espiritual o de disciplina, común en órdenes contemplativas (cartujos, trapenses) y tradiciones orientales (budismo, hinduismo), que implica abstenerse de hablar por un tiempo definido”, dice la IA. Los hermanos Manuel Adorni y Francisco Adorni , de la congregación de los mileístas, callan porque, diría Luca, mejor no hablar de ciertas cosas.

El jefe de Gabinete ha hecho historia al convertirse en el primer vocero muteado de la historia democrática argentina: cantera inagotable de escándalos que erosionan la imagen del gobierno de Javier Milei y la del mismísimo Presidente , la Casa Rosada decidió amordazarlo para controlar daños y le escribió un libreto ridículo (la precaución de no decir nada que pudiese obstruir a la Justicia) para justificar que no explicaría los desembolsos cash, en verdes crocantes, por debajo del radar del Estado al que representa, que realizó para pagar sus viajes al exterior, sus propiedades y las reformas de luxe que mandó hacer en esas viviendas: como cuantificó Guillermo Villarreal en este medio , el portavoz sin voz gastó en dos años el equivalente a dos siglos de salarios mínimos.

El 29 de abril, en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Adorni cumplió el mandato y no explicó nada sobre sus presuntas inconsistencias patrimoniales : aseguró que no cometió ningún delito y no habló más del tema, aunque desde el recinto le llovieron preguntas al respecto.

El 8 de mayo, en la ceremonia de reapertura con derecho de admisión de la Sala de Prensa de la Casa Rosada, que trajo la novedad de la determinación de zonas protegidas a periodistas acusados de recontraespionaje, el vocero con bozal volvió a ser historia al protagonizar otro episodio espectacular de una saga que sería desopilante si no fuera una tragedia: brindó una conferencia de prensa sin responder una sola pregunta. Adorni se convertía en Black Bolt, el superhérore de Marvel que, por el poder destructivo de sus palabras, fue entrenado para callar.

El hermano Francisco, diputado bonaerense por La Libertad Avanza (LLA), tampoco habla. Desde que estallaron los escándalos que tienen al jefe de Gabinete en el ojo de una tormenta perfecta para el Gobierno, Letra P lo invitó a defender públicamente a Manuel. “No estoy dando notas”, se excusó.

Este miércoles, Infobae reveló que el fiscal federal Guillermo Marijuan dispuso una serie de diligencias destinadas a investigar si el legislador de la provincia de Buenos Aires incurrió en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero –misma sospecha que pesa sobre Manuel- como asegura que pasó la denunciante Marcela Pagano, diputada nacional excomulgada de la orden de los mileístas.

La declaración jurada de Francisco Adorni

Francisco ingresó como asesor del Ministerio de Defensa antes de que su hermano cumpliera dos meses en la Casa Rosada, como contó Letra P en su momento. Sebastián Iñurrieta precisó este miércoles que, “en su primera declaración jurada como funcionario nacional, F. Adorni reportó apenas dos bienes por un total de $43.790.000: el 50% de una casa en City Bell de 162 metros cuadrados (adquirida en 2016) y la mitad de un Chery Tiggo modelo 2017, que compró en 2023. Ante la Oficina Anticorrupción (OA) no detalló cuentas bancarias en el país o el exterior, acciones, bonos, ni atesorar dinero en efectivo”.

francisco-adorni-2 Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su banca de la Legislatura bonaerense.

“Lo único que el entonces asesor agregó en su balance fue una deuda con el Banco Provincia por un crédito hipotecario. Es precisamente este pasivo que sustenta la denuncia en su contra de la diputada Marcela Pagano y por la cual el fiscal federal Guillermo Marijuán abrió la investigación. Cuando pasó a ser el presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) del ministerio, antes de asumir su banca en la Legislatura bonaerense, en apenas un año había cancelado el 53% del crédito. Según su declaración jurada 2024, su deuda con el banco pasó de $130 millones a $60 millones”.

Este medio volvió a llamar a F. Adorni para que explicara lo que tuviera para explicar. Sigue sin dar notas. Ni contesta. Hay que entender: el hermano se quemó con sus palabras y ahora ve un periodista y llora. Mejor no hablar de ciertas cosas, diría Luca.