Milei y los daños colaterales de Trump

En plena lucha con una inflación rebelde , una economía fría, un mercado receloso y una sociedad que comienza a dar muestras de impaciencia , Javier Milei avanza en su tercer año de mandato – un hito peligroso para todos sus antecesores– con un riesgo adicional e inesperado: las tormentas que provoca su tutor Donald Trump podrían privarlo de algunos de sus objetivos más urgentes .

Entre ellos, por un lado, señales claras de estabilidad a mediano y largo plazo sobre la cotización del petróleo , lo que permitiría sostener el auge de Vaca Muerta. Por el otro, finanzas globales en paz, imprescindibles para que Toto Caputo concrete el regreso argentino al mercado voluntario , sin el cual no habrá chances de refinanciar próximos vencimientos de deuda ni de terminar de despejar los temores a un futuro de default.

El jefe de la Casa Blanca es un hombre en guerra con el mundo . ¿Cómo entender, si no, la cancelación por tiempo indeterminado de los pedidos de visa de inmigrante desde 75 países , entre ellos Brasil, Colombia y Uruguay ? Según el Departamento de Estado, ello busca impedir que esas personas "se beneficien de la asistencia social que paga el pueblo estadounidense", pero el sesgo ideológico y sancionatorio contra gobiernos de izquierda, al menos en la región, parece claro.

Un resumen de encuestas del sitio RealClearPolitics muestra un fuerte aumento del rechazo a Donald Trump y delinea un escenario adverso para él en los comicios legislativos de noviembre.

La situación geopolítica –China, Venezuela, Groenlandia y la Unión Europea, ahora Irán– ha sido motivo de reflexión reiterada en los últimos días y lo seguirán siendo. Hoy conviene prestarle atención al frente financiero, a los efectos de los anuncios económicos de Trump y a su pelea con Powell, potencialmente negativos para el país .

Captura de pantalla 2026-01-14 a la(s) 6.17.07p. m. La Casa Blanca se burló en X de las capacidades defensivas de Dinamarca en Groenlandia tras un fallido encuentro en Washington entre, por un lado, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio y, por el otro, los cancilleres danés y groenlandés Lars Rasmussen y Vivian Motzfeldt.

"Suba en la cotización del oro, debilidad del dólar y dudas sobre la evolución de las acciones y las tasas de interés son algunas de las primeras consecuencias que tienen en alerta al mercado financiero internacional, cuyo impacto podría condicionar a economías como la argentina. En la práctica, una suba de tasas de la Fed tiende a perjudicar a los mercados emergentes, mientras que una baja provoca lo contrario", escribió Esteban Lafuente en La Nación.

Tasas estables o en baja en Estados Unidos son incompatibles con el remolino permanente que atiza Washington. Como el riesgo país da cuenta del diferencial de tasa entre los bonos del Tesoro norteamericano y sus equivalentes de cada nación, una caída de los precios de aquellos –y un consiguiente aumento de sus rendimientos– eleva el riesgo de los países emergentes.

Aunque se haga difícil separar los eventos internacionales de los locales –el último, una inflación que parece haber interrumpido su reducción y que, de hecho, sube desde hace siete meses– hay que señalar que el riesgo argentino volvió a empinarse ayer, a tocar un máximo de un mes y a acercarse a los 600 puntos básicos.

Sin que ese indicador baje, como mínimo, a menos de 500, Toto Caputo no encontrará financiamiento voluntario para una Argentina vaciada de dólares y llena de compromisos de deuda.

"Los vencimientos de la deuda de pesos son muy cortos y la deuda en dólares se empieza a aglutinar en 2027. El repo permite pagar el cupón, pero en 2027 se forma una pared de vencimientos", advirtió Marina Dal Poggetto.

De hecho, el Tesoro nacional logró ayer refinanciar casi la totalidad de un vencimiento de deuda superior a los 10 billones de pesos, pero para conseguirlo debió pagar tasas de hasta el 50%, más del doble de la inflación prevista para el año por los consultores privados y cinco veces la proyectada en el Presupuesto.

Sin vuelta al mercado no hay paraíso.

Pateando todos los hormigueros

El problema es que Trump no deja de agitar las aguas.

Primero, lo dicho: la apertura de una investigación del Departamento de Justicia contra Powell por supuesta corrupción en la remodelación de 2500 millones de dólares de la sede de la Fed, que este rechazó el domingo a la noche como una persecución por su negativa a acatar la presión de la Casa Blanca de bajar más rápidamente la tasa de interés.

Segundo, propuestas "populistas" de Trump, que preocuparon al mercado y les cambiaron el mundo a los dirigentes republicanos, otrora celosos del libre mercado.

Entre esos anuncios –antiliberales, intervencionistas– sobresalieron tres:

La orden para que las dos grandes entidades especializadas en préstamos para la vivienda –Fannie Mae y Freddie Mac–, privadas pero tuteladas por el gobierno, compren bonos respaldados por hipotecas por 200.000 millones de dólares , con el fin de bajar las tasas que complican a millones de familias.

, con el fin de bajar las tasas que complican a millones de familias. Otro, una iniciativa para impedir que grandes fondos de inversión sigan adquiriendo viviendas unifamiliares , a fin de reducir los precios en el mercado inmobiliario.

, a fin de reducir los precios en el mercado inmobiliario. Por último, la promesa –que no se sabe aún cómo concretaría– de ponerles un tope del 10% a los intereses que cobran las tarjetas de crédito por los saldos impagos.

Esto, sumado a un reporte de ganancias poco convincentes de J. P. Morgan, le pegó fuerte a las acciones de los bancos, que ayer prolongaron pérdidas que comenzaron hace tres días con el anuncio recién mencionado. Esos papeles se derrumbaron hasta el 5%, lo que que explicó en buena medida las pérdidas en la bolsa de Nueva York.

Captura de pantalla 2026-01-14 a la(s) 5.27.29p. m. Wall Street recortó pérdidas sobre el cierre, pero no pudo revertir los efectos del desplome de las acciones bancarias. (Fuente: MarketWatch).

Políticas "populistas", intervención en mercados, regulación de las tasas bancarias y embate contra la independencia de la Reserva Federal… Sólo la falta de precisiones sobre cómo se llevarán adelante esas iniciativas, el escepticismo de los analistas y la promesa de Powell de resistir hasta el fnal de su mandato en mayo han evitado el pánico y contenido las reacciones del mercado financiero.

El problema para Milei está dado por el modo en que su mandante estadounidense patea todos los hormigueros, incluso a riesgo de recibir un voto castigo en noviembre.

La Argentina gobernada por la extrema derecha no parece capaz, por ahora, de subsistir sin el apoyo y/o la promesa de dólares del Tesoro norteamericano, ni estar en condiciones de generar la confianza que permita renovar los vencimientos de deuda, de alrededor de 15.000 millones de dólares en lo que queda del año. Por no hablar del "lejano" 2027…

Venezuela cayó bajo la tutela de Estados Unidos tras un bombardeo y el secuestro de su presidente. Argentina lo había hecho antes, por voluntad manifiesta de Milei y a través de un tuit –más un puñado fugaz de dólares– de Scott Bessent.

Fuimos una presa más fácil.

