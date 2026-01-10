Javier Milei negocia con Donald Trump, China importa más carne y el sector festeja el acuerdo UE-Mercosur

La venta de carne argentina al exterior, que en 2025 exportó por u$s 4600 millones, afronta negociaciones cruciales para definir dos mercados internacionales; espera que la administración de Donald Trump confirme que comprará 100.000 toneladas este año y además negocia la letra chica de implementación del cupo de 511.000 toneladas anuales que estableció el gobierno chino de Xi Jinping .

El gobierno de Javier Milei y el complejo exportador, encabezado por los frigoríficos nucleados en el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ( ABC ), negocian con funcionarios chinos el mecanismo de distribución del nuevo cupo que estableció Beijing para la compra de carne a distintos países, una decisión que impactó de lleno en Brasil, el mayor proveedor global.

China representa cerca del 70% del total de carne vacuna que exporta Argentina, por lo que cualquier cambio en las reglas del comercio bilateral tiene un impacto directo en toda la cadena.

En paralelo, el Consejo de la Unión Europea ( UE ) aprobó de manera provisoria el acuerdo comercial con el Mercosur, una señal que despertó expectativas en el sector cárnico argentino. El entendimiento prevé la eliminación del arancel del 20% que actualmente paga la Cuota Hilton, que pasará a 0% para unas 30.000 toneladas anuales.

Además, el acuerdo habilita una nueva cuota de 100.000 toneladas de carne con hueso , que deberán repartirse entre los países sudamericanos, lo que abre un escenario de competencia regional pero con mejores condiciones de acceso al mercado europeo.

La pulseada por el control del cupo chino

El principal punto de conflicto con China es que el gobierno de Xi Jinping pretende designar directamente a las proveedoras argentinas a las que les comprará la carne, a diferencia del mecanismo vigente en la Cuota Hilton o en el comercio con Estados Unidos, en el que la distribución está a cargo del Estado argentino.

“La resolución oficial indica que será el gobierno de China el que administre la cuota de importación y eso no nos parece adecuado. No nos pueden manejar ellos la cuota. Ya pedimos una reunión para plantear nuestros reclamos”, dijo a Letra P Georges Breitschmitt, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

exportacion-de-carne-china China impuso cupo a la exportación de carne argentina

El dirigente agregó que “la resolución del tema China es una incógnita”. “Hay contenedores con carne que están en el mar y no sabemos cómo los van a computar, si dentro del cupo país o sólo del frigorífico dueño de la carga”, advirtió.

Cancillería, Agricultura y una negociación abierta

De las negociaciones participan la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y Ganadería —a través del responsable de Mercados Agropecuarios, Agustín Tejeda— y el IPCVA.

En paralelo, Argentina busca avanzar en la apertura de la exportación de menudencias cárnicas hacia China, una discusión de larga data que todavía no tiene definiciones.

También existe una fuerte disputa interna dentro de la industria. Fuentes del sector frigorífico señalaron que “es determinante cómo quede la fórmula para repartir el cupo del mercado chino, porque hay empresas que vienen exportando regularmente y otras que tienen habilitaciones pendientes desde hace tiempo”.

Cupos, aranceles y el golpe a Brasil

Desde enero, China impuso a Argentina un tope de 511.000 toneladas con un arancel del 12,5%. Ese cupo se incrementará gradualmente hasta alcanzar las 532.000 toneladas en 2028. En 2025, Argentina exportó unas 480.000 toneladas de carne vacuna y subproductos a China, mientras que el pico se había registrado en 2024, con 574.000 toneladas.

Exportaciones carne China China representa el 70% de las exportaciones de carne de Argentina

La decisión de Pekín fue una respuesta directa al reclamo de sus propios productores ganaderos, que denunciaron una sobreoferta externa que presionaba a la baja los precios internos.

Con el nuevo esquema, el gran perdedor fue Brasil, al que China le recortó cerca de 400.000 toneladas: estableció un tope anual de 1,1 millones de toneladas, cuando en 2025 el gigante sudamericano había exportado 1,5 millones.

Estados Unidos y la promesa de 100.000 toneladas

“Del acuerdo que se está negociando bajo siete llaves, el dato concreto que se conoce es que Estados Unidos compraría 100.000 toneladas totales de carne argentina”, afirmó Breitschmitt.

Exportaciones carne argentina China, Israel y Estados Unidos encabezan el ranking de compras de carne Argentina

Actualmente, Argentina exporta a Estados Unidos unas 20.000 toneladas dentro de la Cuota Hilton, pagando un arancel del 10%, y otras 20.000 toneladas por fuera del cupo, con un arancel mucho más alto, del 36,4%. Si se concreta el acuerdo, la administración Trump se comprometería a importar hasta 100.000 toneladas anuales con el arancel mínimo, en un mercado que paga valores superiores a los de China.

Dudas políticas y nuevos mercados

El presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), Miguel Schiariti, explicó a Letra P que “no está claro qué volumen se podrá exportar a Estados Unidos, porque cualquier modificación debería pasar por el Congreso de ese país”.

“El mercado internacional se está moviendo. Hay nueva demanda en Asia más allá de China, crece Israel y también hay oportunidades para expandir ventas a países árabes”, agregó.

Frigoríficos con márgenes cada vez más ajustados

El negocio exportador está impulsado por precios internacionales que fueron un 25% superiores a los de 2024 y por una demanda firme proyectada para 2026, ante la escasez de oferta en Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, el fuerte aumento del precio de la hacienda en pie en el mercado local achicó los márgenes de la industria.

carne-argentina-exportación

“Actualmente el negocio de la ganadería es mucho mejor para los criadores que para los frigoríficos, tanto de consumo como de exportación. El incremento de los costos de servicios y laborales dejó márgenes muy ajustados”, explicó Breitschmitt.

Menos animales, más costos y una cadena tensionada

En Argentina existen alrededor de 400 frigoríficos y el mercado está altamente atomizado. Las plantas que faenan para el mercado interno también enfrentan dificultades, ya que hay menos disponibilidad de animales: los productores retienen vaquillonas para reproducción, en busca de más terneros, que actualmente cotizan a precios históricamente altos.

Esto reduce el volumen de faena, achica el nivel de actividad y se da en un contexto de costos en alza. Según fuentes del sector, frigoríficos medianos están recibiendo facturas de electricidad de hasta $60 millones.

“El sector frigorífico consumidor está en problemas por la caída de ventas y el aumento de costos. Los exportadores lograron recomponerse después de años muy malos. Es cierto que actualmente compran la hacienda más cara de la región, pero esa es la señal de recuperación de toda la cadena”, afirmó a Letra P Raúl Milano, asesor del sector e integrante de Rosgan, el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario.