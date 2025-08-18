Javier Milei se mete de lleno en la campaña y presenta a sus postulantes nacionales en Junín

La jornada se desarrollará en el teatro San Carlos, ubicado en el centro del distrito, y se espera la presencia de la totalidad de los aspirantes a ocupar una banca en el Congreso por el territorio bonaerense. También estarán algunas figuras clave de su gabinete, quienes participaron el jueves pasado del lanzamiento de campaña provincial en La Plata . Ahora, la idea será presentar a los principales referentes libertarios a nivel nacional arriba del escenario.

Como es habitual, la organización correrá por cuenta de la jefa de LLA, Karina Milei , y la narrativa que utilizará el mandatario estará a cargo del asesor Santiago Caputo . Como ocurrió la semana pasada, Milei y sus candidatos apuntarían de manera directa contra el gobernador Axel Kicillof , designado por la Casa Rosada como el principal contrincante político. En este sentido, se espera también una suerte de provincialización de la campaña, con alusiones a temas que preocupan a la sociedad como la seguridad, la salud y la educación.

A fines de julio, cuando se cerraron las listas de postulantes que competirán en los comicios del 7 de septiembre, la cúpula libertaria aspiraba a arrasar en las urnas y teñir de violeta gran parte de la provincia de Buenos Aires . Sin embargo, las últimas encuestas que llegaron a Balcarce 50 dieron cuenta de declives en varias regiones, incluida la Cuarta sección, históricamente asociada al voto antikirchnerista.

La Libertad Avanza en todo el país. Los esperamos este martes 19 de agosto en Junín para la presentación de candidatos nacionales. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS!!! pic.twitter.com/tGslwpPeZX

Por eso, la primera apuesta del Gobierno fue concentrar buena parte del protagonismo en dos candidatos fuertes, como Diego Valenzuela , en la Primera, y Guillermo Montenegro , en la Quinta. Con uno ya afiliado a LLA y el otro teñido de violeta desde hace largos meses, el oficialismo pretendía contrarrestar el casi seguro triunfo del Partido Justicialista en la Tercera, al sur del conurbano.

Lo que no se previó para ese momento fue que las fugas de dirigentes PRO en la Cuarta, aunque también en la Segunda, con Pablo Petrecca (Junín) y Manuel Passaglia (San Nicolás), respectivamente, les podrían traer dificultades a la hora de equilibrar el peso electoral del peronismo en la zona metropolitana de Buenos Aires. De ahí que la mesa de estrategia política del Presidente decidió realizar este primer acto en Junín, para intentar levantar la marca violeta.

El Presidente, figura central de la campaña en Buenos Aires

Después de este acto en el interior de la provincia, se prevé que Milei sume más kilómetros en otros distritos. El 27 de agosto irá a Lomas de Zamora y el 3 de septiembre, a Moreno. El 7 de agosto estuvo en Villa Celina, en La Matanza, donde se fotografió con sus candidatos y algunos de los principales aliados del PRO, como Cristian Ritondo y Diego Santilli.

Para la contienda nacional, La Libertad Avanza cuenta con José Luis Espert como cabeza de lista de diputados nacionales. En esa boleta, el jefe de Estado pidió en persona por Karen Reichardt, actual conductora la Televisión Pública y exvedette de la década del ´90; por Glaydys Humenuk, que firmó cuarta en la misma lista de la provincia de Buenos Aires; y por Sergio Figliuolo, más conocido como Tronco, una de las estrellas del canal de streaming Neura, que irá undécimo.

El mandatario también quiso incluir a Ana Tamagno, pareja de Marcelo Duclós, otro influencer de economía que suele sentarse en el mismo estudio de Neura. Nacida en Dolores, integró el coro de la banda de Bertie Benegas Lynch, que acompañó al Presidente durante la presentación de su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, en mayo del año pasado en el Luna Park. Sin embargo, su nombre está en el puesto 18, por lo que se descarta que ingrese al Congreso.