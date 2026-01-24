Amalia Granata 2027: ventajas y desventajas de una candidata celeste en medio de la ola violeta

Amalia Granata sufre el avance de LLA y la reforma electoral, pero se aferra a una coincidencia con Pullaro

La estridente líder de Somos Vida, Amalia Granata , enfrenta amenazas ciertas para su sobrevida política en Santa Fe , como la posible reforma electoral y el ascenso de La Libertad Avanza , pero son esos mismos riesgos, paradójicamente, los que le suben el precio frente a sus adversarios, Maximiliano Pullaro y el peronismo , e incluso a la propia tribu mileísta.

Granata es, en buena medida, un retoño de la Boleta Única de Papel (BUP) en formato santafesino. El mecanismo que se aplica en la provincia desde 2011 establece sistémicamente el corte entre categorías. Esa fragmentación del voto obliga a poner nombres taquilleros en cada renglón electoral, que a su vez pueden desentenderse de los otros escalones de la oferta política al quedar eliminado el factor arrastre. De allí la impactante proliferación de figuras famosas, periodistas de la TV e influencers en cada turno de las urnas, fenómeno que siempre existió, pero nunca a la escala actual.

El caso de la dirigente celeste es revelador al respecto. Tanto en 2019 como en 2023, los postulantes a gobernador que triunfaron obtuvieron el doble de votos que la lista de diputados de su espacio político. Esa es la zona de pesca de Granata.

En números concretos, Omar Perotti conquistó en su victoria 745.996 voluntades, mientras que la nómina encabezada en aquella oportunidad por Leandro Busatto sumó 323.801, es decir 422.195 menos. Por su parte, Pullaro logró hace más de dos años 1.031.964 sufragios, en tanto que la lista liderada por Clara García capturó 573.639, o sea a 458.325 de distancia.

¿Cómo le fue a Granata en ambas ocasiones? La primera vez consiguió 287.705 votos y en la segunda competencia creció hasta los 345.551. Dicho de otro modo: quienes votaron a la estrella de Somos Vida se volcaron masivamente por Perotti en 2019 y por Pullaro en 2023.

En las dos oportunidades, Granata salió tercera sin necesidad de ofrecer una candidatura a la gobernación. Esa es, para ella, la gracia de la BUP a la santafesina. Por eso, cuando se empezó a conversar sobre una reforma electoral que enganche nuevamente a las categorías, se encendieron las alarmas en su espacio.

La amenaza libertaria

Al trastorno que le significaría el cambio de sistema de votación, se le suma el ascenso explosivo de La Libertad Avanza. Al menos, ese es el cuadro de situación hoy.

En la elección de convencionales constituyentes del año pasado quedó evidenciado que LLA supone un riesgo muy concreto para Granata. En esa ocasión, la diputada celeste cayó al cuarto lugar, desplazada precisamente por la propuesta libertaria, y obtuvo una cantidad de votos sustancialmente menor a sus anteriores incursiones: 175.926.

Eso implica que su electorado es compartido con el mileísmo. Con la potencia actual de la fuerza presidencial, no es arriesgado calcular que corre peligro de ser devorada por el León. El ejemplo de Mauricio Macri y el PRO es bien nítido en ese mismo sentido.

Mayoraz - Granata

Peor aún: en los comicios de reformadores fue derrotada por Nicolás Mayoraz, que es un hábil espadachín en el barro legislativo, pero es desconocido para gran parte de la población. Encima, los dos se detestan personalmente luego de haber surgido juntos en la política al calor del combate contra el aborto legal. En la Convención hubo episodios de alta carnicería.

No hay mal que por bien no venga

Estas acechanzas, no obstante, suponen una oportunidad para Granata. A su archienemigo, el gobernador Pullaro, no le vendría nada mal que participe por las suyas en la próxima contienda electoral por la llave de la Casa Gris. Por la misma razón antedicha: tiene base de votantes en común con LLA. En consecuencia, serviría para dividir ese continente.

Al justicialismo también le podría servir. Mientras más fragmentado esté el electorado no peronista, o antiperonista a secas, más chances tiene de triunfo. Si los dos tercios del padrón santafesino que hoy rechazan al movimiento del General se parten en tres, mucho mejor todavía. De lo contrario, una victoria se asemeja bastante a una utopía.

Ese escenario, a su vez, empuja a La Libertad Avanza a sumarla a sus filas. Los odios entre jefes y soldados de ambas trincheras son reales, pero en política la demanda suele imponer la oferta. Tabula rasa en ciernes.

GranataMilei.jpg Amalia Granata y Javier Milei donde nació su amistad, ahora reconciliada: en los estudios de televisión.

En este contexto, hay un elemento de la última performance en las urnas de Granata que debería ser tenido en cuenta en el futuro diseño de la oferta electoral: le fue mucho mejor en la ciudad de Santa Fe que en su lugar de origen, Rosario. La explicación se puede encontrar en el protagonismo estelar que tuvo la líder celeste en la batalla contra la reforma previsional que aprobó Unidos en 2024. Se sabe, en la capital de la provincia están las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es decir que el empleo público tiene un peso significativo.

En algunas mesas de arena dibujan un eventual cambio de residencia.