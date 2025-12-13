Javier Milei festeja: los ricos son más ricos y su reforma tributaria profundizará la concentración

Elon Musk con Javier Milei: la motosierra es poco empática, pero le gusta.

Elon Musk , Jeff Bezos , Mark Zuckerberg , Sam Altman y otros 56.000 multimillonarios tienen, en conjunto, un patrimonio que triplica al que suma la mitad de la humanidad. El dato, que surge del Informe sobre Desigualdad Global, de Thomas Piketty y otros investigadores, expone la concentración extrema de la riqueza que celebra y favorece activamente Javier Milei .

El informe, conocido en inglés como World Inequality Report , es una publicación del World Inequality Lab, un centro de investigación con sede en la Paris School of Economics que integran Piketty, Emmanuel Saez , Gabriel Zucman y otros académicos que estudian el impacto de la desigualdad en la economía.

Sus datos son citados en trabajos del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), el Banco Mundial , la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ) y otros organismos -aunque no parezcan tener muy en cuenta sus conclusiones. La reforma tributaria de Milei y Toto Caputo agravará el panorama local.

El último documento se conoció esta semana, con la firma del mexicano Ricardo Gómez-Carrera como coordinador. Algunos datos dan cuenta del problema global.

El informe relata cambios estructurales dramáticos en la economía, pero también regresiones fiscales y responsabilidad de los Estados, por acción u omisión.

El arte de no pagar impuestos

Los megarricos recurren a distintas estructuras para eludir de manera legal el pago de impuestos que podrían redistribuir la riqueza: mamushkas de empresas, fideicomisos financieros, radicación en paraísos fiscales (Luxemburgo, Delaware e Irlanda, por ejemplo), conversión de sus patrimonios en acciones para evitar el impuesto a las Ganancias en los Estados Unidos y otras. Según estimaciones del G-20 y la OCDE, entre un 8 y un 10% de la riqueza global está offshore.

Hace un tiempo, una investigación del sitio ProPublica demostró, gracias a filtraciones de declaraciones de impuestos, la mínima carga impositiva que tributaban Musk y Bezos en Estados Unidos.

mini_cuadro_impuesto_ultraricos Elon Musk, Jeff Bezos y el arte de eludir impuestos.

El dueño de SpaceX, Tesla y Twitter declaró un aumento de su riqueza de casi u$s 14.000 millones entre 2014 y 2018, pero pagó apenas u$s 455 millones de impuesto federal, lo que supone una tasa de Ganancias del 3,27%. En 2018, Musk pagó cero impuesto.

El creador de Amazon pagó, en esos años, un impuesto efectivo de 0,98%. Su riqueza aumentó en casi u$s 100.000 millones, pero pagó u$s 973 millones.

Javier Milei promueve la concentración de la riqueza

Parece un debate que queda lejos, pero está en el corazón del discurso y las políticas de Milei. Según Informe Global, el 10% más rico de Argentina concentraba el 59% de la riqueza del país y el 1% tiene el 25%.

El Presidente celebró el protagonismo de los megarricos en distintos foros y se convirtió en un vocero de la nueva plutocracia. Es un orador asiduo en el Instituto Milken de Estados Unidos, por ejemplo. Sus discursos en el Foro de Davos son recordados por la brutalidad “antiwoke", pero también tuvieron hits contra los impuestos.

Los hits de Davos

“El problema es que la justicia social no es justa (ni) aporta al bienestar general”, dijo Milei a comienzos de 2024. “Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva”, añadió.

“El empresario exitoso es un benefactor social”, sostuvo. Y fue más allá: “Regular monopolios, destruirle las ganancias, y destrozar los rendimientos crecientes automáticamente destruiría el crecimiento económico”.

Milei en Davos.jpg

La retórica tiene consecuencias en hechos. La ley Bases redujo las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales y habilitó un nuevo blanqueo. La reforma laboral subsidia los despidos de trabajadores con fondos que dejará de cobrar el Estado. La reforma tributaria que se hilvana en el Consejo de Mayo sugiere que más trabajadores pagarán el impuesto y que las empresas y personas pagarían tasas máximas más bajas. El nuevo perdón fiscal correrá al Estado de la fiscalización de operaciones con dólares salidos de debajo del colchón.

Un debate sin solución en el mundo

El último G-20, en Sudáfrica, intentó debatir, tímidamente, la necesidad de gravar los grandes patrimonios con impuestos coordinados entre los países. Un Informe Global de Desigualdad, coordinado por Joseph Stiglitz y con participación de los argentinos Daniel Koszter y Mercedes D'Alessandro, propuso tomar acciones para mitigar la desigualdad. Se sugirió, sin éxito, crear un panel global sobre desigualdad, similar a las acciones intergubernamentales para controlar el cambio climático.

Donald Trump vació el G-20. Milei no fue y Argentina votó en disidencia.

Quizás estos megarricos destinen algunos millones de dólares a comprar la "visa de tranquilidad" de Martín Varsavsky, otro millonario fan de Milei que sueña con construir una especie de barrio cerrado antinuclear para gente como uno.

No sabemos si le hará precio de amigo al Presidente para que adquiera su terrenito con caniles.