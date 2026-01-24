Portazo en el Enargas: la promesa incumplida y la sombra de Paolo Rocca detonaron la salida del interventor

Enojado por no haber sido elegido para comandar el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad ( ENRGE ), el interventor del Enargas , Carlos Casares se fue dando un portazo y con una velada crítica a la administración de Javier Milei . Esa puerta que se cerró también contorneó la sombra del jefe de Techint , Paolo Rocca .

En la nota de su “renuncia indeclinable”, Casares atribuyó a las autoridades energéticas, bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Toto Caputo , el incumplimiento de un compromiso previo de designación al frente del ente unificado. La decisión abrió interrogantes sobre los criterios utilizados por el Gobierno para definir a las nuevas autoridades regulatorias del sector energético .

Con la salida del interventor del ente gasífero, ascienden a cinco los funcionarios que dejaron el Gobierno en los últimos cuatro días. En el área de Transporte fueron reemplazados el secretario Luis Pierrini y los titulares de las empresas ferroviarias estatales Gerardo Boschin y Luis Comperatore . En tanto, en la Unidad de Información Financiera ( UIF ), se produjo la salida del exfiscal Paul Starc .

Casares cuenta con una extensa trayectoria en el sector energético. Durante más de 15 años estuvo vinculado a los negocios gasíferos de Tecpetrol , la petrolera del grupo Techint, y se desempeñó como subsecretario de Hidrocarburos durante la administración de Mauricio Macri . Su llegada al gobierno libertario se produjo de la mano del entonces secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo .

A comienzos de 2024 fue designado interventor del Enargas con el objetivo de regularizar el funcionamiento del organismo y resolver los problemas operativos y legales heredados de la gestión anterior. En ese marco, se avanzó con la puesta en marcha del concurso de antecedentes destinado a seleccionar a los integrantes del primer directorio del ente unificado.

Durante ese proceso, Casares recibió señales oficiales que lo ubicaban como principal candidato para presidir el nuevo organismo. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada el 12 de enero, cuando la secretaria de Energía, María Tettamanti, remitió al Congreso la nómina de cinco personas seleccionadas para integrar el directorio del ENRGE, sin incluir al entonces interventor del Enargas, que tampoco fue considerado para otros cargos.

La sombra de Paolo Rocca

Si bien algunas interpretaciones atribuyeron su exclusión a su cercanía con sectores del macrismo, fuentes del sector energético consultadas por Letra P señalaron que el principal factor habría sido su pasado vínculo con Techint. Rocca mantiene una relación tensa con la Casa Rosada, a partir de sus cuestionamientos a la política económica y al proceso de apertura importadora impulsado por el Gobierno.

Tras conocerse la decisión, Casares no permaneció al frente del proceso de transición hacia el nuevo ente regulador. Antes de formalizar su salida, dispuso el pase a planta permanente de un grupo de alrededor de 50 trabajadores contratados, incorporados en su mayoría durante su gestión al frente del Enargas.

uia-paolo-rocca-ceo-de-techint Paolo Rocca quiere que le compren los tubos para los gasoductos de Vaca Muerta

El comité de evaluación que definió las nuevas autoridades del ENRGE estuvo integrado por Osvaldo Rolando, exgerente de Edesur y exinterventor del ente eléctrico; María Luján Crespo, asesora de la Secretaría de Energía; y Santiago Urbiztondo, economista de la consultora FIEL. El cuerpo evaluador promovió como presidente del organismo unificado al actual interventor del ENRE, Néstor Lamboglia.

De la terna final de candidatos para la presidencia, Lamboglia fue seleccionado por sobre Casares y el exinterventor del Enargas Osvaldo Pitrau. Lamboglia se convertirá así en el tercer interventor del ENRE en lo que va de la gestión libertaria en asumir responsabilidades en el área regulatoria.

Quiénes integrarán el nuevo ente regulador

Uno de los aspectos señalados en torno a su designación es su esquema de ingresos. Lamboglia no percibe su remuneración como titular del ENRE, sino a través de un contrato con el Enargas, con un monto superior al que le correspondería de acuerdo con la escala salarial vigente en el sector eléctrico.

Néstor Lamboglia ENRE Néstor Lamboglia, presidente del ente que unifica el Enargas y el ENRE

Para el cargo de vicepresidente del ENRGE fue nominado Vicente Serra, exdirector nacional de Refinación y Comercialización, especialista en compliance y consultor técnico en los sectores eléctrico y gasífero. En la evaluación de antecedentes, superó a Mónica Gay y Ángel Garay, quienes también integraron la terna final.

El puesto de vocal primero fue asignado a Marcelo Nachón, actual asesor del Enargas y exgerente de proyectos especiales de la petrolera Wintershall. En la terna compitió con el exdirector del ENRE Ricardo Martínez Loene y con Marcela Valdez, exabogada del Enargas.

Como vocal segundo fue seleccionada Griselda Lambertini, ex integrante del directorio del Enargas y especialista del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE). Quedaron relegados en la terna Patricia Carcagno y Sebastián Scheimberg.

El cargo de vocal tercero recayó en Sergio Falzone, exgerente del grupo Central Puerto y actual asesor de la Secretaría de Energía. Falzone se impuso en la terna que compartía con Jorge Niementz y Pablo Tarell.

Falzone había sido protagonista a comienzos de 2024 de una situación administrativa singular. Mediante el decreto 332/24, el Poder Ejecutivo lo designó como subsecretario de Energía Eléctrica desde el 8 de enero hasta el 20 de marzo de ese año y, en el mismo texto, dispuso su reemplazo por Damián Sanfilippo a partir del 21 de marzo.

El rol del Congreso y los desafíos del ENRGE

Para completar el procedimiento legal, los nombres de los integrantes del nuevo ente regulador fueron enviados al Congreso, donde deberán ser analizados por una Comisión Bicameral que aún no fue constituida. El cuerpo legislativo cuenta con un plazo de 30 días para expedirse. En caso de no hacerlo, el Gobierno quedará habilitado a avanzar con los nombramientos definitivos a partir de marzo.

El ENRGE fue creado por la ley Bases y tendrá su sede en la Ciudad de Buenos Aires. La norma establece que el organismo contará con autarquía, independencia funcional y presupuestaria, y plena capacidad jurídica para actuar tanto en el ámbito del derecho público como del privado.

Una vez conformado, el nuevo ente absorberá el personal, los bienes, los activos, el patrimonio y los presupuestos vigentes del Enargas y del ENRE. Según datos oficiales, el organismo regulador del gas cuenta actualmente con 517 empleados, mientras que el ente eléctrico tiene una dotación cercana a las 350 personas.

Entre los primeros desafíos que deberán enfrentar las nuevas autoridades se encuentra la armonización de las estructuras salariales de ambos organismos, que presentan diferencias significativas. En la actualidad, el salario promedio del Enargas es casi el doble del registrado en el ENRE.