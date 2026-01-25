León XIV refuerza la Curia con impronta argentina y redefine su red de asesores

El papa León XIV reforzó su estructura de gobierno al incorporar y ratificar a asesores argentinos en áreas sensibles de la Curia. Emilce Cuda y los arzobispos Jorge García Cuerva y Eduardo Martín fueron designados en misiones estratégicas en dicasterios del Vaticano , mientras avanzan las definiciones diplomáticas y se perfila un recambio generacional en el episcopado vernáculo.

La confirmación de estos nombres consolidó una línea de continuidad con el pontificado de Jorge Bergoglio , pero también expresó un estilo propio. El nuevo papa privilegió perfiles con experiencia territorial , formación académica y capacidad de articulación política, en un contexto global atravesado por conflictos sociales, migratorios y religiosos.

Cuda, doctora en Teología y referente del pensamiento social latinoamericano, fue confirmada como secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina ( PCAL ) y sumada como consultora del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Su figura ganó relevancia en la arquitectura vaticana por su doble perfil académico y operativo.

Integrante de la Pontificia Academia para la Vida y de la Academia de Ciencias Sociales , la argentina amplió su influencia en debates centrales de la Iglesia contemporánea . En ámbitos curiales destacaron que “promueve la política como forma de caridad”, una definición alineada con la doctrina social impulsada desde Roma en la última década.

Su vínculo con el cardenal Robert Prevost , actual papa, resultó determinante. En su entorno la describieron como “la dama de dos papas” por haber sostenido funciones de confianza durante los pontificados de Francisco y León XIV.

Jorge García Cuerva y la pastoral carcelaria

El arzobispo García Cuerva fue recibido en audiencia privada el pasado 17 de enero. Allí se confirmó su designación como delegado pontificio ante la International Commission of Catholic Prison Pastoral Care (Iccppc), organismo dedicado a la pastoral carcelaria a escala global.

La comisión depende del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y trabaja sobre la dignidad humana en contextos de encierro. El perfil del arzobispo porteño, con trayectoria en villas y cárceles del conurbano bonaerense, reforzó su proyección internacional.

#GarcíaCuerva: La pastoral carcelaria se aprende caminando los pabellones - Vatican News @arzbaires — Vatican News (@vaticannews_es) January 21, 2026

Además, García Cuerva integra el Dicasterio para los Obispos y el Dicasterio para las Iglesias Orientales, desde donde asesora al pontífice en procesos de nombramiento episcopal. Su cercanía pastoral y solvencia técnica explican su influencia creciente en la estructura romana.

Eduardo Martín y una señal de apertura

En un movimiento inesperado, León XIV designó al arzobispo Martín (Rosario) como consultor de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, dependiente del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) celebró el nombramiento y expresó su expectativa de que se convierta en “un ámbito fecundo de encuentro y diálogo”. Ordenado sacerdote en Venado Tuerto, Martín fue promovido por Benedicto XVI y luego por Francisco, y actualmente integra la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria.

Su llegada a un espacio sensible del diálogo interreligioso reflejó una apertura hacia perfiles no tradicionales dentro del episcopado argentino.

La espera del nuevo nuncio

El recambio en la Nunciatura Apostólica en Argentina es inminente. Monseñor Miroslaw Adamczyk, designado en 2020 por Francisco, fue trasladado por León XIV a Albania, aunque permanecerá -transcendió- en funciones en Buenos Aires hasta finales de febrero. Por ahora, no hay un nombre definido para sucederlo, pero en el Vaticano ya se evalúan perfiles.

Nuncio apostólico papa francisco papa León XIV El nuncio Miroslaw Adamczyk, representante de León XIV, en una visita a Trelew

La Casa Rosada sigue el movimiento con atención. La indefinición sobre el reemplazo de Nahuel Sotelo en la Secretaría de Culto y Civilización mantiene congelado el canal diplomático. Sin un interlocutor claro en el gobierno de Javier Milei, el Vaticano optó por esperar.

“El nuevo nuncio será clave para habilitar una eventual visita papal al país”, dijo a Letra P un obispo con llegada a Roma. El viaje de León XIV al Río de la Plata, anunciado como intención, todavía no tiene fecha ni hoja de ruta confirmadas.

Relevo generacional en las diócesis

En paralelo, la Iglesia local se prepara para un relevo generacional de alto impacto. Entre 2026 y 2027 dejarán sus cargos -por llegar a los 75 años que marca como límite el Código de Derecho Canónico- obispos con fuerte impronta política y pastoral, muchos de ellos protagonistas del ciclo impulsado por el papa Francisco.

En 2026 dejarán sus cargos José Conejero Gallego (Formosa), el franciscano Luis Scozzina (Orán) y Carlos Tissera (Quilmes). Un año después será el turno del jesuita Hugo Salaberry (Azul), Mario Cargnello (Salta), el vicentino Vicente Bokalic (Santiago del Estero), el también jesuita Jorge Lugones (Lomas de Zamora) y Pedro Laxague (Zárate-Campana).

Muchos de ellos fueron figuras influyentes durante el pontificado de Bergoglio, con peso específico en áreas como Cáritas, la Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Migraciones.

La sucesión de Bokalic tendrá una particularidad inédita: quien resulte designado heredará automáticamente el título de primado de la Argentina, a partir de la decisión adoptada en julio de 2024 por el papa Francisco de transferirle a Santiago del Estero esa prerrogativa histórica que hasta entonces correspondía a Buenos Aires.

Robert Prevost León XIV El papa León XIV encara la reforma financiera en el Vaticano Vatican Media

Distintos son los perfiles de Conejero Gallego, obispo de Formosa desde hace casi tres décadas, en una provincia gobernada sin alternancia por Gildo Insfrán desde 1995, y de Cargnello, arzobispo de Salta desde agosto de 1999, uno de los prelados con mayor permanencia al frente de una jurisdicción eclesiástica considerada entre las más católicas del país.

El futuro de esas líneas internas quedará atado a los criterios de renovación que se definan en los dicasterios vaticanos en los que ya operan los asesores argentinos de León XIV.

Con un pontífice de raíz sudamericana, un episcopado en transición y una diplomacia aún en suspenso, Argentina volvió a ocupar un lugar sensible en la agenda eclesial. La presencia de asesores de confianza en Roma no implicó poder formal, pero sí capacidad de influencia. En el Vaticano, esa diferencia resultó decisiva.