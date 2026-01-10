Javier Alonso: "No alcanza la provincia ni el peronismo, Axel Kicillof va por una alternativa federal"

El ministro de Axel Kicillof, supervisa el operativo de Sol a Sol en la costa bonaerense.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , ratificó el liderazgo de Axel Kicillof para construir una alternativa política de cara a 2027. Advirtió que esa construcción debe ir más allá de la provincia y del peronismo para convertirse en propuesta federal. En diálogo con Letra P , también apuntó contra el presidente Javier Milei por el recorte de fondos.

-Tenemos que dejar de hablar de Milei y construir una alternativa del peronismo con propuestas concretas. Es lo que Axel viene planteando. Estuvimos construyendo una alternativa que vincula a muchos intendentes. Logramos una lista en unidad. El gobernador construyó el Movimiento Derecho al Futuro, pero no alcanza la provincia de Buenos Aires , ni alcanza el peronismo. Tenemos que ir más allá del peronismo y vincularnos con las provincias.

-Hay que hablar con el peronismo de Córdoba y de cada provincia. Y también con otras fuerzas políticas. El federalismo fue absolutamente aplastado por Milei. La alternativa es federal.

-¿Ven posible ir más allá del peronismo con el Movimiento Derecho al Futuro?

-Es necesario. Tenemos que ganar las elecciones y después, gobernar. Y vas a tener que gobernar con unas fuerzas internacionales que tienen un peso muy fuerte sobre la Argentina por el nivel de deuda que hay.

Los recortes de Javier Milei

-¿Cómo impacta el recorte de fondos nacionales en la seguridad provincial?

-Milei nos robó 750.000 millones de pesos, que estaban publicados en el Presupuesto 2024 y nunca pudimos aprobar. Tampoco el de 2025. Todo eso era exclusivo para seguridad. Si sumás todos los recortes a la provincia -Incentivo Docente, mantenimiento de escuelas, compensación de cajas, reforma de Ganancias- el total asciende a 11.000 millones de dólares en dos años.

-¿Cómo sostienen la inversión en seguridad sin esos fondos?

-Vamos gestionando con la capacidad de nuestro presupuesto que sigue priorizando la seguridad. En 2025 compramos 1.500 patrulleros y casi 800 motos. Ahora vamos a invertir en tecnología. Este año tenemos previsto ampliar el sistema del P25, que son las comunicaciones encriptadas.

operativo sol 2 La provincia adquirió 800 motos en 2025



El dato histórico de los salarios

-¿Qué pasa con los salarios de las fuerzas de seguridad?

-La Policía de la provincia de Buenos Aires tiene sueldos 20% por arriba de los de la Policía Federal. Y la brecha es aún más grande en el caso de la Gendarmería. Siempre las fuerzas federales ganaron más que las policías provinciales. Cuando se creó el fondo en 2020, logramos equiparar los sueldos. Desde que llegó Milei, dejó de actualizar los salarios de las fuerzas federales. Y nosotros fuimos acompañando como pudimos la inflación.

-¿Eso genera problemas en las fuerzas federales?

-Se publicó en varios medios la cantidad de altos mandos de la Policía Federal, de la Gendarmería, que se habían ido de las fuerzas federales. Todo eso no nos ayuda a nosotros.

Los números de la gestión

-¿Cómo cerró 2025 en materia de homicidios?

-Llegamos a tener 751 homicidios, que es el segundo año con menos homicidios. El año con menos homicidios fue el 2022, que tuvo 740. Vamos a estar en una tasa en torno a 4 cada 100.000 habitantes. Es una cifra muy baja que se corresponde con la baja del delito en general. Estamos esclareciendo el 96% de los homicidios.

-¿Qué recursos tienen hoy?

-Tenemos la fuerza mejor equipada del país. Once helicópteros, 5.500 patrulleros en actividad, mucha tecnología, mucha inversión, mucha capacidad de análisis.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BAProvincia/status/2003522580024820006&partner=&hide_thread=false ¡Seguimos equipando a las fuerzas de seguridad en toda la provincia!#Tandil sumó nuevos patrulleros que van a reforzar la prevención del delito en las calles y a garantizar la protección de las y los vecinos #DerechoALaProtección pic.twitter.com/PDBV1dLSJ4 — Gobierno PBA (@BAProvincia) December 23, 2025



Narcotráfico, responsabilidad de Nación

-Dijo que el narcotráfico era el principal problema de seguridad, ¿se confirmó esto en 2025?

-El gran problema de la provincia sigue siendo el narcotráfico. La droga recorre 2.000 kilómetros por la Argentina hasta que llega a la provincia de Buenos Aires. Si el gobierno nacional resuelve eso, tenemos el 80% del problema de seguridad resuelto.

-¿Qué mostró el caso del triple crimen?

-Dejó claro el desastre que es el control migratorio, cómo estos narcos habían entrado y salido con sus documentos. Había una banda que operaba entre la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Era una banda internacional que traía droga desde Perú. El desafío del gobierno nacional es blindar las fronteras.

-¿Qué otras responsabilidades tiene la Nación sobre el tema narco?

-El otro gran desafío es fortalecer la justicia. Faltan jueces federales. Vemos un gobierno nacional muy concentrado en la macro, pero se desentiende de los problemas del territorio.

Violencia y suicidios

-Mencionó en otras oportunidades el tema de la violencia. ¿Cómo evoluciona?

-En 2025 tuvimos la menor cantidad de homicidios en ocasión de robo, pero al mismo tiempo la cifra más alta de delincuentes muertos en ocasión de robo. Se ve un crecimiento de la violencia, no del delito. Tenemos un 60% aproximadamente de los homicidios de víctimas que conocían a sus victimarios. Hay mucha violencia intrafamiliar, entre vecinos o entre gente del barrio que se conoce.

-¿Cuántos suicidios hubo?

-Registramos 1.500 suicidios. Es un fenómeno que se está viendo a nivel mundial. Tenemos el doble de suicidios que homicidios. Todo eso significa entender que la política de seguridad la hacemos entre todos. La salud mental es fundamental para trabajar con la seguridad. Tenemos que fortalecer todas las políticas transversales con los municipios para seguir fortaleciendo la presencia policial, el equipamiento, pero también la articulación de las políticas sociales que vengan a prevenir el delito.