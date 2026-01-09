Vaca Muerta quiere despegarse de Venezuela, pero el nuevo escenario ya impacta en las empresas

Vaca Muerta sigue de cerca lo que ocurre en Venezuela . Aunque el petróleo pesado de la Faja del Orinoco no compite con el shale oil de Neuquén, el sacudón político derivado de la captura de Nicolás Maduro dejó su marca en el humor de los mercados y provocó vaivenes en las acciones de las principales petroleras argentinas en Wall Street.

Las cotizaciones de las petroleras de Vaca Muerta sufrieron el impacto del cambio geopolítico, marcado por la intención declarada de Donald Trump de hacer bajar el precio del crudo. La cotización de YPF cayó 6,7% esta semana; mientras que Vista Energy y Pampa Energía sufrieron contracciones de 5,4% y 6,3%, respectivamente.

La principal preocupación desde el 3 de enero fue si los mercados iban a entender la invasión y la toma del control del petróleo venezolano como una potencial sobreoferta que pisaría todavía más al barril , que se mantiene en u$s 60 el Brent y en u$s 57 el WTI.

El objetivo de Trump es bajar el precio del combustible, por lo que necesita crudo pesado para -como ocurre en Argentina- hacer un blend con el shale oil, que es liviano. A nivel global, Trump capitalizó la captura de Maduro como su demostración de fuerza.

El crudo venezolano volvió a escena, pero más por sus limitaciones que por su potencial: una industria deteriorada, caída de la producción y años sin inversiones llevaron al país caribeño a rozar apenas el millón de barriles diarios, muy lejos de los tres millones que supo aportar durante la era de Hugo Chávez , pese a contar con enormes reservas y recursos en su subsuelo.

trump conferencia por venezuela Donald Trump en conferencia de prensa tras el ataque a Venezuela.

Según Wood Mackenzie, la reconstrucción de la industria petrolera de Venezuela tardaría diez años y significaría una inversión de entre u$s 85.000 y 130.000 millones. En ese sentido, Trump empieza a negociar con las principales compañías estadounidenses para reencauzar al sector. No sin antes haber tomado 50 millones de barriles para llevarlos a los puertos de Estados Unidos.

El petróleo de Venezuela, un distinto

A pesar de los sobresaltos globales, el sector energético argentino mantiene buenas perspectivas. Analistas remarcan que Vaca Muerta sigue siendo competitiva por costos y productividad, y que el mercado distingue claramente entre el crudo pesado venezolano y el shale liviano argentino, cuya demanda en la región continúa firme.

"El crudo de Venezuela es distinto, es un crudo pesado que tiene mayores costos para refinación. Podría tener un impacto en el financiamiento, quizás siendo las mismas empresas que ingresen a Venezuela respecto a Argentina, y un tema de capital, que se reasignen esos recursos", explicó Gustavo Delbon, gerente de Riesgo, Estructuración y Mercado de Capitales de RICSA Investment Consulting, ante la consulta de Letra P.

image.png YPF desembolsó una millonaria cifra en dólares de inversión en Vaca Muerta.

"En los próximos dos o tres meses se va a ver si realmente tiene impacto en la exportación de crudo argentino a Estados Unidos, que es el principal mercado del crudo local", señaló el referente de RICSA. No es un dato menor porque el fuerte de Vaca Muerta es la exportación de petróleo no convencional, que arranca este 2026, y de GNL entre 2027 y 2028, por lo que una baja del precio del barril obligaría a recalibrar los proyectos según la demanda.

El optimismo de Marín sobre Vaca Muerta

Horacio Marín, presidente y ceo de YPF, indicó que el escenario de precios bajos del petróleo no complicaría a la compañía este 2026 gracias al colchón de dólares que logró con la venta de Profertil y de los campos maduros, tal como contó Letra P. Esos recursos estarán puestos en el gran objetivo de YPF que es liderar el consorcio de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) para exportar petróleo liviano desde un puerto en el Golfo San Matías de la provincia de Río Negro.

"Trabajé en Venezuela y la verdad es que hay que reconstruirlo, está muy dejado y va a llevar su tiempo. De todas maneras, Vaca Muerta contra la Faja de Orinoco, no sé si es mejor Vaca Muerta. La Faja de Orinoco tiene petróleo de diez grados API, significa que es más pesado que el agua, es único", sostuvo en una entrevista con el periodista Jairo Straccia para Cronista. Mientras menos grados tiene, más pesado es el crudo; Vaca Muerta tiene entre 39 y 42, aunque existen zonas donde baja de 30.

vaca muerta 3 La actividad en Vaca Muerta tuvo un movimiento al ritmo de la política nacional.

"Nosotros tenemos planteado un escenario de largo plazo. Si hacés un gráfico del riesgo país ves algún ruido, son temas coyunturales, y eso no te tiene que generar temor a largo plazo. Vos mirás la robustez del proyecto, qué tal es Vaca Muerta, y tenés todo para ganar", dijo Marín.

Ese optimismo Marín lo consolidó al comunicar que YPF cerró esta semana con un récord de producción en su principal yacimiento en Vaca Muerta. Se trata de Loma Campana que tuvo una producción en diciembre de 100.000 barriles por día y, de este modo, se convirtió en el primer bloque shale en alcanzar esta cifra y mantiene el primer puesto a nivel nacional.

"Este logro es el resultado de una alianza sólida y sostenida con Chevron y del compromiso de cada uno de los equipos que integran YPF", escribió este viernes en LinkedIn.