Más deuda: con qué dólares el Banco Central le pagó a Scott Bessent el rescate electoral

Scott Bessent y el Banco Central anunciaron con bombos y platillos el reembolso de la línea de swap que Argentina utilizó para llegar a las elecciones en medio de la corrida cambiaria. El secretario del Tesoro no ocultó el carácter comercial de la deuda, ya que no sólo recuperó su capital, sino que generó "decenas de millones en ganancias".

El alivio por la salida del Tesoro de Estados Unidos de la hoja de balance del BCRA es, sin embargo, un espejismo contable. Para que Bessent pudiera anunciar el "reembolso completo" y llevarse sus ganancias a Washington , el gobierno de Javier Milei debió recurrir a una nueva arquitectura de endeudamiento, reemplazando un acreedor por otro bajo condiciones de absoluta opacidad.

Según revelan los movimientos en el pasivo de la autoridad monetaria del pasado 23 de diciembre, el pago no se realizó con dólares de las reservas, sino mediante la activación de créditos con organismos internacionales y la colocación de nuevos títulos. Según fuentes con conocimiento de esas transacciones, Santiago Bausili habría recurrido al Banco de Pagos Internacionales ( BIS ), una organización para bancos centrales, con sede en Suiza. El Central, otra vez, no precisó ni el monto de la deuda ni la fuente de financiamiento.

Según reveló a Letra P una fuente con conocimiento de estos movimientos entre bancos, "a Estados Unidos le pagaron con dólares crocantes. Paralelamente tomaron un préstamo del BIS por u$s 2500 millones. El préstamo del BIS queda colocado en un plazo fijo en el mismo BIS. De esa manera no se refleja tanto la caída de las reservas internacionales".

Una conclusión similar ofreció a este medio el economista Federico Machado : el nuevo acreedor que aparece en las cuentas del BCRA "es probablemente el BIS".

"Es el 'banco de los bancos centrales' y antes el BCRA tenía una deuda con ese organismos que se registraba de la misma forma. Por eso es lo más probable", aseguró.

image

Por su parte, el analista Fernando Marull escribió: "BCRA cancela en diciembre el swap con USA por u$s 2500 millones. Ahora falta saber quien es el nuevo acreedor. Me puedo imaginar quien es".

Asistencia y negocio para Scott Bessent

La confirmación llegó a través de un extenso mensaje difundido por Bessent en redes sociales, en el que encuadró la operación dentro de la política de Trump de “América Primero”. Allí sostuvo que Argentina “ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”, y subrayó que el Tesoro estadounidense no sólo recuperó la totalidad de los fondos, sino que obtuvo retornos significativos: “Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”.

bausili dos.jpg La estrategia de Toto Caputo y Santiago Bausili frente al dólar. NA

Según estimaciones de mercado, Argentina utilizó alrededor de u$s 2541 millones de esa línea —sobre un total disponible de u$s 20.000 millones— durante el último trimestre de 2025. Esos dólares se destinaron a estabilizar el tipo de cambio en un contexto de tensión financiera y a afrontar vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El repago se concretó en diciembre, antes del cierre del año, y permitió al Gobierno mostrar una mejora transitoria en la posición de reservas al inicio de 2026.

La ingeniería financiera

El mecanismo financiero detrás del swap es el que explica las ganancias que mencionó Bessent. De acuerdo con el esquema descripto por analistas del mercado, Estados Unidos primero vendió dólares y dejó pesos colocados en el BCRA, a una tasa de interés elevada en moneda local.

En una segunda etapa, pasadas las elecciones de octubre, el Banco Central activó el swap, aunque nunca se anunció oficialmente: con el préstamo recibido volvió a venderle dólares al Tesoro estadounidense contra pesos, a un tipo de cambio más bajo que el que había regido previamente. El resultado fue una operación típica de carry trade, en la que el prestamista se beneficia tanto por la diferencia cambiaria como por el rendimiento en pesos.

A eso se suma un tercer componente: la tasa de interés del propio swap. Ese costo financiero nunca fue informado públicamente por el BCRA ni por el Tesoro de los Estados Unidos, por lo que se desconoce cuál fue el rendimiento total de la operación para la contraparte estadounidense. Bessent la cuantificó en "decenas de millones de dólares".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/2009631671390216537&partner=&hide_thread=false .@POTUS’s policy of Peace Through Economic Strength is transforming Latin America in ways that are America First, surrounding the United States with stability and prosperity.



President @JMilei continues to deliver with full force on his renewed mandate from the Argentine people… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 9, 2026

Para el economista Christian Buteler, allí está el núcleo de la ganancia explicitada por Bessent. “Esa ‘decenas de millones de dólares en ganancia’ que menciona haber ganado el secretario del Tesoro por su asistencia a la Argentina sale de los intereses que pagó el BCRA por la letra en pesos y por el swap. Su ganancia es nuestra pérdida”, afirmó.

Operación fantasma para borrar las críticas

El analista económico Hernán Letcher, enumeró una serie de puntos críticos tras la cancelación del swap. Entre ellos, destacó que “se desconoce el origen de los fondos utilizados para cancelar este swap con los Estados Unidos”, nunca se informó oficialmente la activación de la línea y la operación coincidió con presiones en el Congreso estadounidense para exigir mayor transparencia sobre el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria.

En ese contexto, sostuvo que la cancelación habría servido para evitar una auditoría legislativa en Estados Unidos, mientras se dejaba en claro que el Tesoro estadounidense obtuvo retornos financieros.

El economista Emiliano Anselmi aportó otro dato al analizar el balance del Banco Central en una entrevista radial. “El 23 de diciembre se vio un cambio en el pasivo. Entonces se tomó una nueva deuda para cancelarle a Estados Unidos. No se pagó con reservas, pero hay más deuda con un organismo internacional que no sabemos quién es”, explicó.

Según Anselmi, "es mejor deberle a un organismo internacional que a Estados Unidos, porque es un prestamista de última instancia. Es el peor al que le podés deber. Se supone que el FMI es el de última instancia cuando no tener acceso al mercado, pero después del FMI apareció Estados Unidos y es bastante extraño que lo haga". Entonces ya no quedaban opciones.