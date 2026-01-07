Axel Kicillof redobla la ofensiva contra Javier Milei en la Corte por los $13 billones que adeuda la Nación

Axel Kicillof pedirá que la Corte convoque a audiencias en el litigio con Nación por los fondos

El gobierno de Axel Kicillof redoblará en las próximas semanas la ofensiva judicial para que Nación devuelva los $13 billones que, afirma, le adeuda a la provincia de Buenos Aires. Apenas termine la feria judicial de enero, presentará pedidos de audiencia ante la Corte Suprema en las siete demandas que mantiene contra la administración de Javier Milei.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

La estrategia apunta a forzar un ámbito de discusión judicial que Buenos Aires no logra conseguir en términos políticos. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, viene reclamando una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, para discutir los fondos adeudados y la obra pública que Nación dejó de ejecutar en territorio bonaerense, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.

Carlos Bianco en conferencia de prensa (2).JPG Teléfono para Diego Santilli El anuncio de Buenos Aires sobre la decisión de ir a la Corte Suprema con pedidos de audiencias llega mientras Santilli recorre las provincias negociando fondos a cambio de respaldo legislativo para la reforma laboral. El ministro del Interior aterrizó este miércoles en Chubut para reunirse con Ignacio Torres, en la primera visita de una gira que incluirá alrededor de diez distritos durante enero. El gobierno nacional desembolsó en diciembre una cifra récord de $199.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional, y el 33% de ese total fue para provincias que apoyaron con sus votos el proyecto de Presupuesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2008928006417346795?s=20&partner=&hide_thread=false LIBERTARIOS VS. FEDERALES La gira de los dos billones: Santilli busca el apoyo de los gobernadores a la reforma laboral



@CesarPuchetaok https://t.co/GQXrIHBqJB — LETRA P (@Letra_P) January 7, 2026 Buenos Aires quedó afuera de esa ronda de negociaciones. La provincia mantiene siete demandas en la Corte Suprema por deudas que se originan en la falta de transferencias al sistema previsional provincial, al Fondo de Fortalecimiento Fiscal que se usaba para robustecer la seguridad, y a distintos programas que Nación dejó de cumplir. El monto actualizado de esos reclamos alcanza los $13 billones.

Reclamo ante la Corte Suprema La decisión de pedir audiencias formales en febrero busca acelerar los tiempos de un reclamo que se arrastra desde el inicio de la gestión de Milei. Kicillof presentó el primer recurso ante la Corte en agosto del año pasado, cuando la deuda rondaba los $7 billones. Desde entonces, el monto casi se duplicó por la falta de pago y la actualización de las sumas reclamadas.

El gobierno bonaerense denuncia que la deuda impacta directamente en la capacidad de la Provincia para llevar adelante un plan de obra pública más ambicioso del que viene ejecutando. Los fondos reclamados corresponden a obligaciones que el Estado nacional tiene con Buenos Aires por ley, pero que la administración libertaria dejó de transferir como parte de su política de ajuste fiscal.

Compartir en:







